Yüksekova'da yılan kabusu: Evin çatısındaki kuş deliklerine kadar giriyorlar - Son Dakika
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Yüksekova'da yılan kabusu: Evin çatısındaki kuş deliklerine kadar giriyorlar

20.07.2026 17:18
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Özmen ailesi, evlerini istila eden yılanlar nedeniyle büyük korku ve çaresizlik yaşıyor.

İlçeye bağlı Aşağı Olukbaşı köyünde yaşayan ve yıllardır süren yılan sorunu yüzünden kendi evlerine girmekte büyük korku yaşayan aile fertleri, yetkililerden acil yardım bekliyor. Ev sakinlerinden Servet Özmen, evlerinin her köşesinden çıkan yılanlar yüzünden günlük hayatlarının kabusa döndüğünü söyledi.

"YILLARDIR EVİMİZ YILANLAR TARAFINDAN ESİR ALINMIŞ DURUMDA"

Yaşadıkları dehşeti dile getiren Özmen, "Yıllardır evimiz adeta yılanlar tarafından esir alınmış durumda. Kendi evimize girmekte bile büyük korku yaşıyoruz. Geceleri yatağa girdiğimizde gözümüze uyku girmiyor; her an bir yılanla karşılaşma endişesiyle sürekli tedirginlik içinde uyuyoruz. Hayatımız altüst oldu. Yılanlar artık o kadar rahat hareket ediyor ki, evin çatı altında bulunan kuşların yuva yaptığı deliklere kadar giriyorlar. Bugüne kadar yılanların ısırdığı bir koyunumuz ve çok sayıda güvercin de telef oldu. Maddi ve manevi olarak tükendik" dedi.

<a class='keyword-sd' href='/yuksekova/' title='Yüksekova'>Yüksekova</a>'da yılan kabusu: Evin çatısındaki kuş deliklerine kadar giriyorlar

Kendi imkanlarıyla yılanlarla mücadele etmekte yetersiz kaldıklarını ifade eden Özmen, kalıcı bir çözüm bulunması için yetkililere seslendi. Özellikle ailedeki çocukların güvenliğinden endişe duyduklarını belirten mahalle sakinleri de evde ve çevresinde kapsamlı bir inceleme ile ilaçlama çalışması yapılması çağrısında bulundu.

Yüksekova'da yılan kabusu: Evin çatısındaki kuş deliklerine kadar giriyorlar
Yüksekova'da yılan kabusu: Evin çatısındaki kuş deliklerine kadar giriyorlar
Yüksekova'da yılan kabusu: Evin çatısındaki kuş deliklerine kadar giriyorlar
Kaynak: İHA

Yüksekova, 3. Sayfa, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Hakkari Yüksekova'da yılan kabusu: Evin çatısındaki kuş deliklerine kadar giriyorlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Byaydin Yeniden Byaydin Yeniden:
    20 küsür senedir bizim asıl yılanımız bizlere daha çok zarar verdi 0 1 Yanıtla
    Coronaci Coronaci :
    çok duşundunmu bu dandik yorum için.?? 0 0
  • Coronaci Coronaci :
    4 tane tekir kedi al besle az yemek ver alıştır eve bak bakalım yılan börtü böcek kalıyomu özellikle tekir abooo asla affetmez geceleri avlanıyolar .. 0 0 Yanıtla
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