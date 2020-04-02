Yurtta koronavirüs tedbirleri sürüyor - Son Dakika
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Yurtta koronavirüs tedbirleri sürüyor

7 saat önce

Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kilis, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri devam ediyor.

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Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kilis, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri devam ediyor.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince, vatandaşlar tedbirler hakkında bilgilendiriliyor. Ayrıca Toplum Destekli Polislik (TDP) ekipleri tarafından 65 yaş ve üstü vatandaşlar ziyaret edilerek, gıda ve ilaç ihtiyaçları karşılanıyor.

Ekipler, yoğunluğun olduğu yerlerde sosyal mesafenin korunması ve mecbur kalınmadıkça evden çıkılmaması uyarısı yapıyor. Kentteki ATM önlerinde ise sosyal mesafenin korunması amacıyla kırmızı boyayla bekleme alanı oluşturuldu.

İslahiye ilçesinde pide ustası Ahmet Aslan, ekmeklerini, üzerine susamla "Evde kal" yazarak çıkarmaya başladı.

Tedbirlere dikkati çekmek amacıyla "Evde kal" yazılı pide yaptıklarını anlatan Aslan, fırının girişine de "Siz evde kalın, biz ekmeğinizi eve getirelim." yazısı astı.

Şehitkamil Belediyesince ihtiyaç sahiplerine verilen gıda yardımları, koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunanlara da ulaştırılıyor.

Şanlıurfa

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin başkanlığında telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda, koronavirüse karşı alınan tedbirler görüşüldü.

Tedbirlerin uygulanması konusunda hassasiyet isteyen Vali Erin, Cumhurbaşkanlığı ve bakanlıkların kararlarının tatbik edilmesinin yanında, il merkezi ve ilçelerde ilave önlem kararları aldıklarını dile getirdi. Erin, gerekli görülmesi halinde yeni tedbirleri de hayata geçirebileceklerini kaydetti.

Suriye sınırındaki Ceylanpınar ilçesinde ise askeri alanlar dezenfekte edildi.

Ceylanpınar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerce, sınırda görevli askeri personelin görev yaptığı bölük ve karakollarda dezenfeksiyon, yıkama ve ilaçlama çalışması düzenli şekilde yapılıyor.

Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, Mehmetçiğin bulunduğu alanlarda çalışmaların süreceğini belirterek, "Her şart ve durumda askerimizin emrindeyiz." dedi.

Öte yandan, Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki öğretmenler tarafından İl Sağlık Müdürlüğüne hibe edilmek yüzere 3D yazıcılarla yüz koruma siperlikli maske üretimine başlandı. Bilim ve Sanat Merkezi binasında toplanan öğretmenler, günlük bin maske üretiyor.

Malatya

Malatya Valisi Aydın Baruş, kent merkezindeki pazar yerlerini gezerek, İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar ve tedbirlerin denetimini yaptı.

Baruş, incelemesi sırasında, insanların sağlığını olumsuz etkileyecek her durumdan kaçınılmasını ve tedbirlere herkesin uymasını istedi.

Doğanşehir ilçesinde, sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanların ihtiyaçları, Kaymakamlık tarafından oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubunca karşılanıyor. Bu kapsamda, 216 kişinin gıda, ilaç ve bankadan maaş çekilmesi gibi birçok talebi yerine getirildi.

Kilis

Kilis'te de Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarını sürdürüyor.

Kentte faaliyet gösteren zeytinyağı ve bulgur fabrikası, Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Kilis Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bağışta bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Valiliğimiz ve Belediyemiz koordinasyonunda Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılacak ayni bağış kampanyamıza 10 ton zeytinyağı bağışlayan Ali Servet ve 2,5 ton bulgur bağışlayan Osman Çolak ile ailelerine teşekkür ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan park, bahçe ve mesire alanları geçici süreliğine kapatıldı. Bu alanlara uyarıcı levhalar asılırken, giriş çıkışlara ise güvenlik şeridi çekildi.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kaldırımlar, otobüs durakları, çöp konteynerleri ve çeşitli noktalarda dezenfeksiyona devam etti.

Öte yandan, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tedbirlere uymayan 61 kişiye toplam 23 bin 912 lira ceza yazdı.

Elbistan ilçesinde ise bir oto yıkamacı, isteyen sürücülerin araçlarına ücretsiz dezenfeksiyon yapıyor.

Adıyaman

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde Kaymakamlık bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, dışarı çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlara gıda kolileri dağıtarak, dileyen kişilerin de maaşlarının ATM'den çekilmesine yardımcı oluyor.

Öte yandan, belediye ekiplerince kent genelinde başlatılan dezenfeksiyon devam ediyor.

Şanlıurfa, Gaziantep, Malatya, Kilis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 03:50 Kaynak: AA

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