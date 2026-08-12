Bitcoin için kritik soru: ABD verisi Fed kararını etkiler mi?

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosunun (BLS) gün içinde açıkladığı verilere göre tüketici fiyat endeksi temmuzda aylık yüzde 0,1 arttı. Bu oran, ekonomistlerin beklentisiyle örtüştü ve haziran ayındaki yüzde 0,4'lük gerilemenin ardından fiyatların yeniden yükseldiğini gösterdi. Yıllık bazda enflasyon ise hazirandaki yüzde 3,5'ten yüzde 3,4'e indi.

VERİ BEKLENTİYLE UYUMLU GELDİ

Gıda ve enerji gibi oynak kalemleri dışarıda bırakan çekirdek enflasyon, temmuzda aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,5 olarak gerçekleşti. Her iki okuma da piyasa beklentisiyle aynı çıktı ve yıllık çekirdek enflasyon hazirandaki yüzde 2,6'dan geriledi.

Verinin ardından Bitcoin, ilk tepkiyle 64 bin 400 dolardan 64 bin 80 dolara indi, ardından dengelenerek 24 saatlik bazda büyük ölçüde yatay kaldı. Kripto para, dünkü dip seviyesi olan 63 bin 200 dolardan toparlanıp veri açıklanmadan hemen önce 64 bin 400 dolara yükselmişti. Nasdaq 100 vadeli işlemleri yüzde 0,7 artıda işlem görürken, ABD tahvil faizleri veri öncesindeki zayıf seyrini korudu. İki yıllık tahvil faizi yüzde 4,19'a, on yıllık ise yüzde 4,66'ya geriledi.

EYLÜLDE FAİZ ARTIŞI İHTİMALİ YÜKSELİYOR

Temmuz enflasyonu, geçen hafta açıklanan zayıf istihdam raporunun ardından piyasalar için daha önemli hale geldi. ABD ekonomisi temmuzda 80 binlik artış beklentisine karşın 23 bin istihdam kaybetmişti. Zayıflayan istihdam verileri faizin sabit tutulmasını desteklerken, hedefin üzerindeki enflasyon faiz artışını savunanların elini güçlendiriyor.

Vadeli işlem piyasasındaki fiyatlamaya göre Fed'in 16 Eylül'deki toplantıda faiz artırma olasılığı, veri sonrası yüzde 44'e indi. Bu oran açıklama öncesinde yüzde 48, bir hafta önce ise yüzde 54 düzeyindeydi. Fed, Başkan Donald Trump'ın borçlanma maliyetlerini düşürme yönündeki baskısına karşın mayıstan bu yana faiz aralığını yüzde 3,50 ile yüzde 3,75 bandında tuttu. Temmuz toplantısında üç üye karara karşı çıkarak faiz artırımı yönünde oy kullanmıştı. Capital kıdemli piyasa analisti Daniela Hathorn'a göre yukarı yönlü bir enflasyon sürprizinin çıkmaması, riskli varlıklar üzerindeki en büyük yakın tehdidi ortadan kaldırdı. Hathorn, ancak raporun tek başına daha gevşek para politikası beklentisini tetikleyecek kadar yumuşak olmadığını belirtti.

PİYASA DÜŞÜŞ RİSKİNİ FİYATLIYOR

Türev masaları bu sakinliği farklı okuyor. Kripto piyasa yapıcısı DWF Labs'in yönetici ortağı Andrei Grachev, beklentiyle uyumlu verinin cuma günü açıklanan zayıf istihdam raporunun ardından pek bir şeyi çözmediğini savundu. Grachev, opsiyon piyasasının hâlâ koruma için belirgin bir prim talep ettiğine dikkat çekti. Yöneticiye göre ağustos sonu vadesinde 60 bin dolar dolayındaki satım opsiyonları, 70 bin dolar dolayındaki alım opsiyonlarından daha pahalı işlem görüyor. Bu fark sakin verilere karşın sürüyor ve tek bir veriden çok genel politika patikasına dair temkini yansıtıyor. Grachev, yatırımcıların savunmacı fiyatlamaya rağmen 70 bin dolarda yukarı yönlü pozisyonları yeniden kurduğunu, yarın açıklanacak üretici fiyat endeksinin (ÜFE) ise koruma priminin gevşeyip gevşemeyeceğine dair sıradaki sınav olacağını ekledi.

İsviçre merkezli dijital varlık bankası Sygnum'un yatırım direktörü Fabian Dori daha sakin bir görüş benimsedi. Dori'ye göre veri, resesyon endişesini veya yeni faiz artışı fiyatlamasını güçlendirmeden kademeli bir soğumaya işaret ediyor. Yönetici, eylül faiz olasılıklarının büyük ölçüde sabit kalmasını beklediğini ve enerji fiyatları gerilemeyi sürdürürse tablonun dijital varlıklar için Fed'in politika yönünü değiştirmesine gerek kalmadan destekleyici olacağını belirtti.

Dijital varlık yöneticisi Theo'nun yatırım direktörü Iggy Ioppe ise bir adım öteye giderek raporun ne faiz artırımını zorunlu kıldığını ne de piyasalara net bir güvercin katalizör sunduğunu söyledi. Ioppe'ye göre politika, enflasyon ile iş gücü verilerinin birlikte gerektirdiğinden daha gevşek. Bu nedenle her hareketsiz gün fiilen bir parasal gevşeme işlevi görüyor. Yönetici, Bitcoin'in fiyat hareketinin yeniden başlayan kurumsal fon girişlerinin işaret ettiği talebe kıyasla sınırlı kaldığını, altının ise enerji ve politika belirsizliği yüksek seyrederken dengeleyici rol üstlendiğini aktardı.

FED ÖNCESİ İKİ KRİTİK VERİ

Piyasaların odağı şimdi 16 Eylül'deki karar öncesinde açıklanacak ağustos istihdam raporu ile çekirdek PCE enflasyonuna kaydı. Bu okumalar temmuzdaki sakinliği yinelerse faizin sabit tutulması yönündeki gerekçe güçlenebilir ve Bitcoin'in makroekonomik zemini istikrarlı kalabilir. Ancak enflasyonda yeniden bir hızlanma yaşanması, faiz artırımı bahislerini canlandırıp kripto paranın dayanıklılığını yeniden sınayabilir.