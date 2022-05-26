Yine merkezi ezan sistemine girdiler, şarkı dinlettiler - Son Dakika
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Yine merkezi ezan sistemine girdiler, şarkı dinlettiler

26.05.2022 13:56

Yine merkezi ezan sistemine girdiler, şarkı dinlettiler İzmir'de merkezi ezan sistemine girerek, cami hoparlöründen müzik yayını yaptılar İzmir'in Torbalı ilçesinde, gece saatlerinde, camilerin merkezi ezan sistemlerine girilerek kısa süreli müzik yayını yapıldı.

Yine merkezi ezan sistemine girdiler, şarkı dinlettiler

İzmir'de merkezi ezan sistemine girerek, cami hoparlöründen müzik yayını yaptılar

İZMİR - İzmir'in Torbalı ilçesinde, gece saatlerinde, camilerin merkezi ezan sistemlerine girilerek kısa süreli müzik yayını yapıldı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sosyal medyada Torbalı ilçesinde bulunan Yunus Emre ve Ayrancılar Merkez camilerinin hoparlöründen müzik yayını yapıldığına ait olduğu iddia edilen görüntüler yayıldı. Bülent Ersoy'un "Yüzünü göremem" adlı şarkısının hoparlörden dinletilmesi üzerine, görevliler hemen müdahale ederek ses sistemlerini kapattı.

Müftülük: "Hemen sistem kapatıldı"

Yaşanan olay ile ilgili İzmir İl Müftülüğü, dün gece saat 22.00 sıralarında Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'nde bulunan Yunus Emre Camii ve Ayrancılar Merkez Camii'nin ses sistemine girilerek müzik yayını yapıldığını, bunun üzerine görevlilerin duruma müdahale ederek ses sistemini kapattıklarını açıkladı. Bu arada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Daha öncede müzik yayınları yapılmıştı

İzmir'de geçtiğimiz yıllarda 2 gün üst üste camilerde müzik yayını yapılmıştı. 20 Mayıs 2020 tarihinde İzmir'in çeşitli bölgelerindeki bazı camilerde kimliği belirsiz kişiler tarafından İtalyan partizan marşı olarak bilinen 'Çav Bella' çalınması üzerine soruşturma başlatıldı. 21 Mayıs günü ise Bornova ve Bayraklı ilçelerinde Selda Bağcan şarkıları çalınmıştı. Bunun üzerine İzmir İl Müftülüğü, yapılan bu saldırılara tedbir amaçlı olmak üzere İzmir'de merkezi ezan sistemi uygulamasına geçici bir süreyle son verilmişti.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın merkezi ezan sistemden vazgeçilmesi tavsiyesine rağmen bazı il ve ilçelerde bu sistem sürüyor.

Yine merkezi ezan sistemine girdiler, şarkı dinlettiler
Yine merkezi ezan sistemine girdiler, şarkı dinlettiler
Yine merkezi ezan sistemine girdiler, şarkı dinlettiler
Yine merkezi ezan sistemine girdiler, şarkı dinlettiler

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Camilerin merkezi ezan sistemlerine girerek kısa süreli müzik yayını yaptılar Camilerin merkezi ezan sistemlerine girerek kısa süreli müzik yayını yaptılar
Kaynak: İHA

Müzik, İzmir, Şarkı, Ezan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yine merkezi ezan sistemine girdiler, şarkı dinlettiler - Son Dakika


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