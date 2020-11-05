'Zayıf kat etkisi' deprem anında binadaki hasarı artırıyor - Son Dakika

'Zayıf kat etkisi' deprem anında binadaki hasarı artırıyor

05.11.2020 10:17
'Zayıf kat etkisi' deprem anında binadaki hasarı artırıyor, System.String[]

Apartman sakinlerinin dairelerinde yaptığı değişikliğin olası bir deprem anında hayati risklere yol açacağına dikkat çeken Deprem Mühendisi Dr. Öğr.

Apartman sakinlerinin dairelerinde yaptığı değişikliğin olası bir deprem anında hayati risklere yol açacağına dikkat çeken Deprem Mühendisi Dr. Öğr. Üyesi Cem Yenidoğan, "Bir yapının kolonlarını keserseniz ve taşıyıcı sisteme zarar verirseniz, duvarları kaldırarak alt katları dükkan olarak kullanırsanız 'zayıf kat etkisine' neden olursunuz. Mimari kaygılarla yapmış olduğunuz değişiklikler ciddi sıkıntılara yol açar. Bu Türkiye'de çok sık rastladığımız bir durum" dedi.

Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında olan 6.6 büyüklüğündeki deprem tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Son bilgilere göre, AFAD, İzmir'deki depremde can kaybının 114 olduğunu, 137 kişinin tedavisinin sürdüğünü bildirdi. İzmir'de arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları dün sona erdi. İstanbul'dan hissedilen deprem beklenen Marmara Depremi'ni de akıllara getirdi. Depremin yıkıcı etkisini artıran 'zayıf kat etkisine' dikkat çeken Bahçeşehir Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden Deprem Mühendisi Dr. Öğr. Üyesi Cem Yenidoğan, önemli bilgiler paylaştı.

BİNANIN TAŞIYICI SİSTEMİ BÖYLE BOZULUYOR

Bir yapının kolonlarını keserseniz, taşıyıcı sisteme zarar verirseniz, duvarları kaldırarak alt katları dükkan olarak kullanırsanız 'zayıf kat etkisine' neden olursunuz diyen Dr. Öğr. Üyesi Cem Yenidoğan, bunun Türkiye'de çok sık rastlanılan bir durum olduğunu belirtti.

Yenidoğan, "Zayıf kat etkisi, üst katta olan duvarların alt katlarda kaldırılması durumudur. Ara katta da benzeri bir durum görülebilir. Siz aslında binanın taşıyıcı sistemini bozmuş olursunuz. Bina depremde hasar alacak ancak bu hasarı alırken de taşıyıcı sistemi korumanız gerekir. Sizin bazen mimari kaygılarla yapısal sistemde yapmış olduğunuz ufak değişiklikler ciddi sıkıntılara yol açabilir. Dikkat etmeniz gereken nokta ne tip bir değişikliğin teknik olarak hangi onaylarla yapıldığıdır. Örneğin; bir kiriş düşündüğünüzde altında duvarın taşıyıcı olmadığını düşünüp kaldırıyorsunuz. Biz o kirişin tasarımını yaparken yapacağı eğimi duvara göre ayarlıyoruz. Çok farklı kriterlerimiz var. Her yapı ayrı bir değerlendirmeden geçer. Aynı tip projeleri de farklı yerlere uygulamak yaşamış olduğunuz sıkıntılardan en büyüğüdür. Tek tip projenin her yere uygulanması sorun yaratabilir" değerlendirmesinde bulundu.

"MARMARA'DA DEPREM MEYDANA GELMEYEN FAY SEGMENTLERİ VAR"

Olası Marmara Depremi hakkında da değerlendirmelerde bulunan Dr. Öğr. Üyesi Cem Yenidoğan, "Marmara Denizi'nden geçen faylarımız var. Kuzey Doğu Anadolu fay hattının kuzey kısmının kolları geçmektedir. Burada ilginç olan nokta ise şudur. 1912 Şarköy Depremi, 1999 Kocaeli Depremi batı ve doğu kollarında meydana geldi. Ama arada 3 tane hiç deprem meydana gelmemiş bir fay segmentleri bulunmakta. Bu faylarda olabilecek depremler değerlendirilerek en kötü durum için bir senaryo oluşturulmalı. Bunun dışında bir de olasılıksal bir değerlendirmeyle farklı deprem seviyeleri için yeni bir senaryo devreye sokuyoruz. En kötü senaryo ise 3 segmentin tek tek ya da birlikte kırıldığı anda ne tip bir sonuç ortaya çıkacağıdır ve bu inceleniyor" diye konuştu.

"YATAY MİMARİDE BÜYÜK SIKINTILAR OLMAYACAKTIR"

Binanın yanı sıra binanın yapıldığı zeminin de önemli olduğunu açıklayan Deprem Mühendisi Yenidoğan, yatay mimarinin olumlu etkilerini ise şu sözlerle anlattı:

"Sadece üst yapıyı düşünürseniz ve alttaki zemin zayıf bir zeminse bunun olumsuz etkileri yansıyacaktır. Binaların yükseklikleri de önemli bir faktör. Çok katlı apartmanlar daha büyük risk teşkil edebiliyor. Yatay mimaride ise kat sayısı az olacağından binanın kütlesi de azdır. Yapısal sistem düzenlemesi de buna göre olacaktır. Yatay mimaride büyük sıkıntılar olmayacaktır. Deprem yönetmeliğimize uymamız bizim ana kriterimiz. Yaptığımız incelemede Avcılar bölgesinin ciddi oranda sıkıntılı olduğunu gördük. En yoğun incelenen noktalardan bir tanesi de Zeytinburnu bölgesiydi. Bu açıdan değerlendirdiğimizde korkutucu bir durum ortaya çıkıyor ama kendimizi en kötüye alıştırıp gerekli önlemleri almamız gerekiyor. Bunu yapmadığımız takdirde İzmir depremini baz aldığımızda tamamen göçmüş bina sayısı İstanbul'da çok daha fazla olacaktır. O nedenle her birimiz kendi önlemlerimizi almak zorundayız. Öncelikle hizmet almış olduğunuz kurumlara güvenmek zorundasınız. Depreme dayanıklılık konusunda apartmanınızı inceleyen kurum işinin ehli mi? bu çok önemli. Deprem yönetmeliği performans değerlendirmesi için gerekli kuralları sunuyor."


- İstabul
'Zayıf kat etkisi' deprem anında binadaki hasarı artırıyor
'Zayıf kat etkisi' deprem anında binadaki hasarı artırıyor
'Zayıf kat etkisi' deprem anında binadaki hasarı artırıyor
'Zayıf kat etkisi' deprem anında binadaki hasarı artırıyor

Yenidoğan, Apartman, Türkiye, Deprem, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Zayıf kat etkisi' deprem anında binadaki hasarı artırıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

65 saat sonra enkazdan kurtarılan Elif'in depremin simgesi olan karesini fırsata dönüştürdüler! Tepkiler çığ gibi Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Aldatan eşinden intikam almak için yakın arkadaşıyla birlikte oldu Okul masraflarını karşılamak için bulaşık yıkadığı iş yerinde tacize uğradı: İntihar edecek duruma geldim Başkanlık seçimlerinde sona gelindi! Trump ve Biden'ın başkan olabilmesi için olası senaryolar netleşti Piknik yapan vatandaşlar nesli tükenmek üzere olan su samuru görüntüledi Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un Twitter hesabı kapatıldı Boşandığı eşinden şiddet gören Sibel'in yardım çığlığı: Arkamda gözü yaşlı bir evlat bırakmak istemiyorum YÖK Başkanı Saraç, pandemide yurt dışından Türkiye'deki üniversitelere usulsüz yatay geçişler yapıldığını doğruladı
Azerbaycan'dan büyük kuşatma hazırlığı! Her şey Azerbaycan'dan büyük kuşatma hazırlığı! Her şey "Karabağ'ın kalbi Şuşa" kenti için         
10:18
Kıyafetine yapılan eleştiriyi kaldıramadı, kendisine Kıyafetine yapılan eleştiriyi kaldıramadı, kendisine "Gay gibi giyinmişsin" diyen şahsı ayağından vurdu         
09:52
PKK'nın füzeli hain saldırısında şehit sayısı 3'e yükseldi PKK'nın füzeli hain saldırısında şehit sayısı 3'e yükseldi         
09:09
İzmir'deki depremle ilgili gözaltına alınan müteahhitlerin ifadesi ortaya çıktı: Biz o zamanın şartlarına göre inşaatı yaptık İzmir'deki depremle ilgili gözaltına alınan müteahhitlerin ifadesi ortaya çıktı: Biz o zamanın şartlarına göre inşaatı yaptık         
08:50
Netflix'in yeni Türk dizisi Bir Başkadır'dan ilk fragman yayınlandı Netflix'in yeni Türk dizisi Bir Başkadır'dan ilk fragman yayınlandı         
08:24
Bakan Koca'dan Bakan Koca'dan "Ayda" eleştirilerine yanıt: 3 yaşındaki bir çocuğa hayata dönüş anında soru acaba nasıl sorulmalıydı?         
08:18
ABD başkanlık seçiminde son düzlüğe girildi! Biden, Michigan'ı da kazandı ABD başkanlık seçiminde son düzlüğe girildi! Biden, Michigan'ı da kazandı         
00:59
Leipzig, evinde Paris Saint Germain'i 2-1 mağlup etti Leipzig, evinde Paris Saint Germain'i 2-1 mağlup etti         
00:51
Son Dakika: Medipol Başakşehir, evinde Manchester United'ı 2-1 mağlup etti Son Dakika: Medipol Başakşehir, evinde Manchester United'ı 2-1 mağlup etti         
22:43
Trump mı, Biden mı? Hükümetten Trump mı, Biden mı? Hükümetten "ABD seçimlerinde kim kazanırsa Türkiye'ye yarar?" sorusuna yanıt         
20:12
Güzel model Brenda Patea: Alexander Zverev'den hamileyim Güzel model Brenda Patea: Alexander Zverev'den hamileyim         
19:43
İngiliz perakende devi Marks & Spencer, 94 yıl sonra ilk kez zarar etti İngiliz perakende devi Marks & Spencer, 94 yıl sonra ilk kez zarar etti         
17:03
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi         
16:10
Kasap kardeşler sokak ortasında bıçak ve satırla öldürüldü Kasap kardeşler sokak ortasında bıçak ve satırla öldürüldü         
15:35
Seçimlerin bıçak sırtı olduğu ABD'de başkan adayı Joe Biden yaptığı gafla dünyaya rezil oldu Seçimlerin bıçak sırtı olduğu ABD'de başkan adayı Joe Biden yaptığı gafla dünyaya rezil oldu         
14:52
Yol kenarında dilenirken görülen eski NBA oyuncusu Delonte West rehabilitasyon ile hızla iyileşiyor Yol kenarında dilenirken görülen eski NBA oyuncusu Delonte West rehabilitasyon ile hızla iyileşiyor         
14:07
Cinsel içerikli film sitelerinin yasaklandığı ülkede vatandaşlar Bilişim Bakanlığı'na yürüdü Cinsel içerikli film sitelerinin yasaklandığı ülkede vatandaşlar Bilişim Bakanlığı'na yürüdü         
12:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2020 10:26:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Zayıf kat etkisi' deprem anında binadaki hasarı artırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei