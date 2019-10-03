Son Dakika Haberleri: Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur kura çekimi yapıldı
Son Dakika Spor Haber

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur kura çekimi yapıldı

57 dakika önce

Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda oynanacak olan maçların eşleşmeleri yapılan kura çekimi ile belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur kura çekimi yapıldı, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda oynanacak olan maçların eşleşmeleri yapılan kura çekimi ile belli oldu. Kupaya bu turda dahil olan Fenerbahçe'nin rakibi Tarsus İdman Yurdu oldu.


Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur kura çekimi Riva Hasan Doğan Kamp Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kura çekiminin ardından 4. Tur'da oynanacak müsabakaların eşleşmeleri belli oldu. 4.Tur'da Ziraat Türkiye Kupası'na bu turda dahil olan Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor, Çaykur Rizespor, Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, İstikbal Mobilya Kayserispor, Konyaspor ve MKE Ankaragücü takımları ile 3. eleme turu sonucu tur atlayan 46 takım olmak üzere toplam 54 takım mücadele edecek. Müsabakalar 29, 30, 31 Ekim tarihlerinde oynanacak.


Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Tur kura çekimi sonucu oluşan eşleşmeler şu şekilde:


Aytemiz Alanyaspor - İnegölspor


Adanaspor - Diyarbekirspor


Altay - Görelespor


Payasspor - Manisa Futbol Kulübü


Hekimoğlu Trabzon - Ekol Göz Menemen


Gaziantep Futbol Kulübü - Turgutluspor


Kırklarelispor - Ankaragücü


1074 Çankırıspor - Çaykur Rizespor


Y. Denizlispor - İçel İdmanyurdu


Eyüpspor - İH Konyaspor


Fatih Karagümrük - Bandırmaspor


Başkent Akademi FK - Demir Grup Sivasspor


İM. Kayserispor - Bayrampaşa


Tarsus İdman Yurdu - Fenerbahçe


İstanbulspor - Büyükçekmece Tepecikspor


Kastamonuspor - 1966 Anagold Erzincanspor


Gümüşhanespor- Yılport Samsunspor


Karacabey Belediyespor - Tuzlaspor


Büyükşehir Belediye Erzurumspor - BB. Bodrumspor


Kemerspor 2003 - Kasımpaşa


Keçiörengücü - Siir İl Özel İdare


Niğde Anadolu Futbol Kulübü - Antalyaspor


Altınordu - Amed Sportif Faaliyetler


Vanspor - Sancaktepe Futbol Kulübü


Gençlerbirliği - Esenler Erokspor


Göztepe - Sivas Belediyespor - İSTANBUL

Türkiye Kupası, Fenerbahçe, Tarsus, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 11:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Juventus Mandzukic'in yerine Vedat Muriqi'i transfer etmek istiyor
Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'nin rakibi Tarsus İdman Yurdu oldu İstiklal Marşı'nı okuyan Max Kruse, Dünya Fair Play ödülüne aday gösterildi Beşiktaş'ta toplam 20 milyonluk ödeme yapıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 12:49:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur kura çekimi yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]