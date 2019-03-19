Yeni Zelanda İnsan Hakları Kuruluşlarıyla Temas Halindeyiz"

ONUR ORHAN - Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç
, iki camiye düzenlenen terör saldırısının ardından Kamu Denetçiliği Kurumu olarak Yeni Zelanda
'daki insan hakları kuruluşları ve ombudsmanlık kurumu ile temas halinde olduklarını belirterek, "Orada yapılması gereken konuları görüşüyoruz." dedi. Sakarya
'da konferansa katılan Malkoç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen cuma günü Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısında 50 Müslüman'ın yaşamını yitirdiğini anımsattı.
Kamu Denetçiliği Kurumu olarak Yeni Zelanda'daki insan hakları kuruluşları ve ombudsmanlık kurumuyla temas halinde olduklarını aktaran Malkoç, "Bu anlamda orada yapılması gereken konuları görüşüyoruz. Onlar da çok üzgün çünkü hakikaten Yeni Zelandalılar kendilerini dünyanın en huzurlu ülkesi kabul ediyor. Alınacak tedbirleri karşılıklı olarak kendi çapımızda görüşeceğiz. Zaten Yeni Zelanda Başbakanı'nın Müslümanları ziyaret etmesi, ziyaretinde başörtüsünü sembolik olarak takıp empati yapması, sevindirici bir olay. Sayın Cumhurbaşkanı
Yardımcısı ve Dışişleri Bakanımızın orada olması çok anlamlı." diye konuştu.
Malkoç, ırkçılık konusuna değinerek, şöyle devam etti:
"Bu ırkçılığın merkezi Amerika
ve Avrupa. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi var, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi var. Bütün bunlara rağmen en makul sayılan ülkelerden İsveç
'te bile yabancı düşmanı olan ırkçı partiler yüzde 20'yi buldu. Almanya
'da, Fransa
'da öyle. Fransa'da yabancı düşmanı parti, ana muhalefet partisi ve diğer bütün siyasi partileri etkiliyor. İşte insanlığın vicdanını, hakkaniyetini temsil edecek bütün herkese bu konuda görev düşüyor. Burada renk, dil, ırk ayrımı yok."
"İnsanlığın vicdanı olarak bir araya gelmemiz gerekir"
İslam'ın, dünyada en hızlı yayılan din olduğuna dikkati çeken Malkoç, Avrupa Birliği
(AB
) üyesi ülkelerde 30 milyona yakın Müslüman yaşadığını anlattı.
Malkoç, Almanya, Hollanda
, Fransa ve İsveç'in yüzde 10'unun Müslümanlardan oluştuğunu dile getirerek, yabancıların buna öfke duyduğunu dile getirdi.
Herkesin kendi dinini anlatması, ibadethanesini kurması gerektiğini vurgulayan Malkoç, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu, insanlığın kuruluşundan bu yana olan bir şey. Siyasi görüşler, kanaatler, inançlar ne olursa olsun bütün insanlığın vicdanı olarak bir araya gelmemiz gerekir. Siyasi veya başka ayrılıklarımız olabilir ama ırkçılığa ve İslam düşmanlığı yapanlara karşı olmak için beraber olmak gerekir. İnanıyorum ki doğru olanlar, haklı olanlar, gerekli çabayı gösterirlerse başarılı olacaklardır. Bu anlamda Türkiye
örnek bir ülkedir. Türkiye'nin kurumları ve Sayın Cumhurbaşkanımız, bu anlamda dünyanın vicdanını temsil ediyor. Suriyelileri bağrımıza basmamız bunun örneğidir, Afrika
'dan Asya
'nın içlerine kadar en fazla yardım eden ülke olmamız bunun en güzel numunesidir. Milletimizin hamuru sevgi, Mevlana
, Hacı Bayram Veli
, Yunus Emre, Hacı Bektaşi Veli'yle yoğrulmuş. Kültürümüz merhamettir, şefkattir, muhabbettir. İşte bunu Türkiye bütün dünyaya yaygınlaştıracak. Çabamız da bu."
Üniversitelerde ombudsmanlık toplulukları kuruldu
Türkiye'nin teknoloji, refah, eğitim ve sağlığın yanı sıra insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğünde dünyanın en iyi 10 ülkesi arasına girmek için çaba gösterdiğini anlatan Malkoç, bunun da insan eliyle olacağının altını çizdi.
Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Nasıl insansız hava araçları yapılıyorsa veya teknolojide birçok gelişme oluyorsa dünyanın en büyük havaalanını yapıyorsak, arzu ediyoruz ki Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünde dünyanın en iyi hukukçuları Türkiye'den olsun. Türkiye, demokrasi ile insan haklarını önce çevresindeki ülkelere, dünyaya anlatan örnek bir ülke olsun. Bu anlamda üniversitelerde ombudsmanlık toplulukları kurdurduk ve konferanslar veriyoruz. Üniversitelerin topluma bilimsel alanda yol göstermesi gerekiyor, buna mecburuz. Yeni Zelanda'daki vahşet, bunun apaçık örneği." değerlendirmesinde bulundu.