Kilis OSB'deki ambalaj fabrikasında yangın çıktı, ekipler müdahale ediyor

Kilis Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir ambalaj fabrikasında yangın çıktı. Edinilen bilgilere göre, yangının fark edilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, yangının kontrol altına alınması ve çevredeki alanlara sıçramaması için çalışma başlattı. Yangına müdahale sürerken, ekiplerin yoğun çabası devam ediyor.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayda can kaybı veya yaralanma olup olmadığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Yangının tamamen söndürülmesinin ardından soğutma çalışmalarının yapılması ve hasar tespitinin gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Yangının çıkış nedeni, olası can kaybı veya yaralanma durumu ile maddi hasarın boyutu, yetkililerin incelemesinin ardından netlik kazanacak.

Haber: Abdullah Alpdağ