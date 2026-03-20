Abant ve Gölcük'te Mart Karı

Türkiye'nin doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Milli Parkı ve Gölcük Tabiat Parkı'nda martta kar etkili oldu.

Gece başlayan ve sabah etkisini sürdüren kar yağışı sonrası Bolu kent merkezinin bazı kesimleri ile Abant ve Gölcük beyaza büründü.

Kar kalınlığı Abant Gölü Milli Parkı'nda 20, Gölcük Tabiat Parkı'nda 15 santimetreye ulaştı.

Ramazan Bayramı tatili için bölgeye gelenler, kar topu oynayarak, manzara eşliğinde yürüyüş yaparak ve fotoğraf çekerek karın tadını çıkardı.

Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, ziyaretçilerin bayramını kutlayarak şeker ikramında bulundu.

Öte yandan, ziyaretçiler, kar yağışı ve yer yer buzlanma nedeniyle zaman zaman zor anlar da yaşadı.