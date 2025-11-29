Zonguldak'ta Cinayet Zanlısı İntihar Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Zonguldak'ta Cinayet Zanlısı İntihar Etti

Zonguldak\'ta Cinayet Zanlısı İntihar Etti
29.11.2025 20:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hüseyin Derin, eski gelini Gönül Karakök'ü öldürdükten sonra cezaevinde intihar etti.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde oğlunun boşamasına rağmen birlikte yaşadığı eski gelinini av tüfeği ile vurup öldüren Hüseyin Derin, cezaevinde intihar etti.

2 EL ATEŞ ETTİ

Olay, 18 Ocak'ta ilçeye bağlı Kızılbel köyünde meydana geldi. 71 yaşındaki Hüseyin Derin, oğlundan boşanmasına rağmen kendileriyle yaşayan eski gelini Gönül Karakök ile 'telefonda kimlekonuştun' nedeniyle tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Hüseyin Derin, av tüfeği ile eski gelinine 2 el ateş etti. Sırt ve boyun bölgesinden yaralanan Karakök, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Eski gelinini öldürmüştü; cezaevinde intihar etti

CİNAYETİN ARDINDAN TRAŞ OLDU

Olayın ardından dağ yolundan kaçan Hüseyin Derin, köy merkezinde berbere gidip, "Beni tıraş et. Gelinimi vurdum, teslim olacağım" deyip, tıraştan sonra yoldan geçen bir jandarma ekibine teslim oldu. Öte yandan, 3 çocuk annesi Gönül Karakök'ün ölen babasından kendisine bağlanan maaşını almak için boşandığı ancak, eşi ve ailesiyle birlikte yaşamaya devam ettiği öne sürüldü.

Eski gelinini öldürmüştü; cezaevinde intihar etti

KENDİNİ ASTI

Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan Hüseyin Derin, Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü. Burada tutuklu bulunan Derin, kendini asarak intihar etti. Derin'in intiharıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hüseyin Derin, Zonguldak, Cinayet, Güncel, Baba, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta Cinayet Zanlısı İntihar Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Feci kaza 70 yaşındaki adamın sonu oldu Feci kaza 70 yaşındaki adamın sonu oldu
Yeni Malatyaspor, takımda oyuncu kalmadığı için maça çıkmayacak Yeni Malatyaspor, takımda oyuncu kalmadığı için maça çıkmayacak
Tek başına boks yaptığı kadınların ortak özelliği çok konuşulur Tek başına boks yaptığı kadınların ortak özelliği çok konuşulur
Tankerlerle ilgili savaşı körükleyecek iddia “Rusya“ detayı çarpıcı Tankerlerle ilgili savaşı körükleyecek iddia! "Rusya" detayı çarpıcı
Papa, vahşeti başlatan konuşmanın 930. yıl dönümünde Türkiye’ye gelmiş Papa, vahşeti başlatan konuşmanın 930. yıl dönümünde Türkiye'ye gelmiş
Tayland’da kurtarma botu alabora oldu: Mürettebat tesadüfen kurtuldu Tayland'da kurtarma botu alabora oldu: Mürettebat tesadüfen kurtuldu
İddiaların seyrini değiştirecek hareket Evrim Akın 7 yıl önceki mesajları paylaştı İddiaların seyrini değiştirecek hareket! Evrim Akın 7 yıl önceki mesajları paylaştı
Hatay’da veteriner sağlık raporu bulunmayan 1 ton et ele geçirildi Hatay'da veteriner sağlık raporu bulunmayan 1 ton et ele geçirildi
Polisten kaçan ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı Yaralılar var Polisten kaçan ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı! Yaralılar var
Savaşın eşiğine gelen iki ülkenin lideri için dikkat çeken iddia Savaşın eşiğine gelen iki ülkenin lideri için dikkat çeken iddia

20:49
Yine Caner Erkin yine olay Bakın bu kez neden kırmızı kart gördü
Yine Caner Erkin yine olay! Bakın bu kez neden kırmızı kart gördü
20:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’Terörsüz Türkiye’ sürecinde kararlılık vurgusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' sürecinde kararlılık vurgusu
19:09
Süper Lig’de ilginç anlar Herkes kavgayı ayırırken o hücum edip gol attı
Süper Lig'de ilginç anlar! Herkes kavgayı ayırırken o hücum edip gol attı
18:42
Yılan Hikayesi’nin Kürşat’ıydı Son hali ağızları açık bıraktı
Yılan Hikayesi'nin Kürşat'ıydı! Son hali ağızları açık bıraktı
18:15
Transfer listesi belli oldu İşte Sergen Yalçın’ın istediği iki isim
Transfer listesi belli oldu! İşte Sergen Yalçın'ın istediği iki isim
18:06
Vedat Muriqi 4 dakikada 2 gol attı, takımı 902’de hüsrana uğradı
Vedat Muriqi 4 dakikada 2 gol attı, takımı 90+2'de hüsrana uğradı
17:55
Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi
Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi
17:31
Caddede meydan savaşı O anlar kameralarda
Caddede meydan savaşı! O anlar kameralarda
16:33
Trabzon’da İYİ Partili isme tepki: Şehitler üzerinden siyaset yapmaya utanmıyor musun
Trabzon'da İYİ Partili isme tepki: Şehitler üzerinden siyaset yapmaya utanmıyor musun?
15:58
Ukrayna, Karadeniz’deki iki gemiye saldırı anını paylaştı
Ukrayna, Karadeniz'deki iki gemiye saldırı anını paylaştı
15:57
Olay yaratan fotoğraf karesi sonrası Mehmet Ağar sessizliğini bozdu
Olay yaratan fotoğraf karesi sonrası Mehmet Ağar sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2025 21:46:50. #.0.4#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta Cinayet Zanlısı İntihar Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.