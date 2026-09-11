Yüksek kaliteli BRICS işbirliği kayda değer ilerleme sergiledi
BEİJİNG, 11 Eylül (Xinhua) -- BRICS'in genişlemesi, blokun, temsil ve etki gücü açısından önemli bir nitelikli ilerleme kaydettiğini gösteriyor. BRICS ülkeleri an itibarıyla dünya nüfusunun neredeyse yarısını oluşturuyor. Blok, küresel ekonomik üretimin yaklaşık yüzde 30'unu, küresel ticaretinse beşte birini gerçekleştiriyor. Daha geniş kapsamlı BRICS işbirliğinde yüksek kaliteli kalkınma aşamasına girilmiş durumda.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde Burj Al Arab Oteli yakınlarındaki Çin yapımı otonom taksi, 7 Haziran 2026. (Fotoğraf: Wen Xinnian/Xinhua)
Güney Afrika'nın Kuzey Kap eyaletindeki Postmasburg yakınlarında bulunan Redstone Yoğunlaştırılmış Güneş Enerjisi Termik Santrali Projesi, 20 Ağustos 2024. (Fotoğraf: Zhang Yudong/Xinhua)
Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde Rio de Janeiro Eyalet Üniversitesi'nde düzenlenen BRICS Medeniyetler Diyaloğu etkinliği, 27 Haziran 2025. (Fotoğraf: Wang Tiancong/Xinhua)
Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde bulunan Shanghai Müzesi'ndeki "Piramidin Zirvesi: Antik Mısır Medeniyeti" sergisi, 11 Ağustos 2025. (Fotoğraf: Liu Ying/Xinhua)
Suudi Arabistan'ın Zahran kentindeki Kral Abdülaziz Dünya Kültürü Merkezi'nde Dünyaca Ünlü Şarkılar Konseri için yerel Suudi Arabistan korosu Choralla ile prova yapan Çin Ulusal Sahne Sanatları Merkezi Korosu, 11 Aralık 2025. (Fotoğraf: Wang Haizhou/Xinhua)
Rusya'nın Kazan kentinde düzenlenen 16. BRICS Zirvesi'nin medya merkezi, 22 Ekim 2024. (Fotoğraf: Cao Yang/Xinhua)
Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'da düzenlenen 10. İpek Yolu Uluslararası Fuarı'ndaki İran standı, 21 Mayıs 2026. (Fotoğraf: Zhang Sijie/Xinhua)
Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da Çin'e ihraç edilecek kahve çekirdeklerinin işlendiği tesis, 13 Şubat 2026. (Fotoğraf: Geng Xinning/Xinhua)
Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletine bağlı Yiwu kentinde Yiwu Uluslararası Ticaret Pazarı'nda bir oyuncak mağazasından oyuncak seçen Hindistanlı iş insanı, 2 Şubat 2023. (Fotoğraf: Huang Zongzhi/Xinhua)
Endonezya'nın başkenti Cakarta'da Cakarta-Bandung Yüksek Hızlı Demiryolu'nda kullanılacak yüksek hızlı elektrikli çoklu ünite treninin maketi, 28 Nisan 2025. (Fotoğraf: Xu Qin/Xinhua)
Son Dakika › Çin › Yüksek kaliteli BRICS işbirliği kayda değer ilerleme sergiledi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?