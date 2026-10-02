Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da operasyonda 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da operasyonda 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı

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Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da silah ticareti ve örgüt kurma suçlarına yönelik jandarma operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 4'ü hakkında adli kontrol kararı verildi; aramalarda 1 AK-47 piyade tüfeği ele geçirildi.

<a class='keyword-sd' href='/kahramanmaras/' title='Kahramanmaraş'>Kahramanmaraş</a> ve <a class='keyword-sd' href='/sanliurfa/' title='Şanlıurfa'>Şanlıurfa</a>'da operasyonda 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 29 Eylül 2026 tarihinde Onikişubat ilçesi ile Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak” ve “Silah ve Mühimmat Ticareti” suçlarına yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlarda yapılan aramalarda 1 AK-47 piyade tüfeği, 6 ruhsatsız av tüfeği, 4 ruhsatsız tabanca, 250 adet 7.62 milimetre fişek, 860 adet 9 milimetre fişek, 57 adet 12 kalibre kartuş, 6 AK-47 şarjörü, 3 tabanca şarjörü, 3 gündüz görüş dürbünü ve 9 tabanca kabze kapağı ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden 4’ü hakkında adli kontrol kararı verilirken, 3’ü tutuklanarak Türkoğlu Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Haber: Muhammet Özer

Kaynak: Haber Platformu
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SON DAKİKA: Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da operasyonda 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Son Dakika
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