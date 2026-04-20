Stablecoinler bankaları kısa vadede zorlamayacak

Stablecoinlerin bankacılık sektörüne etkisi kısa vadede "sınırlı" kalıyor. Moody's Digital Economy Group Başkan Yardımcısı Abhi Srivastava, getirili stablecoinlere yönelik ABD yasağını ve mevcut ödeme altyapısını belirleyici etken olarak öne çıkardı. Stablecoin piyasa değeri 2025 sonunda 300 milyar doları aştı.

Analiste göre stablecoinlerin kullanımı şimdilik dar bir alanda seyrediyor. Srivastava, sektörün piyasa değerinin 2025 sonu itibarıyla 300 milyar doları aştığını aktardı. ABD'deki mevcut ödeme sistemlerini "hızlı, düşük maliyetli ve güvenilir" olarak tanımlayan analist, ödemeler, sınır ötesi ticaret ile zincir üstü finansta stablecoinlerin rolünün "genişlediğine" dikkat çekti.

Bankacılık sektörüne yönelik kısa vadeli yıkım riskinin sınırlı kaldığını söyleyen Srivastava, ABD'de getirili stablecoinlere uygulanan yasağın bu varlıkların yurt içinde geleneksel mevduatların yerini ciddi ölçüde almasını engellediğini aktardı.

UZUN VADEDE MEVDUAT ÇIKIŞI ENDİŞESİ

Moody's analisti, zaman içinde stablecoin benimsenmesinin ve tokenize gerçek dünya varlıklarının (RWA) büyümesiyle bankacılık üzerinde "baskı" oluşabileceğini ekledi. Bu senaryoda mevduat çıkışları ve kredi verme kapasitesinde daralma gündeme gelebilir. Tokenize RWA'lar, geleneksel veya fiziksel finansal varlıkların Blockchain üzerinde token olarak temsil edildiği ürünler olarak tanımlanıyor.

Getirili stablecoinlerin banka pay kaybına yol açabileceğine dair endişeler son dönemde kripto sektörü ile bankacılık lobisi arasındaki tartışmanın merkezine oturdu. Bu tartışma, ABD kripto piyasa yapısı yasası CLARITY'nin Kongre'de tıkanmasında belirleyici etken olarak öne çıkıyor.

CLARITY YASASI KONGRE'DE TIKANDI

2025 tarihli Dijital Varlık Piyasa Netliği Yasası, kripto varlık sınıflandırması, düzenleyici yetki paylaşımı ve piyasa gözetimini kapsayan bir çerçeve sunuyor. Tasarının ilk sürümlerine başta Coinbase olmak üzere kripto sektörü firmalarından açık muhalefet geldi ve yasa Kongre'de askıya alındı.

Muhalefetin öne çıkardığı başlıklar arasında açık kaynak yazılım geliştiricileri için yasal koruma eksikliği ve getirili stablecoin yasağı yer aldı. ABD'li yasa koyucular ve Beyaz Saray hem kripto sektörü hem de banka lobisi için kabul edilebilir bir metin üretmeye yönelik çeşitli girişimlerde bulundu.

Kuzey Carolina Senatörü Thom Tillis, nisan ayı içinde iki tarafça da benimsenebilecek güncel bir tasarı sunmayı planladığını açıkladı. Tasarının bazı çevrelerden itiraz aldığı ve henüz kamuya açıklanmadığı bildirildi.

Kripto sektöründeki bazı yöneticiler ve piyasa analistleri, CLARITY yasasının geçmemesi halinde sektörün ileride yasa koyucular ve yetkililerden sert düzenleyici adımlarla karşılaşabileceği uyarısını paylaştı.