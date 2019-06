Yavuz sondaj gemisi yola çıkıyor (3)

UĞURLAMA TÖRENİNE BAKAN FATİH DÖNMEZ KATILDI

Doğu Akdeniz'de petrol ve doğal gaz arayacak ikinci milli gemi olan Yavuz gemisi, Dilovası'nda bulunan özel bir limanda düzenlenen tören ile uğurlanıyor. Törene Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı CEO'su Melihhan Bilgin ve çok sayıda davetli katıldı.

'FATİH'İN ARDINDAN YAVUZ'U DA AKDENİZ'E UĞURLUYORUZ'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bugün geminin yola çıkışıyla beraber gurur yaşadıkların ifade ederek, "Dikkatli ve ayrıntılı bir çalışma ve ileri teknolojiyle millileştirdiğimiz, ikinci ultra derin deniz sondaj gemimiz Yavuz'u, Akdeniz'e göreve uğurlamanın gururunu ve mutluğunu yaşıyoruz. Bugün gururluyuz. Çünkü Fatih'in ardından Yavuz'u da Doğu Akdeniz'e uğurluyoruz. Tarihimizde ilk defa kendi sondaj gemimizle, Fatih'le bir ilke imza atarak biz de artık bu oyunda varız dedik. Bugün Yavuz'un da sahneye çıkışıyla birlikte; bu hamlemizin ayakları yere sağlam basan, planlı ve stratejik bir adım olduğunu bir kez daha ortaya koyuyoruz. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki varlığını sorgulayanlar hem tarih, hem de hukuktan bihaberler. Biz dün de buradaydık, bugün de buradayız, yarın da yine burada olacağız. Hiçbir güç bu tarihi gerçeği değiştiremez" dedi.

'MEŞRU HAKLARIMIZI SAVUNMAK İÇİN BURADAYIZ'

Konuşmasının devamında Doğu Akdeniz'de yaşanan siyasi olaylara da değinen Dönmez, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Hukuken de meşru haklarımızı korumak ve savunmak için buradayız. Hem kendi kıta sahanlığımızda, hem de KKTC'nin Türkiye Petrolleri'ne verdiği ruhsat alanlarında çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Kıta sahanlığımızla ilgili tutumumuzu açık bir şekilde ortaya koyduk ve Birleşmiş Milletler nezdinde kayda geçirdik. Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin bölge ülkeleriyle yaptığı tek yanlı, Türkiye ve KKTC'nin haklarını gasp etmeye çalışan anlaşmaların da hukuken hiçbir geçerliliği olmadığını ilettik. Bir kez daha ifade edelim ki Güney Kıbrıs Rum Kesimi, adanın tamamını ilgilendiren hiçbir konuda karar alamaz, hatta söz sahibi bile olamaz. Ayrıca bölge dışı aktörlerin de kendilerini uluslararası mahkeme ya da karar verici merci yerine koyarak bölgenin sınırlarını belirleme çalışmalarını da hiçbir şekilde kabul etmiyoruz"

'YAVUZ MİLLETİMİZİN KARARLILIĞINI BİR KEZ DAHA GÖSTERECEK'

Doğu Akdeniz'de çalışmalarını yürüten Fatih sondaj gemisinin yanına Yavuz'un da eklenecek olmasının haklı gururunu yaşadıklarını söyleyen Bakan Dönmez, "Akdeniz'de ülkemizin ve KKTC'nin meşru haklarını sonuna kadar savunacağız. Kendi meşru haklarımızdan kaynaklanan sondaj faaliyetlerimize aralıksız devam edeceğiz. Yavuz da milletimizin bu kararlılığını tüm dünyaya bir kere daha gösterecek. Barbaros, Oruç Reis, Fatih ve Yavuz denizlerimizdeki tam bağımsızlığımızın adıdır. Türkiye'nin hidrokarbon faaliyetlerinde kendi öz yeterliliği, gücü ve kabiliyetidir. Denizlerimizde petrol ve doğal gaz neredeyse, Fatih ve Yavuz orada olacak. Gün gelecek Akdeniz'de, gün gelecek Karadeniz'de"

'12 BİN 200 METRE DERİNLİKTE SONDAJ YAPABİLİYOR'

Geminin eş zamanlı operasyon olanağı sunduğunu söyleyen Bakan Dönmez, "Milli enerji ve maden politikamızın en önemli ve stratejik parçalarından biri olan hidrokarbon aramacılığı ve üretiminde uzun ve orta vadeli hedeflerimizi belirlemiştik. Bu kapsamda 'Varsa mutlaka bulacağız' dedik ve bu inanç, azim ve özgüvenle kolları sıvadık. 6. nesil ultra derin deniz sondaj gemimiz Yavuz, yaklaşık 230 metre uzunluğa ve 36 metre genişliğe sahip. Sondaj kulesinin yüksekliği deniz seviyesinden yaklaşık 103 metre. Yani Galata Kulesi'nden yaklaşık 36 metre daha uzun. Gemimiz 12 bin 200 metre derinliğe kadar çok yüksek basınç altında dahi sondaj yapabiliyor. Dinamik pozisyonlama sistemiyle 6 metreye ulaşan dalgalarda dahi sondaja devam edebiliyor. Gemimiz çift kuleli tasarımla hem asıl, hem yardımcı işlerin yapılabildiği eş zamanlı operasyon olanağı sunuyor. Her iki kuleyi de sondaj ekipmanlarıyla donattık. Böylece operasyon gücümüzü ikiye katladık. Bütün operasyonlarımızı uluslararası kural ve düzenlemelere göre gerçekleştireceğiz. İş güvenliği standartlarımız en üst düzeyde olacak. Sondaj esnasında çevreye, deniz yaşamına ve canlılara hiçbir zarar vermeyen çevre dostu bir teknoloji kullanacağız. Gemimizin 'Upgrade' edilme sürecinde, sondaj için gerekli tüm teknik aksamını yeniledik. Ayrıca çevre dostu atık bertaraf sistemini gemimize entegre ederek, denizlerimizin korunması adına tüm operasyonlarımızı daha çevreci, verimli ve sürdürülebilir hale getirmiş olduk. Teknik ve teknolojik üstünlüğünün yanı sıra Fatih gemimizden edindiğimiz Know-how'ın katkısı ve uluslararası eğitim ve iş becerisine sahip mühendislerimizin özverisi sayesinde Yavuz daha büyük bir özgüvenle denizlere açılmaya tam anlamıyla hazır."

'YAVUZ, KARPAZ-1 KUYUMUZDA 3 BİN 300 METRE DERİNLİĞE ULACAŞACAK'

Türkiye'nin hiçbir haksızlığa ya da emrivakiye göz yummayacağını söyleyen Bakan Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yavuz, Akdeniz'in derinliklerine doğru kazdıkça, milletimizin geleceğini daha da aydınlatacak. Ülkemiz ve bölgemiz daha da güçlenecek. Yavuz gemimiz, ismini aldığı Yavuz Sultan Selim Han'ın yaptığı gibi Akdeniz'de barış, istikrar ve huzurun tesisine büyük bir katkı sağlayacak. Arkasına milletimizin binlerce yıllık tarihini, Cumhurbaşkanımızın güçlü siyasi liderliğini, teknolojik yatırımlarımızı ve personelimizin özverisini alan Yavuz, Karpaz-1 kuyumuzu kazmak için bugün Doğu Akdeniz'e ilerleyecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'mizin Magosa Körfezi'nde bulunan Karpaz-1 kuyumuzda 3 bin 300 metre sondaj derinliğine ulaşacak olan Yavuz, buradaki çalışmalarını yaklaşık 3 ayda tamamlayacak. Türk ve yabancı yaklaşık 140 personelimiz sondaj boyunca emeklerini ve bilgilerini milletimizin geleceği için ortaya koyacak. Çalışmaların sorunsuz olarak devam edeceğine ve olumlu sonuçlanacağına inancımız tam. Tek arzumuz ve aşkımız; Akdeniz'de hidrokarbon rezervlerimizi bularak milletimizin hizmetine sunmak. Biz hiçbir zaman tek taraflı, merkeze kendisini koyup çevreyi yok sayan ve ne olursa olsun kendi çıkarlarına aç gözlülükle ulaşmaya çalışan bir anlayışta olmadık, olmayacağız. Bölgede her zaman istikrarı, barış ve huzuru destekledik, destekliyoruz. Biz adanın kaynaklarının her zaman adil paylaşım esasına göre pay edilmesini savunduk. Herkes iyi bilsin ki; Türkiye hiçbir haksızlığa ya da emrivakiye göz yummayacak. Hem kendi haklarımızı, hem de KKTC'nin haklarını sonuna kadar koruyacağız. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin adanın tamamına ilişkin hukuksuz kararlarına meşruiyet kazandırmak ve taraftar toplamak için bölge dışı aktörlerin ya da AB'nin arkasına sığınması kendi acziyetini ve düştüğü durumun vahametini göstermektedir. Doğu Akdeniz'de en büyük kıyı şeridine sahip Türkiye'nin ve Kıbrıslı kardeşlerimizin dışarıda kaldığı her denklem başarısızlığa mahkümdur, geleceği muallaktır, sonu hüsrandır. Buradan özellikle, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile ortaklık kuran bazı bölge dışı aktörleri de bir kez daha uyarıyoruz. Sonu olmayan ve hiçbir sonuca ulaşamayacak olan illüzyonların peşine düşmeyin. Hukuksuz planların parçası olmayın"

'GEMİLERİMİZ GÜNÜBİRLİK PLANLARIN SONUCU OLARAK FİLOMUZA DAHİL OLMADI'

Bu gemilerin kutlu yürüyüşün ilk adımları olduğunu belirten Bakan Dönmez, "Türkiye ve Türk Milleti'nin kararlılıkla yoluna devam etmesine kimse engel olamaz. Bir kere daha altını çiziyorum, uluslararası hukuktan kaynaklı haklarımızın gasp edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Çünkü Fatih'in ve Yavuz'un millileştirilmesi kararıyla başlayan süreç ülkemiz için yeni bir yol haritasının çizilmesi ve yeni bir hikayenin yazılması anlamına geliyor. Kendi gemilerimizle, kendi insan gücümüzle, kendi teknik ve Know-how becerilerimizle, denizlerimizde etkin bir şekilde hidrokarbon arayan ve bu alanda dünyada parmakla gösterilen bir ülke olacağız. Hedefimiz, gayemiz ve kızıl elmamız bu. Fatih, Yavuz, Barbaros ve Oruç Reis birbirinden bağımsız ve 'bizim de gemimiz olsun' diyerek alınan, günübirlik plan ve politikaların sonucu olarak filomuza dahil olmadı. Bu gemilerimiz kutlu bir yürüyüşün daha ilk adımları. ve bu yürüyüş inanıyorum ki sonunda müjdelerle ve güzel haberlerle noktalanacak" diye konuştu.

Ultra derin deniz sondaj gemisi Yavuz, Doğu Akdeniz'deki görev yerine yolculuğunda Gölcük Donanma Üssü'nden açılan TCG Fatih Fırkateyni eşlik edecek.