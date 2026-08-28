Ethereum ve Bitcoin farklı yol izliyor - Son Dakika
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Ethereum ve Bitcoin farklı yol izliyor

Ethereum ve Bitcoin farklı yol izliyor
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Ethereum sahipleri son 12 haftada borsalardan 1,4 milyon coin çekti. Bitcoin'in borsalardaki bakiyesi aynı dönemde hafif arttı. İki kripto para birlikte yükselirken borsa envanterleri ters yönde hareket etti.

Santiment verilerine göre borsalarda tutulan Ethereum miktarı 3 Haziran'daki 7,69 milyon coinden 27 Ağustos'ta 6,28 milyona indi. Bu değişim, borsalardaki bakiyenin yaklaşık yüzde 18 azaldığı anlamına geliyor.

Bitcoin'in borsalardaki bakiyesi ise aynı dönemde yüzde 0,25 arttı ve Santiment'e göre son dönem aralığının üst sınırına yaklaştı.

Borsa bakiyesindeki düşüş ralli başladıktan sonra da sürdü. 19 Ağustos'tan sonra 275 bin ETH daha borsalardan çıktı ve bakiye dönemin en düşük seviyesine indi.

Ethereum 16-27 Ağustos arasında yaklaşık yüzde 27 değer kazandı. Borsa çıkışları böylece fiyatın yükseldiği dönemde gerçekleşti.

Ağustos ayında Bitcoin yüzde 26,5, Ethereum ise yüzde 34,5 değer kazandı. Her iki varlık yükselirken borsa bakiyeleri zıt yönde hareket etti.

Borsalarda tutulan arzın payı da ayrıştı. Bitcoin'in borsalarda tutulan payı 28 Temmuz'da toplam arzın yüzde 6,50'sine kadar indi ve ardından yüzde 6,65 civarına yükseldi. Ethereum arzının borsalarda tutulan bölümü ise yüzde 3,717 düzeyinde bulunuyor.

Santiment tabloyu "İki büyük varlık, tek piyasa, zıt envanter." sözleriyle özetledi. Şirket, Ethereum sahiplerini coinlerini eve götüren, Bitcoin sahiplerini ise masada bırakan yatırımcılara benzetti.

Fon akışlarında da iki varlık ayrıştı. ABD'de işlem gören spot Ethereum borsa yatırım fonları 60 işlem seansında 1,633 milyar dolar net giriş topladı. Bitcoin fonlarına aynı dönemde yalnızca 173 milyon dolar net giriş oldu.

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İki fon grubunun ölçeği aynı değil. Bitcoin fon grubu dönem başında Ethereum fon grubundan sekiz kat büyüktü. Bu nedenle 1,633 milyar dolar ile 173 milyon dolarlık net girişler farklı tabanlara dayanıyor.

Bitcoin fonlarının 173 milyon dolarlık net girişi, dönem içindeki yoğun çift yönlü akışı gizliyor. Fonlara 5,87 milyar dolar girerken 5,69 milyar dolar çıktı. Böylece net giriş 173 milyon dolarda kaldı.

Ethereum fonlarındaki akış büyük ölçüde giriş yönünde ilerledi. Net giriş, dönem başındaki toplam varlıkların yüzde 15,51'ine denk geliyor. Bitcoin fonlarında bu oran yüzde 0,2'de kaldı.

Fiyat performansında da Ethereum öne çıktı. Ethereum 3 Haziran'dan bu yana yüzde 34,74 kazandı. Bitcoin'in kazancı yüzde 11,91'de kaldı. Eylül ayındaki fon akışları, envanter farkının sürüp sürmediğini gösterecek.

Yayım sırasında Ethereum 2 bin 490 dolardan işlem görüyor. Kripto para son 24 saatte 2 bin 535 dolara kadar yükseldi. Aynı dönemin en düşük seviyesi 2 bin 477 dolar oldu.

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Son Dakika Kripto Para Ethereum ve Bitcoin farklı yol izliyor - Son Dakika

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