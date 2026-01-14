Zübeyde Hanım, 103. Yılında Anıldı - Son Dakika
Zübeyde Hanım, 103. Yılında Anıldı

14.01.2026 17:00
TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım, vefatının 103'üncü yıl dönümünde İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki kabri başında anıldı.

Zübeyde Hanım'ın vefatının 103'üncü yıl dönümünde Karşıyaka'daki anıt mezarında, kaymakamlık tarafından anma töreni düzenlendi. Anma programına, Karşıyaka Kaymakamı Özkan Demir, Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Emin Yılmaz, Karşıyaka Belediye Başkanı Behice Yıldız Ünsal, Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürü Arzu Günaydın ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve protokol üyeleri katıldı. Anma töreninde Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın anıtına sırasıyla Karşıyaka Kaymakamlığı, Ege Deniz Bölge Komutanlığı ve Karşıyaka Belediyesi, ilçe partiler temsilcileri ve dernekler tarafından çelenk bırakıldı. Ardından anmaya katılan İzmir Karşıyaka Zübeyde Hanım İlkokulu öğrencilerinden Elif Ece Kılıç şiir okudu. Türk Kadınlar Birliği Karşıyaka Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehpare Özbakan ve Türk Anneler Derneği Karşıyaka Şubesi Başkanı Feyza Işıklı'nın konuşmalarının ardından tören sona erdi.

'SİZ SADECE BİR ÇOCUĞU BÜYÜTMEDİNİZ'

Zübeyde Hanım'ın kabri başındaki ikinci anma töreni, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlendi. Törene; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ve ilçe belediye başkanları katıldı. Tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı. Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Bir Mustafa'yı, Mustafa Kemal'e, Mustafa Kemal Paşa'ya ve nihayet Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e dönüştüren bir hayatın manevi huzurundayız. Zübeyde Anne siz sadece bir çocuğu büyütmediniz. Onu bir milletin kaderi olacak şekilde yoğurdunuz, işlediniz ve bu vatana emanet ettiniz. Göçlerle, yoksulluklarla, yangınlarla, cephe yollarıyla örülü bir ömürde acıyla, sabırla, korkuyla ama en çok umutla yürüdünüz" dedi.

'İZMİR, CUMHURİYET DEĞERLERİNİ YAŞAYAN VE YAŞAYAN KENTTİR'

"Bir annenin evladını gözyaşlarıyla vatanına emanet edişidir bu hikaye" diyen Başkan Tugay, "O nedenle 'Bir anne dünyayı değiştirebilir' sözü en çok size yakışır Zübeyde Annemiz. 'Anadolu' adında bile ana olan bu toprakların binlerce yıllık çilesinden süzülen en güçlü kanıtı sizsiniz. Zübeyde Anne, eğer bugün aramızda olsaydınız ve 'Bu ülkede size emanet ettiğimiz değerlere sahip çıkıyor mu' deseydiniz biz size şunu söylemek isterdik; 'Evet Cumhuriyetimizin laikliğine eşitliğine bilimine, sanatına, kadınına, çocuğuna, insanına ve barış idealine sahip çıkıyoruz ama biliyoruz ki anmak ve söylemek yetmez. Anlamak ve gereğini yapmak zorundayız. İzmir, Cumhuriyet değerlerini yaşayan ve yaşatan kenttir ve hep öyle kalacaktır. Huzur içinde uyu Zübeyde Annemiz" diye konuştu.

'MÜCADELEYİ ÖĞRETEN BİR TÜRK ANNESİYDİ'

Karşıyaka Belediyesi Başkanı Behice Yıldız Ünsal da "Zübeyde Hanım sadece Mustafa Kemal'in annesi değil, bundan çok daha fazlasıydı. O yokluklar içinde dimdik duran, evladına vatan sevgisini, onuru, mücadeleyi öğreten bir Türk annesiydi. Zübeyde Hanım, bu güzel kentin, Karşıyaka'nın topraklarında ebedi istirahatinde. Biz Karşıyakalılar onun hatırasını sadece bir mezar taşında değil; her sokakta, her yürekte yaşatıyoruz. Çünkü Karşıyaka Atatürk'e yürekten bağlı, Cumhuriyetin değerlerini iliklerine kadar hisseden bir kenttir ve öyle olmaya da devam edecektir" ifadesine yer verdi.

'ZÜBEYDE ANNEMİZİN MEZARININ BU ŞEHİRDE OLMASI TESADÜF DEĞİLDİR'

CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ise "Bugün burada sadece bir anma için toplanmadık. Bugün bu toprakların hangi bedellerle vatan olduğunu bir kez daha hatırlamak için buluruz. Milli Mücadele; bu milletin yoklukla, işgalle, umutsuzlukla sınandığı ama asla teslim olmadığı bir direniş destanıdır. Cephede savaşan asker kadar evladını gözyaşıyla ama dimdik bir yürekle uğurlayan annelerin destanıdır. Zübeyde Annemiz, o destanın en büyük sembolüdür. O yalnızca Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi değildir. O Anadolu'nun her köşesinde evladını vatana emanet eden, acısını içine gömen, gözyaşını yüreğine akıtan bütün annelerin adıdır. Bir anne düşünün, evladını milletine emanet ediyor. Bu dünyada çok az milletin yazabildiği bir fedakarlık hikayesidir. İzmir, Milli Mücadele'nin en ağır yaralarını almış ama en güçlü ayağa kalkışını da yaşamış bir şehirdir. İşgalle sınanmış, kurtuluşla ayağa kalkmış bir şehirdir ve bugün Zübeyde Annemizin mezarının bu şehirde olması tesadüf değildir. Çünkü İzmir; direnişin, yeniden doğuşun ve annelerin duasıyla yoğrulmuş bir kentin adıdır. Bugün burada sadece Zübeyde Annemizi değil, vatanın evladını toprağa veren bütün anneleri bayrağımız dalgalansın diye canını ortaya koyan aziz şehitlerimiz ile anıyoruz" dedi.

