Bitcoin\'de bütün gözler dört koşulda

Analistin karşılanmış saydığı koşullar fiyat seviyeleri, hareketli ortalamalar ve RSI okumasından oluşuyor. Bitcoin, 67 bin dolarlık yerel yapı seviyesini ve 74 bin 400 dolarlık üst zaman dilimi seviyesini geri aldı.

Bitcoin 200 günlük basit ve üssel hareketli ortalamaların üzerine çıktı. Fiyat 50 haftalık üssel hareketli ortalamayı da geri aldı.

Sykodelic listeye bir de gösterge okuması ekliyor. Analiste göre günlük göreli güç endeksinin (RSI) 85'in üzerine çıkması ayı piyasası içindeki geçici sıçramalarda görülmüyor.

Eksik kalan dört koşuldan üçü haftalık görünümle ilgili. Haftalık kapanışın 82 bin dolardaki 50 haftalık basit hareketli ortalamanın ve 79 bin dolardaki Supertrend çizgisinin üzerinde gerçekleşmesi gerekiyor. Ardından 82 bin 700 doların üzerinde daha yüksek bir dip oluşması gerekiyor.

Analist paylaşımının başka bir bölümünde aynı eşiği kapanış şartıyla da ifade etti. Sykodelic, "Bu dibin tartışmasız olması için 82 bin 700 doların üzerinde kapatmamız gerekiyor." dedi.

AYLIK KAPANIŞ İÇİN 76 BİN 463 DOLAR GEREKİYOR

Kalan dört koşuldan takvimde en yakın olanı aylık kapanış. Ağustos ayının 76 bin 463 doların üzerinde kapanması listedeki dördüncü koşulu oluşturuyor.

Fiyat şu anda bu eşiğin üzerinde kalıyor. Bitcoin'in son işlem seviyesi ile aylık kapanış eşiği arasındaki fark 1276 dolara denk geliyor.

Sykodelic iki senaryo tarif ediyor. Analiste göre bu hafta 82 bin doların üzerine dönülmesi fiyatı hızla 90 bin dolara taşıyabilir. Fiyatın 82 bin 700 doların altında sıkışması ise 75 bin dolar civarına bir düşüş daha yaşanabileceğine işaret edebilir.

MVRV KASIM 2024'TEN BU YANA İLK KEZ BU BÖLGEDE

Kısa vadeli yatırımcıların piyasa değerinin gerçekleşen değere oranını ölçen MVRV göstergesinin Bollinger bantları, Kasım 2024'ten bu yana ilk kez aşırı ısınma bölgesine girdi.

Analist bu yorumunu geçmiş döngülerdeki benzer okumalara dayandırıyor. Benzer seviyeler 2018 ve 2022 ayı piyasalarının sonuna yakın görüldü. Son okuma ise dokuz yılın en yüksek üçüncü değeri oldu.

Türev tarafındaki tablo da analistin listesinde yer alıyor. Fonlama oranları fiyat yükselirken geriledi. Açık pozisyon miktarı ise yeni kaldıraç biriktirmek yerine azalarak dengelendi. Coinbase primi üç buçuk ayda ilk kez artıya geçti. Spot işlem hacmi de dönem boyunca güçlü kaldı.

Yayım sırasında Bitcoin 77 bin 739 dolardan işlem görüyor. Kripto para Ekim 2025'teki zirvesinin yaklaşık yüzde 36 altında bulunuyor.