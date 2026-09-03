Kilis'te iş talebiyle intihar girişiminde bulunan şahıs polis iknasıyla vazgeçirildi - Son Dakika
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Kilis'te iş talebiyle intihar girişiminde bulunan şahıs polis iknasıyla vazgeçirildi

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Kilis'te iş talebinde bulunan bir şahıs intihar girişiminde bulundu. Olayı bildiren ihbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, uzun süren ikna çalışması sonucunda şahsı güvenli alana aldı.

Kilis’te iş talebinde bulunan bir şahıs, intihar girişiminde bulundu. Olayın bildirilmesi üzerine polis ekipleri kısa sürede bölgeye sevk edildi.

Kilis'te iş talebiyle intihar girişiminde bulunan şahıs polis iknasıyla vazgeçirildi

Şahısla iletişim kuran yetkililer ve polis ekipleri, uzun süre ikna çalışması gerçekleştirdi. Ekiplerin sakin ve kontrollü müdahalesi sonucunda şahıs intihar girişiminden vazgeçirildi.

Olayın herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan sonlandırılmasının ardından şahıs ekipler tarafından güvenli alana alındı.

Haber: Abdullah Alpdağ

Kaynak: Haber Platformu

İnsan Hakları, Güvenlik, Olaylar, Polis, Kilis, Son Dakika

Son Dakika Kilis Kilis'te iş talebiyle intihar girişiminde bulunan şahıs polis iknasıyla vazgeçirildi - Son Dakika

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