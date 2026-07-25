Kriptoda bu hafta ne oldu? - Son Dakika
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Kriptoda bu hafta ne oldu?

Kriptoda bu hafta ne oldu?
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Kripto piyasaları bu hafta yeniden canlanma işaretleri gösterdi. Kurumsal yatırımcılar ABD spot Bitcoin ETF'lerine nisandan bu yana en uzun giriş serisini yaşatırken kriptoyla ilişkili hisseler ABD düzenlemesine dair iyimserlikle yükseldi. Daha dikkat çekici hikaye ise kriptonun dışında yaşandı.

Yaklaşık iki yıl piyasalara damga vuran yapay zeka işlemlerinin spekülatif sermaye üzerindeki hakimiyeti gevşemeye başladı. Yapay zeka çip üreticilerinin göstergesi Philadelphia Yarı İletken Endeksi (SOX) son zirvesinden yüzde 20 gerileyerek teknik olarak ayı piyasasına girdi. Bazı analistlere göre bu kayma, dijital varlıklara doğru daha geniş bir rotasyonun başlangıcına işaret edebilir.

Tarife, füze ve düzenleme başlıklarıyla oldukça hareketli geçen haftada kripto doğrudan hedefte olmasa da küresel ticaretteki belirsizlik risk varlıklarını etkiledi.

ETF GİRİŞLERİ VE PİYASA HAREKETLERİ

ABD spot Bitcoin ETF'leri giriş serisini altı ardışık işlem gününe uzatarak 203,1 milyon dolarlık yeni sermaye çekti. Altı günlük toplam yaklaşık 930 milyon dolara ulaştı ve fonlar nisandan bu yana en uzun kazanç serisini oluşturdu. Lansmandan bu yana kümülatif net giriş 51,8 milyar dolara, toplam net varlıklar 80,9 milyar dolara ulaştı. Fonlar yine de yıl başından bu yana 4,84 milyar dolar net çıkışta bulunuyor.

Borsa akışlarında da satış baskısının hafiflediğine işaret eden bir tablo oluştu. Bu hafta Binance'te giren Bitcoin'den yaklaşık 1.600 Bitcoin daha fazlası çekildi. Coinlerin borsadan çıkması genellikle sahiplerin satışa hazırlanmak yerine varlıklarını soğuk cüzdana taşıdığı anlamına geliyor. Tek haftalık veri bir trend oluşturmasa da izlenmeye değer bir sinyal sayılıyor. Piyasanın uçlarında ise sert hareketler görüldü. Sektör verilerine göre Targon adlı token, kurumsal bir anlaşma ve ortaklık haberleriyle yüzde beş binin üzerinde yükseldi. DeXe ise parabolik bir yükselişin ardından yüzde 95,4 değer kaybetti.

YAPAY ZEKA SOĞUYOR KRİPTO HİSSELERİ ISINIYOR

Bitcoin ve daha geniş kripto piyasasındaki yükseliş, ABD kripto yasasındaki ilerlemeyle ve yavaşlayan yapay zeka işlemleriyle aynı döneme denk geldi. Coinbase, American Bitcoin ve Cipher Digital gibi kriptoyla ilişkili hisseler çift haneli yükseldi. Hava, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in dijital varlıklara düzenleyici çerçeve getirecek CLARITY Yasası'nda yasa yapıcıların bitiş çizgisine çok yaklaştığını söylemesiyle düzeldi. FRNT Financial üst yöneticisi Stephane Ouellette'e göre yapay zeka hisselerine olan ilginin azalması ve faiz görünümüne güvenin artması Bitcoin'de yukarı yönlü bir kırılmayı destekleyebilir.

Bitcoin madenciliği hisseleri de Hut 8 ve IREN'in milyarlarca dolarlık yapay zeka altyapı anlaşmalarını açıklamasının ardından sıçradı. Hut 8, yapay zeka veri merkezi kampüsü için 15 yıllık ve 9,8 milyar dolarlık bir kira sözleşmesi duyurdu. IREN ise yapay zeka geliştiricileriyle 2,8 milyar dolarlık bulut hizmeti sözleşmesi açıkladı. Anlaşmalar, madencilik ekonomisi zorlaşırken şirketlerin Bitcoin üretiminin ötesinde çeşitlendiğini gösterdi. Bernstein ise Robinhood için fiyat hedefini 130 dolardan 160 dolara çıkardı ve şirketin uzun vadeli büyümesine tokenlaştırılmış varlıklar ile tahmin piyasalarının yön vereceğini savundu.

AVRUPA DÜZENLEMEDE HAREKETLİ BİR HAFTA GEÇİRDİ

Avrupa Birliği, Dijital Piyasalar Yasası'nı (DMA) ihlal ettiği gerekçesiyle Google'a toplam 890 milyon avro ceza kesti ve aynı hafta şirkete Android ile Arama'yı rakiplere açması talimatını verdi. Birleşik Krallık Parlamentosu, bankaların kripto şirketlerini finansal hizmetlerin dışında haksız biçimde bırakıp bırakmadığına ilişkin resmi bir soruşturma başlattı. Sektörün yıllardır dile getirdiği bir şikâyet böylece parlamento gündemine taşındı. Londra Borsası da 24 saat işlem gören kripto piyasalarını gerekçe göstererek 2027'nin ilk yarısında bir gece işlem mecrası kurmayı planladığını açıkladı.

Yapay zeka cephesinde ise ABD ve Çin, giderek güçlenen yapay zeka sistemlerinin risklerini görüşmek için eylül ayında üst düzey görüşmeler planlıyor. Söz konusu görüşme, iki ülkenin bu yıl konuya dair ilk resmi diyaloğu olacak. Hindistan da IndiaAI Mission kapsamında 20 yerli yapay zeka modeli önerisini 9,3 milyon GPU saatinden fazla kaynakla destekledi.

TARİFE VE JEOPOLİTİK GERİLİM PİYASALARI SARSTI

Devlet Başkanı Donald Trump'ın geçici yüzde 10'luk küresel ithalat tarifesi, 1974 tarihli Ticaret Yasası'nın öngördüğü 150 günlük sınır nedeniyle 24 Temmuz'da resmen sona erdi. Beyaz Saray ise hemen ardından 60 ticaret ortağını hedef alan, yüzde 10 ile yüzde 12,5 arasında değişen ülkeye özel yeni bir tarife dizisi getirdi. Bir tarife dizisi sona ererken bir diğeri devreye girmiş oldu.

Jeopolitik cephede de tırmanma sürdü. İran Devrim Muhafızları, ABD ile yaşanan son gerilim sırasında Bahreyn'deki Amazon veri altyapısını seyir füzeleriyle vurduğunu öne sürdü. Bu iddia, ulus devlet çatışmasının artık yalnızca askeri hedeflerle sınırlı kalmayıp internetin dayandığı sivil dijital altyapıya uzandığını göstermesi açısından dikkat çekti. Piyasalar bu gelişmeleri hızla fiyatladı.

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