Bitcoin için geri sayım başladı

Dün sabah açıklanan iki veri tabloyu değiştirdi. Temmuz ayına ait kişisel tüketim harcamaları (PCE) endeksi yıllık yüzde 3,7 artış gösterdi ve yüzde 3,6'lık beklentinin üzerine çıktı. Çekirdek PCE ise beklendiği gibi yüzde 3,3'te kaldı.

Büyüme verisi de aynı yöne çalıştı. ABD ekonomisinin ikinci çeyrek büyümesi ikinci tahminde yıllık yüzde 1,5 olarak açıklandı ve tüketici harcamaları ilk açıklamaya göre yukarı revize edildi.

PCE'nin önemi Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesi olmasından geliyor. Merkez bankası yüzde 2'lik hedefini değerlendirirken daha çok konuşulan tüketici fiyat endeksinden çok PCE'yi izliyor. Beklentiyi aşan bir okuma, faiz indirimini gerekçelendirmek için politika yapıcılara daha az alan bırakıyor. Harcamaların güçlü kaldığını gösteren büyüme verisi de ekonominin acil desteğe ihtiyacı olduğu görüşünü zayıflatıyor.

Aktarım kanalı da belli. Faizlerin daha uzun süre yüksek kalacağı beklentisi doları güçlendiriyor ve tahvil getirilerini yukarı çekiyor. Her iki hareket de getiri üretmeyen varlıklardan para çıkarıyor. Bitcoin verinin açıklanmasından sonraki birkaç saat içinde 81 bin doların üzerinden 78 bin doların altına indi. Fiyat yaklaşık 3 bin dolar geriledi.

NVIDIA BEKLENTİYİ 4 MİLYAR DOLAR AŞTI

ABD piyasaları kapandıktan sonra Nvidia ikinci çeyrek gelirini 96,2 milyar dolar olarak açıkladı ve Wall Street'in 92,2 milyar dolarlık tahminini geçti. Gelir bir önceki çeyreğe göre yüzde 18, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 106 arttı.

Diğer kalemler de beklentinin üzerinde çıktı. Hisse başına düzeltilmiş kâr 2,22 dolar oldu, beklenti 2,06 ile 2,09 dolar arasındaydı. Veri merkezi geliri 89 milyar dolara ulaşarak 85,7 milyar dolarlık tahmini aştı ve yıllık bazda yüzde 92 büyüdü. Şirket üçüncü çeyrek için 108 milyar dolarlık gelir öngörüsü paylaştı.

Nvidia sonuçları kripto yatırımcıları için de önem taşıyor. Bu yılki Bitcoin rallisinin büyük bölümü kendi başına değil yapay zeka hisselerine duyulan iştahla birlikte hareket etti. Teknoloji kârları güven verdiğinde yatırımcılar risk eğrisinin tamamında pozisyon büyütüyor, kripto da bu eğrinin içinde yer alıyor.

Yapay zeka ve teknoloji hisseleri S&P 500 endeksini yukarı taşısa da bu alandaki yüksek risk iştahı temkinli yatırımcıları uzak tutabilir.

Sonuçların ardından piyasada yön değişti. Bitcoin gece boyunca yükseldi, dün kaybettiği 3 bin doları geri aldı ve bu sabah yeniden 80 bin doların üzerine çıktı.

CUMA GÜNÜ VADE VE WARSH ÜST ÜSTE GELİYOR

Cuma günü iki gelişme üst üste gelecek. Nominal değeri 6,4 milyar dolara ulaşan Bitcoin opsiyon sözleşmeleri Deribit borsasında cuma günü vadesini dolduruyor. En çok sözleşmenin değersiz sona ereceği fiyat olan en yüksek zarar seviyesi 68 bin dolar civarında hesaplanıyor ve mevcut fiyatın belirgin biçimde altında kalıyor.

Bu büyüklükteki vadelerin fiyatı neden hareket ettirdiği korunma zorunluluğundan çıkıyor. Opsiyonları satan kurumlar risklerini gerçek Bitcoin alıp satarak dengelemek zorunda kalıyor. Fiyat en yüksek zarar seviyesinin üzerinde kalırsa alım opsiyonu satan tarafın korunmak için almaya devam etmesi gerekebiliyor, bu da yukarı yönlü baskı üretiyor. Fiyat 68 bin dolar bölgesine doğru çekilirse mekanizma ters çalışıyor.

Aynı gün Fed'in Jackson Hole sempozyumunda farklı bir ses duyulacak. Mayıs ayında görevi devralan Fed Başkanı Kevin Warsh, Jackson Hole sempozyumundaki ilk ana konuşmasını cuma günü yapacak. Konuşma, Merkez Bankasının güncellenmiş ekonomik projeksiyonları da yayımlayacağı 16 Eylül faiz kararından üç hafta önce geliyor.

Piyasanın burada aradığı şey veriden çok üslup. Yatırımcılar yeni Fed başkanının para politikasını nasıl anlattığını ilk kez bu konuşmada görecek. Enflasyon riski veya iş gücü piyasasındaki zayıflıkla ilgili tek bir cümle bile faiz beklentilerini haftalarca değiştirebilir. Güvercin bir ton sıcak enflasyon verisini geri plana iterse getiriler ve dolar gerileyebilir. Bu hareket ağustos rallisini destekleyen koşulları yeniden oluşturabilir. Şahin ton ise dolar ve tahvil getirilerini yükselterek Bitcoin üzerindeki baskıyı artırabilir.

Vadeli işlem fiyatlaması son bir ayda sert biçimde değişti. Tahvil piyasasındaki bahisleri faiz kararı olasılığına çeviren CME FedWatch aracına göre eylülde faiz artırımı ihtimali yüzde 38,4'e geriledi. Aynı oran bir ay önce yüzde 82 seviyesindeydi. Değişiklik olmaması senaryosuna verilen ağırlık yüzde 61,6'ya çıktı.

ABD'de işlem gören spot Bitcoin ve Ethereum fonlarına geçen hafta 2,6 milyar dolar net giriş oldu. Bu tutar Ekim 2025'ten bu yana görülen en güçlü haftalık girişe işaret etti. Fonların toplam büyümesinin büyük bölümü ise yeni girişten değil mevcut coinlerin değer kazanmasından kaynaklandı.

Borsalardaki arzın azalması da oynaklığı artırabilecek bir başka etken. Satılabilecek coin sayısı düştükçe fiyat hem alım hem satış yönündeki hareketlere daha duyarlı hale geliyor. Bu kıtlık geçen hafta kısa pozisyon sıkışmasını besledi. Düşüşe oynayan yatırımcıların pozisyonlarını zararla kapatmasıyla tek günde yaklaşık 3 milyar dolarlık kısa pozisyon tasfiye edildi.

Analistler bundan sonrası için ikiye bölünmüş durumda. Bir grup mevcut durumu ayı piyasasının dip oluşturma sürecindeki son aşaması olarak görüyor. Diğer grup ise Bitcoin 82 bin doları aşamazsa hareketin boğa tuzağına dönüşebileceğini savunuyor.

Yayım sırasında Bitcoin 80 bin 443 dolardan işlem görüyor. Kripto para gün içinde 80 bin 446 dolar gördü ve analistlerin işaret ettiği 82 bin dolarlık eşiğin yaklaşık 1500 dolar altında kaldı.