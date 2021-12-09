Zeytinburnu'nda "Uygurlar İçin Birleşmiş Milletler Göreve" konulu program düzenlendi - Son Dakika

Çin Toplama Kampı Mağdurları Platformu tarafından "Uygurlar İçin Birleşmiş Milletler Göreve" konulu program düzenlendi.

Zeytinburnu Belediyesi Kazlıçeşme Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programın açılışında konuşan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdürreşit Cemil Karluk, BM'ye üye İslam ülkelerine çağrı yaparak, "İkinci Endülüs faciasını yaşamak istemiyorlarsa gaflet uykularından uyanmaları gerekiyor. Biz bugün diyoruz ki 'BM, Uygurlar için harekete geçsin'. BM harekete geçmedi ama BM'yi harekete geçirecek olan bizimle kandaş ve dindaş olan üye ülkelerin siyasileri, elitleri harekete geçmelidir. Doğu Türkistan meselesi hiçbir partinin meselesi değildir. Doğu Türkistan meselesi insanlık meselesidir" ifadelerini kullandı.

Çin Toplama Kampı Mağdurları Platformu adına basın açıklamasını okuyan Mirzehmet İlyasoğlu, Türkiye genelinde imza kampanyası başlattıklarını ve toplanan imzaların yarın, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde BM'ye gönderileceğini söyledi.

İlyasoğlu, şunları kaydetti:

"BM'yi, kendi misyonuna uygun hareket ederek bu imzaları dikkate almaya, 21. yüzyılda Çin'in soykırımına maruz kalan Uygurlar başta olmak üzere Doğu Türkistanlıların en temel haklarının korunması için somut adımlar atmaya çağırıyoruz. Eğer iddia ettiğiniz gibi güçlüden, zalimden değil, adaletten, hakkaniyetten, demokrasi ve insan haklarından yanaysanız lütfen Doğu Türkistan'da yaşananları artık görün, yükselen feryadı duyun ve gereğini yapın. Şayet sırf çıkar kaygısından dolayı soykırım dikkate alınmaz ve gereği yapılmaz ise bölgede yaşanmış ve yaşanmaya devam eden soykırımdan başta Birleşmiş Milletler olmak üzere bu soykırıma sessiz kalan tüm devletler, hükümetler, STK'lar en az Çin kadar sorumlu olacaktır."

Uygurlu Türkler haber alamadıkları yakınlarının fotoğrafları bulunan dövizlerle basın açıklaması sırasında sahnede bekledi.

Çin'in Doğu Türkistan'da yaşayan Uygur Türklerine yönelik uyguladığı asimilasyon politikası ve insan hakkı ihlallerine dikkat çekilen programa, Türkiye'de yaşayan ve yakınlarından haber alamayan çok sayıda Uygurlu Türk vatandaşın yanı sıra AK Parti İstanbul İl Başkanlığı İnsan Hakları Komisyon Başkanı Yıldız Konal Süslü, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, HÜDA PAR İstanbul İl Başkanı İsa Güvendik, Büyük Birlik Partisi Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Gökhan Özdoğan ve çok sayıda STK temsilcisi de katıldı.