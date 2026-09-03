Kilis'te iş talebiyle intihar girişiminde bulunan şahıs polis iknasıyla vazgeçirildi
Kilis'te iş talebinde bulunan bir şahıs intihar girişiminde bulundu. Olayı bildiren ihbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, uzun süren ikna çalışması sonucunda şahsı güvenli alana aldı.
Kilis’te iş talebinde bulunan bir şahıs, intihar girişiminde bulundu. Olayın bildirilmesi üzerine polis ekipleri kısa sürede bölgeye sevk edildi.
Şahısla iletişim kuran yetkililer ve polis ekipleri, uzun süre ikna çalışması gerçekleştirdi. Ekiplerin sakin ve kontrollü müdahalesi sonucunda şahıs intihar girişiminden vazgeçirildi.
Olayın herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan sonlandırılmasının ardından şahıs ekipler tarafından güvenli alana alındı.
Haber: Abdullah Alpdağ
Kaynak: Haber Platformu
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