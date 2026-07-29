Wall Street devleri kripto yasası Clarity'yı destekliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Wall Street devleri kripto yasası Clarity'yı destekliyor

Wall Street devleri kripto yasası Clarity\'yı destekliyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Wall Street'in en büyük isimleri, ABD kripto sektörü için yeni bir düzenleyici çerçeve kuracak Dijital Varlık Piyasası CLARITY Yasası'nın arkasında saf tuttu. Söz konusu destek, yasaya yönelik bugüne kadarki en güçlü kamusal çıkışlardan biri oldu.

Geçen hafta boyunca BlackRock, Fidelity, Franklin Templeton, Goldman Sachs ve SoFi'nin de aralarında bulunduğu şirketler, Kongre'yi yasayı geçirmeye çağırdı. Bu şirketlere göre net kurallar yatırımcıları koruyacak, şirketlere düzenleyici kesinlik sağlayacak ve dijital varlıklar yaygınlaştıkça ABD'nin rekabet gücünü korumasına yardımcı olacak. Yasa, aynı zamanda ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ile Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu'nun sektörü nasıl denetlediğine dair kapsamlı değişiklikler getiriyor.

Franklin Templeton sosyal medya paylaşımında, yasanın kriptonun nasıl düzenlendiğini netleştireceğini, yatırımcıların hangi korumaların geçerli olduğunu, şirketlerin ise hangi düzenleyicilere bağlı olduğunu bileceğini belirtti. Fidelity de benzer bir tonla yasanın yatırımcı güvenini güçlendirmek, piyasa katılımcılarına kesinlik sağlamak ve ABD'nin dijital varlık piyasalarındaki liderliğini pekiştirmek için gereken "net yol kurallarını" sunacağını söyledi. BlackRock'ın kıdemli genel müdürü ve piyasa geliştirme küresel başkanı Samara Cohen ise yasayı "yatırımcıyı önceleyen bir dijital varlık düzenleme çerçevesi oluşturma yolunda önemli bir adım" olarak nitelendirdi.

GELENEKSEL FİNANSTA BÖLÜNME DERİNLEŞİYOR

Destek dalgası, geleneksel finans içinde büyüyen bir ayrışmayı da gözler önüne serdi. Varlık yöneticileri ve bazı bankalar yasayı benimserken JPMorgan Chase, stablecoin getirisine yönelik daha sıkı kısıtlamalar konusunda Coinbase ile karşı karşıya geldi. JPMorgan, bankacılık sektörünün talep ettiği değişiklikleri destekleyerek bazı hükümlerin stablecoin ihraççılarına geleneksel mevduata kıyasla haksız bir avantaj sağlayabileceğini savundu. Coinbase ve diğer kripto şirketleri ise bu çabaların yasayı zayıflatacağını ve ABD dijital varlık piyasasında yeniliği yavaşlatacağını öne sürdü.

BANKALAR DA DESTEĞE KATILDI

Goldman Sachs'ın CEO'su David Solomon geçen hafta, CLARITY Yasası'nın "kusursuz olmadığını", fakat piyasa istikrarını artıracak ve bu piyasaların uygun biçimde gelişmesine imkân tanıyacak "eşit bir oyun alanı" yaratacağını söyledi. Solomon, bir piyasa yapısı kurup yenilik sürecini ilerletmeye başlamak için yasanın ileri taşınmasını güçlü biçimde desteklediğini belirtti. SoFi'nin CEO'su Anthony Noto da Goldman Sachs'ın desteğini memnuniyetle karşıladı ve iki şirketin kripto düzenlemesinde bazı bankalardan farklı bir tutum aldığına dikkat çekti. Noto'ya göre dijital varlıklar için kalıcı kurallar, ABD'nin küresel rekabet gücünü doğrudan ilgilendiriyor. Bu kurallar tüketiciyi koruyor ve yerli düzenleme altında güvenle inşa etmeye imkân tanıyor.

YASA KONGRE'DE KRİTİK BİR EVREYE GİRDİ

Artan destek, yasanın Kongre'de kritik bir aşamaya girdiği bir döneme denk geldi. Senato müzakerecileri kısa süre önce, Temsilciler Meclisi ile Senato önerilerini birleştiren ve kriptoyla ilgili üst düzey kamu görevlilerine yönelik etik kısıtlamaların nasıl işleyebileceğini ilk kez ortaya koyan güncellenmiş bir yasa metni açıkladı. Bu konu, müzakerelerdeki en büyük tıkanma noktalarından biri haline geldi. Yasa yapıcılar, önerinin Başkan Donald Trump'ın kripto iş çıkarlarına ilişkin kaygıları gidermeye yetip yetmediğini hâlâ tartışıyor.

Elde revize edilmiş metin bulunmasına karşın Senato'nun yasayı hemen ele alması beklenmiyor. Çoğunluk Lideri John Thune, meclisin gündemini yargı atamalarına ve bir Rusya yaptırım paketine kaydırdı. Bu adım, CLARITY Yasası'nı genel kurul zamanı için beklemeye bıraktı. Senato'nun 8 Ağustos'ta yaz tatiline girmesi planlanıyor. Bu da yasayı tatilden önce ilerletmek için yalnızca birkaç yasama gününün kaldığı anlamına geliyor.

Bitcoin ve kripto para yatırımlarınız için Stablex.

Amerika Birleşik Devletleri, Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Wall Street devleri kripto yasası Clarity'yı destekliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Binlerce kişiyi ilgilendiren emsal karar Elini öpmeye gitmedi, tapusu iptal edildi Binlerce kişiyi ilgilendiren emsal karar! Elini öpmeye gitmedi, tapusu iptal edildi
Rusya, Ukrayna saldırılarında ölen sivillerin sayısını açıkladı Rusya, Ukrayna saldırılarında ölen sivillerin sayısını açıkladı
Barış Boyun ve Gündoğmuş suç örgütlerine operasyon: 14 şüpheli gözaltında Barış Boyun ve Gündoğmuş suç örgütlerine operasyon: 14 şüpheli gözaltında
İnşaat İşçisi 3 Metreden Düşerek Hayatını Kaybetti İnşaat İşçisi 3 Metreden Düşerek Hayatını Kaybetti
Nijerya’da kolera salgını: 14 ölü, 441 vaka Nijerya'da kolera salgını: 14 ölü, 441 vaka
YENİ Parti grup yönetimi belirlendi YENİ Parti grup yönetimi belirlendi
Özel’den milletvekillerine talimat: Bu konuda espri bile yapmayın Özel'den milletvekillerine talimat: Bu konuda espri bile yapmayın
Diplomaside alışılmadık an İki lider kameralara böyle poz verdi Diplomaside alışılmadık an! İki lider kameralara böyle poz verdi
Ferdi Kadıoğlu’na Premier Lig’den bomba talip Ferdi Kadıoğlu'na Premier Lig'den bomba talip
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ahbap’taki yolsuzluk için ilk sözler: Depremi kullanarak fırsatçılık yapanlar... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahbap'taki yolsuzluk için ilk sözler: Depremi kullanarak fırsatçılık yapanlar...
Kimyasal madde tespit edildi O çocuk kostümü toplatılıyor Kimyasal madde tespit edildi! O çocuk kostümü toplatılıyor

11:26
Gözaltına alınan Sinem Dedetaş’ı zora sokacak ifade: Makam odasında teslim etmiş
Gözaltına alınan Sinem Dedetaş'ı zora sokacak ifade: Makam odasında teslim etmiş
10:25
Kamu zararı 16 milyon lira Belediyede sigortalı gösterilip Özkan Yalım’ın şirketlerinde çalışan 17 şüpheliye operasyon
Kamu zararı 16 milyon lira! Belediyede sigortalı gösterilip Özkan Yalım'ın şirketlerinde çalışan 17 şüpheliye operasyon
10:23
Lüks otel odasından cezaevine Milletin parasıyla keyif çatarken yakalandı
Lüks otel odasından cezaevine! Milletin parasıyla keyif çatarken yakalandı
10:12
Ünlü Türk maden suyu markası raflardan toplatılıyor
Ünlü Türk maden suyu markası raflardan toplatılıyor
09:54
Üsküdar Belediyesi operasyonunun detayları Kriptolu sistem kurmuşlar
Üsküdar Belediyesi operasyonunun detayları! Kriptolu sistem kurmuşlar
09:42
Galatasaraylılar heyecanla bekliyordu Dursun Özbek’ten Musiala açıklaması
Galatasaraylılar heyecanla bekliyordu! Dursun Özbek'ten Musiala açıklaması
08:54
“Çimlere uzanalım, günah işleyelim“ demişti Üniversitede taciz krizinde şok karar
"Çimlere uzanalım, günah işleyelim" demişti! Üniversitede taciz krizinde şok karar
08:29
Sinem Dedetaş’ın evinden gözaltına alındığı anlar İşte yöneltilen 3 suçlama
Sinem Dedetaş’ın evinden gözaltına alındığı anlar! İşte yöneltilen 3 suçlama
08:25
3 top dondurma aldı, kasada duyduğu fiyatla şoke oldu
3 top dondurma aldı, kasada duyduğu fiyatla şoke oldu
07:58
Uzun süredir ortalarda yoktu Necati Şaşmaz’ın son hali görüntülendi
Uzun süredir ortalarda yoktu! Necati Şaşmaz'ın son hali görüntülendi
07:25
Üsküdar Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu Başkan Sinem Dedetaş gözaltına alındı
Üsküdar Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! Başkan Sinem Dedetaş gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2026 11:43:28. #7.12#
SON DAKİKA: Wall Street devleri kripto yasası Clarity'yı destekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.