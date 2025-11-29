Zonguldak\'ta Cinayet Zanlısı İntihar Etti

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde oğlunun boşamasına rağmen birlikte yaşadığı eski gelinini av tüfeği ile vurup öldüren Hüseyin Derin, cezaevinde intihar etti.

2 EL ATEŞ ETTİ

Olay, 18 Ocak'ta ilçeye bağlı Kızılbel köyünde meydana geldi. 71 yaşındaki Hüseyin Derin, oğlundan boşanmasına rağmen kendileriyle yaşayan eski gelini Gönül Karakök ile 'telefonda kimlekonuştun' nedeniyle tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Hüseyin Derin, av tüfeği ile eski gelinine 2 el ateş etti. Sırt ve boyun bölgesinden yaralanan Karakök, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

CİNAYETİN ARDINDAN TRAŞ OLDU

Olayın ardından dağ yolundan kaçan Hüseyin Derin, köy merkezinde berbere gidip, "Beni tıraş et. Gelinimi vurdum, teslim olacağım" deyip, tıraştan sonra yoldan geçen bir jandarma ekibine teslim oldu. Öte yandan, 3 çocuk annesi Gönül Karakök'ün ölen babasından kendisine bağlanan maaşını almak için boşandığı ancak, eşi ve ailesiyle birlikte yaşamaya devam ettiği öne sürüldü.

KENDİNİ ASTI

Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan Hüseyin Derin, Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü. Burada tutuklu bulunan Derin, kendini asarak intihar etti. Derin'in intiharıyla ilgili soruşturma başlatıldı.