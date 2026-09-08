Ethereum\'dan kuantum hamlesi: Tarih verildi

Ekip, kuantum bilgisayarların bugün kullanılan bazı kriptografik yöntemleri kırabilecek güce ulaşacağı "Q-günü"nün 2030 kadar erken gelebileceği varsayımıyla hazırlık yapıyor. Ekip, güvenlik hazırlıklarını hızlandırmak için bilinçli olarak erken bir tarihi esas aldığını belirtiyor. Vakfa göre güvenilir tahminlerin çoğu bu olasılığı daha ileri tarihlere yerleştiriyor. Böyle bir kapasiteye hiç ulaşılamaması da mümkün görülüyor. Buna karşın Aralık 2029 hedefi, en azından dış uzmanların kuantum bilişimindeki ilerlemeyi yeniden değerlendireceği Ocak 2027'ye kadar "pazarlığa kapalı" sayılacak.

Ethereum bugün kuantuma dayanıklı değil. Ağın hesap ve doğrulayıcı sistemleri, yeterince güçlü kuantum bilgisayarların kırabileceği kriptografik yöntemler kullanıyor. Vakfın belgelerine göre mevcut kuantum donanımı, böyle bir saldırı için gereken kapasitenin çok altında kalıyor. Project Eleven'ın değerlendirmesine göre dolaşımdaki ETH'nin yaklaşık yüzde 65'i, yeterince güçlü kuantum bilgisayarların hedef alabileceği adreslerde tutuluyor. Bu nedenle geçiş, birden fazla sistemin birlikte güncellenmesini gerektiriyor. Çalışmalar hesapları, doğrulayıcıların dijital imzalarını, ağın ortak karara varma mekanizmasını, verilerin erişilebilirliğini ve sıfır bilgi ispatlarını kapsıyor.

HEGOTÁ KUANTUM ÇATALI DEĞİL, ÖNÜNÜ AÇAN ADIM

Hegotá yükseltmesi tek başına Ethereum'u kuantuma dayanıklı hale getirmeyecek. Ekip, Hegotá'yı sonraki kuantum güvenlik güncellemelerinin zamanında tamamlanması için kritik bir adım olarak görüyor. Tam koruma için Glamsterdam'ın ardından beş büyük ağ güncellemesi öngörülüyor. Bu sıralamayla Aralık 2029'a yetişmek, ortalama 7,2 ayda bir güncelleme yapılmasını gerektiriyor. Ekip, bu takvimin gecikmelere çok az pay bıraktığını belirtiyor.

Daha yavaş ilerleyen senaryoda, yılda bir büyük güncellemeyle Aralık 2029'a kadar asgari kuantum korumasına ulaşılması planlanıyor. Bu geçici korumanın, bazı güvenlik güvenceleri sınırlı kalsa da ağın çalışmasını sürdürmesini sağlaması amaçlanıyor. Araştırmacılar hangi güvencelerin sınırlanacağını henüz netleştirmedi. Ethereum'un güncel yol haritası Glamsterdam'ı 2026'nın son çeyreğine, Hegotá'yı ise 2027'ye yerleştiriyor. Takvim değişebilir. Her güncellemenin ana ağda uygulanmadan önce geliştirilmesi, test ağlarında denenmesi ve ağ yazılımlarını hazırlayan ekipler arasında eşgüdüm sağlanması gerekiyor.

62 ÖNERİDEN İKİSİ "MUTLAKA GEÇMELİ" NOTU ALDI

Değerlendirmede 62 öneriden yalnızca ikisi, "mutlaka geçmeli" anlamına gelen en yüksek notu aldı. On beş öneri yüksek öncelikli gruba alındı. Sekiz öneri B, yedi öneri C grubunda yer aldı. Yirmi sekiz öneri Hegotá kapsamına alınmak üzere desteklenmedi. İki önerinin değerlendirmesi ise ana ağ verileri gelene kadar ertelendi. En yüksek notu alan FOCIL, doğrulayıcıların bloklara alınması gereken işlemleri listelemesini sağlıyor. Böylece blok üretiminin az sayıda aktörde yoğunlaşmasının işlemler üzerindeki etkisini azaltmayı amaçlıyor. Diğer öneri Frame Transactions, hesapların işlem doğrulama kurallarını programlanabilir hale getiriyor. Bu yapı, kuantum saldırılarına açık dijital imza yöntemlerinin değiştirilmesinin önünü açıyor.

Ekip, FOCIL dışında uzlaşı katmanına eklenecek çalışmaların doğrudan kuantum hazırlığını desteklemesini istiyor. Test ve mühendislik kapasitesinin sınırlı olması bu tercihte belirleyici oluyor. Hesap düzeyinde deneyler ise başladı. Nico adlı Ethereum araştırmacısı haziranda, büyük bir ağ güncellemesini beklemeden akıllı sözleşmeler üzerinden hesap düzeyinde kuantum koruması eklenebileceğini söylemişti. Araştırmacı maliyeti hesap başına yaklaşık 0,07 dolar olarak vermişti. Ancak bu yöntem ağın tamamını kuantuma dayanıklı kılmıyor. Vakıf, Hegotá sıralamalarını ve önceliklerini tartışmak için 16 Eylül'de Türkiye saatiyle 17.00'de r/ethereum topluluğunda bir soru-cevap oturumu düzenleyecek.