Yerli üretici Karsan'ın Atak modeli yenilendi

Yerli üretici Karsan'ın 8 metre sınıfının ilklerinden olarak pazara sunduğu Atak yenilendi. Karsan Atak'ın ikinci jenerasyonu, yeni dış tasarımı düşük yakıt tüketimi ve bakım maliyetlerinin yanında, kolay servis edilebilirlik sunacak.



Yerli üretici Karsan, 8 metre sınıfının ilklerinden olan ve bu sınıfın en önemli modelleri arasında yer alan Atak'ı yeniledi. Karsan Atak'ın ikinci jenerasyonu, yeni dış tasarımı ve LED gündüz farlarıyla modern bir görünüm ortaya koyarken, üstün teknolojiyle donatılmış yeni sürücü kabiniyle konforda çıtayı daha yükseğe taşıdığı belirtildi.



Düşük yakıt tüketimi ve bakım maliyetlerinin yanında, kolay servis edilebilirlik sunan yeni Atak, Türkiye'nin dört bir yanını kapsayan roadshowuna da başladı. Eylül ayında İzmir, Bursa, Hatay, Kahramanmaraş ve İstanbul'da sergilenen yeni Atak'ın, Ekim ayındaki ilk durakları ise Diyarbakır, Mardin, Batman, Gaziantep ve Şanlıurfa olacak.



Çevreci ve güçlü yeni nesil motor



Yeni Atak'ın 4.5 litrelik FPT NEF4 turbo dizel motoru 186 HP güç üretirken, 680 Nm tork güce sahip. Euro VI emisyon seviyesine sahip bu motor, çevrecilikte de iddialı.



Öte yandan; keskin bakışlı yatay farları, kavisli ön burnu ve 'L' formlu yuvalar içerisine yerleştirilmiş LED gündüz farları ile sportif bir ön tasarıma kavuşan yeni Atak, üç parçadan oluşan ön tamponu sayesinde servis maliyetlerini düşürürken, kolay ve hızlı servis müdahalesi sunarak maksimum verimliliğe odaklandığı kaydedildi. Yeni Karsan Atak'ta ayrıca, operasyonel karlılığı merkeze alan geliştirmeler de sunuluyor. Tasarım olarak tek noktadan müdahalenin kolaylaştırıldığı yenilenen Atak'ta, böylece servis edilebilirlik sağlanarak aracın hızlı bir şekilde yoluna devam etmesi mümkün kılınıyor.



Atak'ın iç kısmı ise hem yolcular hem de kaptanlar için birçok teknolojik ve ergonomik yenilik sunacak. Elektrikli ısıtmalı yan aynalarla birlikte satışa sunulan Atak'ın, VDV (Alman Taşımacılar Birliği) standartlarına uygun ergonomik izole sürücü kabininde ilk bakışta sportif yeni direksiyon tasarımı, kullanıcı dostu tuş düzeni ve 6 yöne ayarlanabilen sürücü koltuğu göze çarptı. Kneeling özelliği (şasi yana yatma), engelli rampası, USB girişleri ve Wi-Fi donanımlara sahip araç, yenilenen yolcu koltuklarıyla da konforlu bir seyahat sunarak standartları yükseltecek. - İSTANBUL