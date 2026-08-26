Revolut stablecoin yarışına girdi

Bu rakam ürünün hangi aşamada olduğunu gösteriyor. Şirket 80 milyon müşteriye hizmet veriyor, ancak mevcut haliyle EURR yerleşik bir rakipten çok kontrollü bir pilot uygulamaya benziyor.

Tokeni Revolut'un kendisi çıkarmıyor. İhraççı, Lüksemburg'da kurulu Bridge Building S.A. şirketi. Şirket, ülkenin finansal denetim otoritesi CSSF tarafından hem kripto varlık hizmet sağlayıcısı hem elektronik para kuruluşu olarak lisanslandı. Rezervleri de bu şirket tutuyor ve yönetiyor.

Revolut'un rolü dağıtımla sınırlı kalıyor. Şirket dağıtımı Kıbrıs'ta kurulu ve Kripto Varlık Piyasaları Tüzüğü (MiCA) kapsamında lisanslanmış bir yan kuruluş üzerinden yürütüyor. Token sahipleri EURR'yi Bridge'e iade ederek token başına 1 euro alabiliyor.

Bridge'in sahibi Stripe. Ödeme şirketi Stripe, stablecoin altyapı şirketi Bridge'i Ekim 2024'te 1,1 milyar dolara satın almak üzere anlaşmıştı. İşlem Şubat 2025'te tamamlandı.

EURR'NİN USDC'DEN FARKI KUR RİSKİNDE

EURR, euro cinsinden değeri zincir üstüne taşımayı amaçlıyor. EURR 1 euroya sabit kalacak biçimde tasarlandı ve Revolut'un bireysel uygulamasına yerleştirildi. Token birden fazla blok zincirinde çalışacak ve dış cüzdanlarla uyumlu olacak.

EURR'yi USDC'den ayıran temel unsur para birimi riski. USDC ABD dolarını takip ettiği için euro karşılığı EUR/USD paritesiyle birlikte değişiyor. EURR ise euroyu takip ediyor ve kullanıcıların dolar riskine maruz kalmadan euro cinsinden değeri Ethereum veya Polygon ağlarına taşımalarına imkân veriyor.

Revolut kripto ve yeni girişimler başkanı Emil Urmanshin lansmana ilişkin açıklamasında ürünün kullanım alanını öne çıkardı. Urmanshin, tokenin şirketin 80 milyon müşterisini zincir üstü finansa bağladığını ve "hiçbir geleneksel banka ya da kripto şirketinin sunamayacağı gerçek dünya stablecoin kullanım alanlarının önünü" açtığını söyledi.

Ürünün kullanımına ilişkin bazı sorular henüz yanıtlanmadı. Şirket EURR için USDC'ye kıyasla belirgin bir ücret avantajı açıklamadı. Mevcut ücret tarifesi zaten belirli plan limitleri içinde fiat-stablecoin dönüşümlerine işlem ücreti almadan izin veriyor. EURR çekimlerinin USDC'den ucuz olup olmayacağı, dış likiditenin nereden geleceği ve ödeme ya da ödül özelliklerinin eklenip eklenmeyeceği de belirsiz kalıyor.

LAGARDE MAYISTA EURO STABLECOİNLERİNE KARŞI ÇIKMIŞTI

EURR, Avrupa Merkez Bankasının euro stablecoinlerine temkinli yaklaştığı bir dönemde piyasaya çıktı. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde mayıs ayında bu ürünlerin euronun uluslararası rolünü güçlendirmek için "etkili bir yol" olmadığını söyledi. Lagarde ayrıca "mutabakat altyapısı olarak yapısal zayıflıklar" taşıdıkları uyarısını yaptı.

Lagarde iki somut riske de dikkat çekti. İlk risk özel yükümlülükler üzerinde ani geri ödeme baskısı oluşmasından kaynaklanıyor. İkinci riskte mevduatların bankalardan çıkması halinde politika faizlerinin ekonomiye aktarımının zayıflayabileceği belirtiliyor.

Tartışmanın arka planında stablecoin piyasasındaki dolar hâkimiyeti bulunuyor. Lagarde'ın konuştuğu dönemde 317 milyar dolarlık stablecoin piyasasının yaklaşık yüzde 98'i dolar cinsindendi.

Düzenleme cephesinde bir başlık daha bekliyor. Brüksel, yabancı ihraççıları da kapsama almak için MiCA'yı 2027'de revize etmeye hazırlanıyor. Bu hazırlık, ihraççısı Lüksemburg'da bulunan ve Amerikan sermayesine ait olan bir euro token olarak EURR açısından da önem taşıyor.

Revolut'un daha geniş stablecoin planı EURR ile sınırlı kalmıyor. Şirket stablecoin planını 2025'in ortasında doğrulamış, bu yıl da Birleşik Krallık banka lisansını almıştı. Aynı şirket, İngiltere Merkez Bankasının sterlin stablecoinlerine yönelik dijital menkul kıymet çalışmasına seçilen firmalar arasında yer aldı. Duyuruda başka tokenlerin "ayrı düzenleyici yollarla" geliştirildiği belirtildi. Bu ifade, Bridge ile kurulan yapının euro tokenine özgü olabileceğine işaret ediyor.

Şirket, Avrupa Ekonomik Alanı genelinde daha geniş erişimin ve başka para birimlerine bağlı tokenlerin bu yıl içinde gelmesinin beklendiğini açıkladı. Bu adımların düzenleyici hazırlığa bağlı olduğu da eklendi.