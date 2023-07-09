Zonguldak'ta heyelan ve sel felaketi! Yollar kapandı, sadece acil geçişlere izin veriliyor - Son Dakika
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Zonguldak'ta heyelan ve sel felaketi! Yollar kapandı, sadece acil geçişlere izin veriliyor

09.07.2023 11:57

Zonguldak'ta etkili olan sağanak yağışlar sonucu dereler taştı, heyelanlar meydana geldi. İstanbul-Zonguldak yolunun Kozlu ilçesi Ilıksu mevkisindeki heyelan nedeniyle yol tamamen kapandı. Ilıksu Mahallesi'nde dere taşması sonucu yollar göle döndü, iş yerleri ve tarım alanları su altında kaldı. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi mevkisinde ise yola kayalar düştü. Karayolları, belediye, polis ve jandarma ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Zonguldak'ta sağanağın etkili olmasıyla dereler taştı, heyelan meydana geldi. İstanbul-Zonguldak yolunun Kozlu ilçesi Ilıksu mevkiinde meydana gelen heyelan nedeniyle yol ulaşıma tamamen kapandı.

DERE TAŞTI, YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından kentte dünden beri aralıklarla süren yağış sabah saatlerinde etkisini artırdı. Kozlu ilçesi Ilıksu Mahallesi'nde Ilıksu Deresi taştı. Derenin taşmasıyla mahalledeki yollar göle dönerken, bazı iş yerlerini su bastı. Tarım alanları da su altına kaldı.

DÜŞEN KAYALAR YOLU KAPATTI

İstanbul-Zonguldak yolunun Ilıksu mevkiinde iki ayrı noktada heyelan oluştu. Yolun Zonguldak merkez istikameti ağaç, toprak ve kaya parçalarıyla kapandı. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi mevkiinde ise yola kayalar düştü.

SADECE ACİL GEÇİŞLERE İZİN VERİLDİ

Polis ve jandarma ekipleri hastaneye gidenlere geçiş izni verirken, diğer araçların geçişine izin verilmedi. Yolda mahsur kalan sürücülerin geri dönüşü tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Bölgede Karayolları, belediye, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Zonguldak, Jandarma, Güncel, Son Dakika

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