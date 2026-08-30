Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın ailesine yönelik şantaj operasyonu: 4 tutuklama

Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın ailesine yönelik şantaj ve tehdit iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 4 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin, yurt dışı hatları üzerinden Ağbaba’nın şoförü ile aileye ait Melid Otel’in müdürüne ulaşarak 20 milyon TL haraç istediği, para verilmemesi halinde oteli kurşunlayacaklarını söyledikleri öne sürüldü.

YURT DIŞI HATTINDAN 20 MİLYON TL HARAÇ İSTEDİLER

Edinilen bilgilere göre olay, 24 Ağustos 2026’da Veli Ağbaba’nın şoförü Faruk Can Güler ile Melid Otel Müdürü Yunus Emre Ağbaba’nın emniyete başvurmasıyla ortaya çıktı.

İddiaya göre şüpheliler, WhatsApp üzerinden yaptıkları görüşmelerde kendilerini uyuşturucu satıcısı “Uğur Can Gündoğmuş” olarak tanıttı. Ağbaba’nın yeğeni Ahmet Can Ağbaba’ya kokain sattığını öne süren şüpheli, 5 milyon TL tahsil ettiğini ancak 20 milyon TL daha alacağı bulunduğunu iddia etti.

Şüpheli, söz konusu paranın Veli Ağbaba ve aile bireyleri tarafından ödenmesini istedi. Para verilmemesi halinde ise Ağbaba ailesine ait Malatya’daki Melid Otel’e zarar verecekleri yönünde tehditte bulundu.

CEPHANELİKLE YAKALANDI, ŞANTAJI SÜRDÜRDÜ

Tehditlerde, eylemi gerçekleştirmek üzere Doğukan Şengezen’in İstanbul’dan Malatya’ya gönderildiği öne sürüldü.

Polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanan Şengezen’in, kasten öldürme, uyuşturucu ticareti, hırsızlık ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarından 10 ayrı aranma kaydının bulunduğu belirlendi.

Şüphelinin ikametinde yapılan aramada 2 Glock marka tabanca, tabanca otomatikleştirme aparatı, çok sayıda şarjör ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

“MALATYA’DA BAŞKA ADAMLARIMIZ DA VAR”

Soruşturma kapsamında çete lideri olduğu değerlendirilen şüphelinin, Doğukan Şengezen’in yakalanmasının ardından Ağbaba ailesine yeniden ulaştığı iddia edildi.

Şüphelinin, adamının yakalanmasından aileyi sorumlu tuttuğu ve “Malatya’da başka adamlarımız da var, parayı vermezseniz zarar vereceğiz” diyerek tehdit ve şantaja devam ettiği öne sürüldü.

3 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Polis ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında belirlenen 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda Doğukan Şengezen ile birlikte hareket ettikleri tespit edilen Mehmet Hasar, Yusuf Solmaz ve Yasin Karacan da gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda şantaj trafiğinde kullanıldığı değerlendirilen yurt dışı hatlarının takılı olduğu cep telefonları ile 38 bin TL nakit para ele geçirildi.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Doğukan Şengezen, Mehmet Hasar, Yusuf Solmaz ve Yasin Karacan, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.