Yurt dışına kaçarken yakalandı! Güllü\'nün kızı ifade için Emniyet\'e götürüldü

Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan 6 katlı binadaki evinin penceresinden düşen şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

YURT DIŞINA KAÇMAYA ÇALIŞIYORLARDI

Teknik ve fiziki takibin ardından Tuğyan Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iki şüphelinin yurt dışına kaçmak için hazırlık yaptığını belirledi.

17 YAŞINDAKİ BİR KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine ekipler, sabah saatlerinde İstanbul Büyükçekmece'de bir adrese düzenledikleri operasyonla Gülter ve Ulu'yu yakaladı. Operasyon sırasında adreste bulunan 17 yaşındaki İrem adlı kişi de gözaltına alındı.

3 ŞÜPHELİ YALOVA'DA SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

İşlemlerin ardından 3 şüpheli Yalova'ya getirildi. Şüpheliler işlerinden Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Buradaki işlemlerinin ardından Güllü'nün kızı ve beraberindeki 2 kişi, ifade vermek üzere Yalova İl Emniyet Müdürlüğü'ne sevk edildi.

GÜLLÜ'NÜN ÖLÜMÜ

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden şarkıcı 'Güllü' olarak bilinen Gül Tut, 26 Eylül'de saat 01.30 sıralarında, Yalova Çınarcık'ta 6'ncı kattaki evinde pencereden düşerek hayatını kaybetmişti.

Sevilen şarkıcının ölümünden sonra pek çok farklı iddia ortaya atılmıştı. Bu iddialardan biri de kızı Tuğyan'ın annesini ittiği yönündeydi. Son olarak ismini açıklamayan bir komşu, evindeki güvenlik kamerasında Güllü'nün pencereden itilme anına ait görüntülerin bulunduğunu öne sürerek, kayıtları emniyetle paylaşacağını söylemişti.

"UÇURUMDAN ATACAKTI"

Olayın kilit isimlerinden biri olarak görülen Bircan Dülger de daha önce katıldığı bir programda, "Tuğyan'ı çok iyi tanıyorum. Şeytan onun yanında çok masum kalır. Ben o gün onu ikna etmemiş olsam, Güllü abla bir arabayla uçurumdan atılacaktı. Kafasında net bir plandı. Her zaman dile getirirdi." sözleriyle Güllü'nün kızı Tuğyan Gülter üzerindeki şüpheleri artırmıştı.