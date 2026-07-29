Wall Street devleri kripto yasası Clarity\'yı destekliyor

Geçen hafta boyunca BlackRock, Fidelity, Franklin Templeton, Goldman Sachs ve SoFi'nin de aralarında bulunduğu şirketler, Kongre'yi yasayı geçirmeye çağırdı. Bu şirketlere göre net kurallar yatırımcıları koruyacak, şirketlere düzenleyici kesinlik sağlayacak ve dijital varlıklar yaygınlaştıkça ABD'nin rekabet gücünü korumasına yardımcı olacak. Yasa, aynı zamanda ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ile Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu'nun sektörü nasıl denetlediğine dair kapsamlı değişiklikler getiriyor.

Franklin Templeton sosyal medya paylaşımında, yasanın kriptonun nasıl düzenlendiğini netleştireceğini, yatırımcıların hangi korumaların geçerli olduğunu, şirketlerin ise hangi düzenleyicilere bağlı olduğunu bileceğini belirtti. Fidelity de benzer bir tonla yasanın yatırımcı güvenini güçlendirmek, piyasa katılımcılarına kesinlik sağlamak ve ABD'nin dijital varlık piyasalarındaki liderliğini pekiştirmek için gereken "net yol kurallarını" sunacağını söyledi. BlackRock'ın kıdemli genel müdürü ve piyasa geliştirme küresel başkanı Samara Cohen ise yasayı "yatırımcıyı önceleyen bir dijital varlık düzenleme çerçevesi oluşturma yolunda önemli bir adım" olarak nitelendirdi.

GELENEKSEL FİNANSTA BÖLÜNME DERİNLEŞİYOR

Destek dalgası, geleneksel finans içinde büyüyen bir ayrışmayı da gözler önüne serdi. Varlık yöneticileri ve bazı bankalar yasayı benimserken JPMorgan Chase, stablecoin getirisine yönelik daha sıkı kısıtlamalar konusunda Coinbase ile karşı karşıya geldi. JPMorgan, bankacılık sektörünün talep ettiği değişiklikleri destekleyerek bazı hükümlerin stablecoin ihraççılarına geleneksel mevduata kıyasla haksız bir avantaj sağlayabileceğini savundu. Coinbase ve diğer kripto şirketleri ise bu çabaların yasayı zayıflatacağını ve ABD dijital varlık piyasasında yeniliği yavaşlatacağını öne sürdü.

BANKALAR DA DESTEĞE KATILDI

Goldman Sachs'ın CEO'su David Solomon geçen hafta, CLARITY Yasası'nın "kusursuz olmadığını", fakat piyasa istikrarını artıracak ve bu piyasaların uygun biçimde gelişmesine imkân tanıyacak "eşit bir oyun alanı" yaratacağını söyledi. Solomon, bir piyasa yapısı kurup yenilik sürecini ilerletmeye başlamak için yasanın ileri taşınmasını güçlü biçimde desteklediğini belirtti. SoFi'nin CEO'su Anthony Noto da Goldman Sachs'ın desteğini memnuniyetle karşıladı ve iki şirketin kripto düzenlemesinde bazı bankalardan farklı bir tutum aldığına dikkat çekti. Noto'ya göre dijital varlıklar için kalıcı kurallar, ABD'nin küresel rekabet gücünü doğrudan ilgilendiriyor. Bu kurallar tüketiciyi koruyor ve yerli düzenleme altında güvenle inşa etmeye imkân tanıyor.

YASA KONGRE'DE KRİTİK BİR EVREYE GİRDİ

Artan destek, yasanın Kongre'de kritik bir aşamaya girdiği bir döneme denk geldi. Senato müzakerecileri kısa süre önce, Temsilciler Meclisi ile Senato önerilerini birleştiren ve kriptoyla ilgili üst düzey kamu görevlilerine yönelik etik kısıtlamaların nasıl işleyebileceğini ilk kez ortaya koyan güncellenmiş bir yasa metni açıkladı. Bu konu, müzakerelerdeki en büyük tıkanma noktalarından biri haline geldi. Yasa yapıcılar, önerinin Başkan Donald Trump'ın kripto iş çıkarlarına ilişkin kaygıları gidermeye yetip yetmediğini hâlâ tartışıyor.

Elde revize edilmiş metin bulunmasına karşın Senato'nun yasayı hemen ele alması beklenmiyor. Çoğunluk Lideri John Thune, meclisin gündemini yargı atamalarına ve bir Rusya yaptırım paketine kaydırdı. Bu adım, CLARITY Yasası'nı genel kurul zamanı için beklemeye bıraktı. Senato'nun 8 Ağustos'ta yaz tatiline girmesi planlanıyor. Bu da yasayı tatilden önce ilerletmek için yalnızca birkaç yasama gününün kaldığı anlamına geliyor.