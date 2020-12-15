YILIN OLAYLARI 2020 - Son Dakika

YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANI MUHARREM AKKAYA OLDU

YSK Binası ve tabelası

Görev süresi dolan Sadi Güven'in basın mensuplarına açıklama yapması

Sadi Güven'in YSK çalışanları ile özçekim yapması

YSK Başkanı Muharrem Akkaya'nın basın mensuplarına açıklamalarda bulunması

YSK Başkanı Akkaya'nın Sadi Güven'i uğurlaması

YSK Başkanı Akkaya'nın Yüksek Seçim Kurulu üyeleri ile basın için görüntü vermeleri

SADR YANLILARINDAN ABD'YE KARŞI GÖSTERİ

Bağdat caddelerinde ellerinde Irak Bayraklarıyla kitleler halinde protesto yürüyüşüne katılmaları

Cadiriye Meydanında toplanan Sadr yanlıları

Irak bayrakları ile ABD aleyhinde slogan atan Sadr yandaşları

ABD karşıtı poster ve pankartlar

KOBE BRYANT'IN HAYATINI KAYBETMESİ

Kobe Bryant'ın Los Angeles'te THY'nin sponsorsuluğunda düzenlenen gala gecesine katılması (ARŞİV)

Kobe Bryant'ın Temel Kotil ile THY'nin reklam filminin tanıtımına katılması (ARŞİV)

Kobe Bryant'ın Galatasaray forması giymesi (ARŞİV)

Kobe Bryant'ın penaltı vuruşu yapması (ARŞİV)

Kobe Bryant'ın Fatih Terim ile poz vermesi (ARŞİV)

Kobe Bryant'ın basın toplantısı (ARŞİV)

Kobe Bryant'ın hayatını kaybettiği helikopterin düştüğü yerden dumanların yükselmesi

Arama kurtarma ekipleri itfaiye ekiplerine ait fotoğraf

Kobe Bryant'a ait fotoğraflar

Kobe Bryant'ı hayranlarının mum yakmaları

New York'ta Kobe Bryant anısına Times Meydanı ve Madison Square Garden Meydanı'na asılan resimli tabelalar

New York'ta metro istasyonuna Kobe Bryant isminin verilmesi

Empire State Binası'nın Kobe Bryant anısına ışıklandırılması

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun Kobe Bryant ile ilgili açıklamaları - YSK Başkanı Muharrem Akkaya oldu (24 OCAK)

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlığı'na görev süresi dolan Sadi Güven'in yerine Muharrem Akkaya seçildi.

Bağdat'ta Sadr yanlılarından ABD'ye karşı gösteri (24 Ocak)

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'ın çağrısı üzerine ABD güçlerinin ülkeden çıkarılması için gösteri düzenlendi. Bağdat'ın merkezi Cadiriye bölgesinde düzenlenen gösteriye yüz binlerce kişi katıldı.

Kobe Bryant hayatını kaybetti (26 OCAK)

Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) efsanevi oyuncularından Kobe Bryant, California eyaletinin Calabasas kenti yakınlarında geçirdiği helikopter kazası sonucu 41 yaşında hayatını kaybetti. 13 yaşındaki kızı Gianna'nın da yaşamını yitirdiği kazada toplam 9 kişi öldü.