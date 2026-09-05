XRP için iki cephede birden öne çıktı

Spor sponsorluğu ile küresel ödeme altyapısı tartışması aynı güne denk geldi. Bir yanda XRP logosu bir Amerikan futbol sahasının çimlerine boyandı, diğer yanda merkez bankaları arasında değer transferinin hâlâ onlarca yıl önceki yöntemlerle yürüdüğü savunuldu. İki gelişme, Ripple'ın hem marka görünürlüğünü hem de kurumsal ödeme anlatısını büyütme çabasını gösterdi.

XRP LOGOSU FLORIDA GATORS'IN SAHASINA TAŞINDI

Ripple, Kansas Jayhawks ile duyurduğu iş birliğinin üzerinden iki ay geçmeden ABD üniversite sporundaki varlığını Florida Gators ile büyüttü. Anlaşmanın yıllık 5 milyon dolar değerinde olduğu bildirildi ancak taraflar mali koşulları açıklamadı. Florida Athletics, XRP logosunun sahanın çimine yerleştirildiği görüntüleri yayımladı. XRP logosu sahada ilk kez Florida Gators ile Florida Atlantic Owls arasındaki karşılaşmada yer alacak.

Kansas Jayhawks anlaşması Ripple'ın CEO'su için daha kişisel bir anlam taşıyordu. Garlinghouse bu eyalette büyümüş ve ekonomi lisansını Kansas Üniversitesinden almıştı. Ripple ayrıca Stablecon USA'in düzenlediği Stable Launch girişim yarışmasının ana sponsoru oldu. Ripple'dan Whittney Levitt jüriye katılırken kazanan girişim, katılımcı yatırımcılardan toplam 200 bin dolara kadar yatırım için değerlendirilecek. Yarışmayı kazanmak yatırımı garanti etmiyor.

GARLINGHOUSE ALTIN TRANSFERİNİ KRİPTOYA KARŞILAŞTIRDI

Garlinghouse, Hollanda merkez bankası De Nederlandsche Bank'ın (DNB) altın operasyonunu küresel finansın hâlâ 1940'lardaki yöntemlerle çalıştığı yönündeki görüşüne dayanak gösterdi. DNB mart ile ağustos arasında New York ve Ottawa'da tuttuğu yaklaşık 86 tonluk rezervi Londra'ya kaydırdı. DNB, yaklaşık 59 tonluk bölümü New York'ta satıp aynı miktarı Londra'da geri aldı.

DNB ayrıca Kuzey Amerika'dan 27 tondan fazla altını fiziksel olarak Hollanda'ya getirdi ve benzer miktarda standart külçeyi Zeist'ten Londra'ya aktardı. Böylece New York'un Hollanda rezervlerindeki payı yüzde 31,3'ten yüzde 18,5'e indi, Londra'nın payı ise yüzde 32,1'e çıktı. DNB 2025 sonu itibarıyla toplam 612,4 ton altın tutuyor ve bunun değeri 72,2 milyar euro. Garlinghouse bu süreci kripto piyasasının büyümesiyle karşılaştırdı ve sektörün 1,5 milyar dolarlık bir deneyden 2,7 trilyon dolarlık bir varlık sınıfına ulaştığını söyledi. CEO ayrıca Almanya'nın 2013'teki altın operasyonunu hatırlattı. Bundesbank, 2013 ile 2017 arasında toplam 674 ton altını ülkeye taşıdı.

BIS RAPORUNDAKİ PROTOTİP SANİYELER İÇİNDE ÇALIŞTI

Uluslararası Ödemeler Bankasının (BIS) 2 Eylül'de yayımladığı çalışma raporunda XRP Ledger üzerinde geliştirilen bir prototip test edildi. Kontrollü testlerde resmî veri setlerinin kriptografik özetleri üç ila beş saniyede deftere kaydedildi, doğrulama ise bir ila iki saniye sürdü. Sonuçlar yalnızca kontrollü test koşullarını ve resmî istatistiklerin doğrulanmasına yönelik bu kullanım örneğini yansıtıyor. Çalışma, ödeme transferlerini veya stablecoin mutabakatını test etmiyor. SWIFT, temmuzda Blockchain tabanlı defterinin ilk kullanıma hazır olduğunu duyurdu. On yedi banka canlı işlemleri denemeye hazırlanırken nihai mutabakat mevcut sistemler üzerinden tamamlanacak.

Hız testindeki olumlu sonuca karşın merkez bankalarının rezerv tercihleri farklı ölçütlere dayanıyor. DNB Başkanı Olaf Sleijpen, taşımayı kriz hazırlığı ve rezervlerin işlem kabiliyetini artırma amacıyla açıkladı. Sleijpen, rezervleri kullanmayı beklemediklerini ancak dayanıklılığı ve hazırlığı güçlendirmeleri gerektiğini söyledi. DNB'nin gerekçesi, hızın yanında rezervlerin kriz anında kullanılabilirliği ile kurumsal güvenceyi de öne çıkarıyor. XRP ise gün içinde yüzde 3,65 gerilerken son üç ayda yüzde 21 kazandı. XRP Ledger prototipinin hızı, dijital varlıkların merkez bankası rezervlerinde aynı hukuki ve operasyonel güvenceyi sağladığını tek başına göstermiyor. XRP yayım sırasında 1,41 dolardan işlem görüyor.