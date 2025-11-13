Zonguldak'ta Yeşil Mahallesi'nde 8 Kasım'da 75 yaşındaki Burhanettin Şen'den haber alamayan yakınları evine gitti. Şen'i yerde hareketsiz ve kanlar içerisinde bir vaziyette bulan yakınları durumu 112'ye bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler göğüs bölgesinde bıçak darbeleri olan yaşlı adamın hayatını kaybettiğini tespit etti. Şen, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.
Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler cinayet şüphesi üzerine başlattıkları çalışmada Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan araştırmalarda 15 yaşındaki A.P. ekipler tarafından yakalandı.
Sorgusunda annesinin telefonunda Burhanettin Şen'den gelen mesajları görünce sinirlendiğini öne süren A.P., "Anneme sarkıntılık yapıyordu. Mesajları gördüm" dediği öğrenildi.
Zonguldak Adliyesi'ne sevk edilen A.P., çıkarıldığı mahkemece "kasten adam öldürme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Son Dakika › 3-sayfa › Zonguldak'ta 15 Yaşındaki Çocuktan Cinayet - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?