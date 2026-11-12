Yemen'de dengeler değişiyor! Hükümet güçlerinin, Husiler karşısında mevzilerini terk ettiği iddia edildi - Son Dakika
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Yemen'de dengeler değişiyor! Hükümet güçlerinin, Husiler karşısında mevzilerini terk ettiği iddia edildi

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Yemen\'de dengeler değişiyor! Hükümet güçlerinin, Husiler karşısında mevzilerini terk ettiği iddia edildi
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Yemen\'de dengeler değişiyor! Hükümet güçlerinin, Husiler karşısında mevzilerini terk ettiği iddia edildi
Haber Videosu

Yemen’de İran destekli Husiler, ülkenin güneybatısındaki Lahic vilayetinde Suudi Arabistan destekli hükümet güçlerinin savunma hatlarını kırdıklarını iddia etti. Yayımlanan görüntülerde, hükümet güçlerinin güney kıyı bölgelerinden geri çekildiği öne sürüldü. Hükümet tarafı ise mevzilerini koruduğunu açıkladı.

Yemen’in geçici başkenti Aden’e açılan Lahic vilayetinde Husiler ile hükümet güçleri arasındaki çatışmalar sürüyor. Taraflar cephedeki duruma ilişkin birbiriyle çelişen açıklamalar yapıyor.

"SAVUNMA HATLARINI KIRDIK"

Husilere yakın yayın organları, grubun güney cephelerindeki ilerleyişinin ardından hükümet güçlerinin savunma hatlarını ve mevzilerini ele geçirdiğini ileri sürdü. Hükümet güçlerini “Suudi paralı askerleri” olarak niteleyen Husi medyası, paylaşılan görüntülerin, bu güçlerin güney kıyı bölgelerinden aceleyle kaçtığı anları gösterdiğini iddia etti.

Husilerin Esirler Komitesi Başkanı Abdulkadir el-Murtaza da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mudaraba cephesinde hükümete bağlı Amalika ve Vatan Kalkanı güçlerinden onlarca askerin teçhizatıyla birlikte teslim olduğunu öne sürdü.

HÜKÜMET TARAFI: MEVZİLERİMİZİ KORUYORUZ

Hükümet tarafı ise farklı bir tablo çizdi. Amalika Tugayları’nın medya sorumlusu, güçlerinin Mudaraba’daki mevzilerinde sabit kaldığını ve Zübab Havalimanı’nın kuzeyi ile Kehbub’daki Husi saldırılarını püskürttüğünü açıkladı. Hükümete yakın sahra kaynakları da Mudaraba ve Ras el-Ara cephesinde Husilerin onlarca ölü ve yaralı verdiğini ileri sürdü.

Hükümete bağlı Vatan Kalkanı Güçleri, birkaç gün önce Lahic’in Muhavele cephesinde Husi mevzilerine geniş çaplı bir saldırı düzenlediğini ve Husilerin ağır kayıp verdiğini açıklamıştı.

MUDARABA’DA ÇATIŞMALAR YOĞUNLAŞTI

Yemen Monitor’un sahra kaynaklarına dayandırdığı haberine göre çatışmalar Lahic’in Mudaraba ve Ras el-Ara ilçesinde yoğunlaşıyor. Husilerin Hurz bölgesinde ilerlediği, hükümet güçlerinin ise Mecza bölgesine Amalika ve Vatan Kalkanı güçlerinden takviye gönderdiği bildirildi. Bazı yerel kaynaklar, Husilerin yoğun füze desteğiyle Mudaraba ilçe merkezi yakınlarına ulaştığını iddia etti. Ancak bu bilgi resmi kaynaklarca doğrulanmadı.

Kudüs el-Arabi gazetesinin haberine göre Husiler, bu hafta başında hükümet güçleriyle yaşanan çatışmaların ardından Mudaraba’ya bağlı Mecza köyünde ilerleme kaydetti. Yemen Monitor ise daha önce hükümet güçlerinin, kısa süreliğine kaybettikleri Mecza ve Şatt’taki tepeleri takviye birliklerle geri aldığını aktarmıştı.

HUSİLERİN HEDEFİ BABÜLMENDEP İKMAL HATTI

Askeri kaynaklara göre Husiler, Babülmendep ve Zübab Havalimanı’ndaki hükümet güçlerinin ikmal hattını kesmek amacıyla bölgeye büyük takviyeler gönderiyor. Husi askeri sözcüsü Yahya Sari de 10 Kasım’da yaptığı açıklamada, Mudaraba ve Ras el-Ara’daki hükümet güçlerinin toplanma noktalarını balistik füze ve kamikaze İHA’larla hedef aldıklarını iddia etmişti.

Lahic’in kuzeyindeki Mukatira cephesinde de çatışmalar sürüyor. Reuters’ın 2 Kasım’daki haberine göre Husiler Mukatira ilçesini ele geçirerek Aden’e yaklaşık 80 kilometre mesafeye kadar ilerlemişti. Hükümete yakın kaynaklar ise Tur el-Baha hattında bazı noktaları geri aldıklarını öne sürüyor.

LAHİC NEDEN STRATEJİK?

Lahic vilayeti, geçici başkent Aden’i kuzeyden ve batıdan çevreliyor ve kentin diğer vilayetlerle kara yolu bağlantısını sağlayan ana güzergahlar üzerinde bulunuyor. Babülmendep Boğazı ve Aden Körfezi’ne yakınlığı nedeniyle de askeri açıdan kritik önem taşıyor. Vilayetin büyük bölümü hükümet güçlerinin kontrolünde bulunurken Husiler, Mudaraba, Kubeyta ve Mukatira ilçelerinin bazı kesimlerinde varlığını sürdürüyor.

Al Jazeera’nın değerlendirmesine göre Lahic’teki çatışmaların genişlemesi, Husilerin Aden’e yol açmayı mı yoksa Babülmendep’e uzanan tepe ve geçitlerdeki kontrolünü güçlendirmeyi mi hedeflediği sorusunu gündeme getiriyor.

SAĞLIK MERKEZİNE FÜZE SALDIRISI

Bölgedeki çatışmalarda siviller de hedef alınıyor. Yemen hükümetine bağlı Saba televizyonunun bu ayın başındaki haberine göre Husiler, Lahic’in Mudaraba ilçesindeki Es-Sukya Sağlık Merkezi’ne füze saldırısı düzenledi. Saldırıda en az 20 sivilin öldüğü veya yaralandığı bildirildi. Husiler saldırıya ilişkin açıklama yapmadı.

NE OLMUŞTU?

Yemen’de 2022'den bu yana süren ateşkes, bölgedeki gerilimin tırmanmasıyla eylül ve ekim aylarında çöktü. Husiler eylülde Kızıldeniz kıyısında hızlı bir ilerleyişle Babülmendep çevresindeki son kıyı kasabalarını ele geçirdi. Hükümet ise kaybedilen toprakları geri almak için “Yemen’in Şafağı” adını verdiği karşı saldırıyı başlattı.

Husiler, 30 Ekim’de Lahic’in kuzeyindeki Mukatira’da hükümet mevzilerine geniş çaplı saldırı başlatmıştı. Husilerin ekim ayında Suudi Arabistan’daki hedeflere yönelik saldırıları ise Suudi öncülüğündeki koalisyonun Husi mevzilerine hava saldırılarını artırmasına yol açtı. BM raporlarına göre yeniden başlayan çatışmalarda binlerce kişi öldü veya yaralandı, 250 binden fazla kişi yerinden edildi.

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    Yorumlar (1)

  • Tahsin Mehdevi Tahsin Mehdevi:
    Bakın, birşeyi artık düzeltin SONDAKİKA haber olarak; Hükümet güçleri diye yazdığınız SuudiAmerika ve müttefiklerinin kullandığı isim aslında korsan bir hükümet ve Suudi Arabistan'daki otellerden yönetiliyor. ASIL YEMEN HÜKÜMETİ ENSARULLAH (HUSİLER'İN DE İÇİNDE OLDUĞU) OLUŞUMUDUR. HALKIN İSE %90',ına yakınına hakimlerdir. 0 0 Yanıtla
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