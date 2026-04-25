Yılmaz Morgül ünlü isimleri topa tuttu, bir tek Yıldız Tilbe'yi övdü

25.04.2026 22:17
Katıldığı bir programda iç dünyasını açan Yılmaz Morgül, Yıldız Tilbe’ye duyduğu büyük sevgiyi "gerçek bir ozan ve yoldaş" vurgusuyla anlatırken, ünlü sanatçıyla evlenmek isteyeceğine dair yaptığı çıkışla dikkatleri üzerine çekti. Morgül'ün Hülya Avşar, Bülent Ersoy ve Ebru Gündeş ile ilgili söyledikleri de ses getirdi.

Marjinal çıkışları ve renkli kişiliğiyle sık sık gündeme gelen Yılmaz Morgül, katıldığı Katarsis programında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Morgül, ünlü sanatçı Yıldız Tilbe’ye olan hayranlığını dile getirdi.

“20’Lİ YAŞLARIMDA OLSAM EVLENİRDİM”

Programda samimi ifadeler kullanan Morgül, “20’li yaşlarımda olsam Yıldız Tilbe ile evlenirdim” diyerek dikkat çeken bir çıkışa imza attı. Ünlü isim, Tilbe’ye duyduğu sevgiyi açıkça ifade etti.

“BANA YOLDAŞLIK YAPMASINI İSTERDİM”

Morgül, sözlerine şu ifadelerle devam etti:

“Onun hayatımda olmasını, bana yoldaşlık yapmasını çok isterdim. Onu deli gibi seviyorum.”

“GERÇEK BİR SANATKAR”

Yıldız Tilbe’ye övgülerde bulunan Morgül, sanatçıyı “gerçek bir anne, gerçek bir ozan ve gerçek bir sanatkar” sözleriyle tanımladı.

HÜLYA AVŞAR'A SERT SÖZLER 

Hülya Avşar’ı de es geçmeyen Morgül, güzel şarkıcı hakkında, “Hülya Avşar benim karşımda Türk Sanat Müziği okumaya çalışıyor. Pardon? Hanımefendi sizin eğitiminiz nedir? Senin ne haddine Yılmaz Morgül’ün karşısında Türk musikisi okuyabilmek. Sen git üç maymunu oyna.” dedi. 

Ebru Gündeş hakkında ise “Ebru Gündeş, benden 3 yıl önce şöhret olmuştu ama benden önce hiç gazinoda çalışmamıştı.” ifadelerini kullandı.

Morgül, Türk müziğinin divası Bülent Ersoy hakkında da çok tartışılacak sözlere imza attı. "Bülent Ersoy'da çok büyük bir kompleks var. '25 tane dairem, süper lüks villalarım var' diyor, yalan! Erenköy'de normal bir apartman dairesinde yaşıyor." diyen Morgül magazin dünyasını alt üst etti. 

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
