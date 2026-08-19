Kripto yatırımcıları dikkat: Bitcoin'de dönüş için tarih verildi - Son Dakika
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Kripto yatırımcıları dikkat: Bitcoin'de dönüş için tarih verildi

Kripto yatırımcıları dikkat: Bitcoin\'de dönüş için tarih verildi
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Lider kripto para Bitcoin (BTC) ekim zirvesinden bu yana yüzde 49 değer kaybederken VanEck, takip ettiği 12 tasfiye göstergesinden 8'inin devreye girdiğini ve düşüşün son evresine yaklaşıldığına işaret etti.

Varlık yöneticisi VanEck, düzeltmenin onuncu ayına girdiğini ve piyasanın toparlanma öncesi birikim aşamasına yaklaşmış olabileceğini belirtti. Firma, önceki döngülerin izlediği patikaya bakarak dönüş noktasının eylül ile kasım arasında oluşabileceğini öngörüyor. VanEck bu takvimi güvenilir bir fiyat tahmini olarak sunmadığını da vurguladı.

VanEck bir göstergeyi ancak son okuması tarihsel uçlara ulaştığında devrede sayıyor. Çoğu sinyal için eşik, kendi geçmişinin en düşük yüzde 15'lik dilimi. Stres göstergelerinde ise en yüksek yüzde 10'luk dilim aranıyor.

Tek istisna fiyat düşüşünde uygulanıyor. Firma bu sinyali, Bitcoin zirvesinden en az yüzde 35 gerilediğinde devreye alıyor. Aynı yüzdelik kural burada da uygulansaydı aktif sinyal sayısı 8 yerine 7 olacaktı. VanEck bu ayrımı, kurumsal sahiplik ve borsa yatırım ürünlerine gelen talebin bu kez daha sığ bir düşüşe yol açabilmesiyle savunuyor.

90 GÜNLÜK GETİRİ ORTALAMANIN ALTINDA KALDI

Firmanın geriye dönük testi, hemen bir toparlanma bekleyenler için temkinli bir tablo çiziyor. Sinyal sayısı 8 ile 12 arasındayken Bitcoin izleyen 90 günde ortalama yüzde 12,8 getiri sağladı. Benzer tüm dönemlerin ortalaması ise yüzde 15,2 oldu. 180 günlük getiri de yüzde 32 ile yüzde 36,3'lük ortalamanın altında kaldı. Üstün performans yalnızca bir yıllık vadede ortaya çıktı.

VanEck bu son bulguya fazla anlam yüklememek gerektiğini belirtti. Bir yıllık sonuç, birbiriyle büyük ölçüde örtüşen 115 gözlem gününden geliyor ve az sayıda ayrı piyasa dönemini temsil ediyor. Bulgular, tasfiye okumalarının döngünün geç evresini işaret ettiğini ancak dibi tam olarak belirlemediğini gösteriyor. Kalıcı toparlanma öncesinde uzun bir yatay seyir de mümkün görünüyor.

UZUN VADELİ SAHİPLER 356 BİN BİTCOİN ÇIKARDI

Zincir üstü veriler satış tarafında hareket olduğuna işaret ediyor. Bir yıldan uzun süredir tutulan Bitcoin miktarı 30 günde 356 bin 534 azalarak 11,84 milyona indi. Bu düzey dolaşımdaki arzın yüzde 59,1'ine denk geliyor ve oran aylardır ilk kez yüzde 60'ın altına indi. Altı uzun vadeli yaş grubunun tamamı küçüldü. En büyük azalma 156 bin Bitcoin ile bir ila iki yıl arası tutulan grupta görüldü. On yılı aşkın süredir bekletilen cüzdanlarda ise yalnızca 4 bin Bitcoin'lik çıkış oldu.

VanEck, bu hareketlerin bir bölümünün satıştan değil cüzdan güvenliği kaygısından kaynaklanmış olabileceğini belirtti. Firma, bir donanım cüzdanındaki güvenlik açığının ardından oluşan tedirginliğe dikkat çekti. VanEck bu açıklamayı doğrulamanın güç olduğunu da kabul etti. Doğrulanan kayıplar, eski cüzdanlardan çıkan toplam miktarın çok altında kaldı.

ETF TALEBİ İKİ GÜNDE GERİ DÖNDÜ

Fon tarafındaki tablo dalgalı seyrediyor. ABD'deki spot Bitcoin ürünlerine VanEck'in incelediği 30 günlük dönemde yaklaşık 663 milyon dolar girdi ve bir önceki aydaki 2,4 milyar dolarlık çıkış kısmen telafi edildi. Ölçüm döneminin ardından fonlar 14 Ağustos'ta biten haftada 385 milyon dolar kaybetti. Talep sonra yeniden canlandı. 17 Ağustos'ta 297,5 milyon dolar, 18 Ağustos'ta 189,3 milyon dolar giriş kaydedildi.

Bitcoin bugün 64 bin 250 dolar civarında işlem gördü. Bu seviye VanEck'in 11 Ağustos referans kapanışı olan 63 bin 549 doların üzerinde kalsa da 200 günlük ortalamanın altında bulunuyor. Eylül ile kasım arası dönem, firmanın döngü çerçevesi için ilk gerçek sınav olacak. Spot talebin kalıcı biçimde artması, işlem hacminin güçlenmesi ve uzun vadeli sahipliğin dengelenmesi birikim tezini destekleyecek. Satışların sürmesi ya da fon çıkışlarının yeniden hızlanması ise bu tezi zayıflatacak.

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