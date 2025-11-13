Zonguldak'ta 15 Yaşındaki Çocuktan Cinayet - Son Dakika
Zonguldak'ta 15 Yaşındaki Çocuktan Cinayet

13.11.2025 16:10
75 yaşındaki Burhanettin Şen, 15 yaşındaki A.P. tarafından öldürüldü. A.P., sinirlenince cinayet işledi.

Zonguldak'ta Yeşil Mahallesi'nde 8 Kasım'da 75 yaşındaki Burhanettin Şen'den haber alamayan yakınları evine gitti. Şen'i yerde hareketsiz ve kanlar içerisinde bir vaziyette bulan yakınları durumu 112'ye bildirdi.

YAŞLI ADAM EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Olay yerine gelen ekipler göğüs bölgesinde bıçak darbeleri olan yaşlı adamın hayatını kaybettiğini tespit etti. Şen, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.

Burhanettin Şen

15 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ YAKALANDI

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler cinayet şüphesi üzerine başlattıkları çalışmada Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan araştırmalarda 15 yaşındaki A.P. ekipler tarafından yakalandı.

"ANNEME SARKINTILIK YAPIYORDU"

Sorgusunda annesinin telefonunda Burhanettin Şen'den gelen mesajları görünce sinirlendiğini öne süren A.P., "Anneme sarkıntılık yapıyordu. Mesajları gördüm" dediği öğrenildi.

ŞÜPHELİ ÇOCUK TUTUKLANDI

Zonguldak Adliyesi'ne sevk edilen A.P., çıkarıldığı mahkemece "kasten adam öldürme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

