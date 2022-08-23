Ahlat'ta 1071 etkinlikleri başladı - Son Dakika
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Ahlat'ta 1071 etkinlikleri başladı

23.08.2022 17:01
Ahlat'ta 1071 etkinlikleri başladı

Ahlat'ta 1071 etkinlikleri başladı 3 gün sürecek etkinliklerin açılışında konuşan Bitlis Valisi Çağatay: "25 Ağustos'ta Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet erkanının neredeyse tamamını Ahlat'ta misafir edeceğiz" Bitlis'in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 951'nci yılı nedeniyle...

Ahlat'ta 1071 etkinlikleri başladı

3 gün sürecek etkinliklerin açılışında konuşan Bitlis Valisi Çağatay:

"25 Ağustos'ta Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet erkanının neredeyse tamamını Ahlat'ta misafir edeceğiz"

BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 951'nci yılı nedeniyle düzenlenen etkinlikler, Türkiye'nin en büyük ikinci millet bahçesinde başladı.

Mehteran takımının gösterisinin ardından konuşan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, bugüne kadar bu toprakların vatan olmasında emeği geçen tüm şehitleri rahmet ve minnetle andı. Çağatay, "Cumhurbaşkanımızın himayelerinde Okçular Vakfının koordinesinde ve bizlerin ev sahipliğinde Fethin 951'nci yıl dönümünde sizlerle beraberiz. Ayın 25'inde Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet erkanının neredeyse tamamını Ahlat'ta misafir edeceğiz. Meydan Mezarlığındaki binlerce atalarımızın ruhunun huzurundayız. 951 yıl önce bu toprakları nal sesleriyle inleten Alparslan'ın ve kıymetli yiğitlerinin huzurundayız. Bundan tam yüzyıl önce bu toprakları bizlere mezar etmek isteyenleri yurttan atan kahraman Atatürk'ün ve kahraman ordularının huzurundayız. Çok kıymetli bir mekandayız. Allah burayı bizlere yurt kılan, onu koruyan ve hala korumaya devam eden kahraman şehitlerimize rahmet etsin. Cumhurbaşkanımızın bizlere bir talimatı oldu. 'Bitlis'i kadim, ata yurdu kimliğine ulaştırın' dedi. Bitlis'i hakiki kimliğine ulaştırıp tüm ilçeleri ve içerisinde bulunduğumuz Ahlat ile birlikte Türkiye'ye armağan edeceğiz" dedi.

Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ ise fethin 951'nci yıl dönümünü kutlamak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde bu organizasyona Okçular Vakfının büyük fedakarlıklarıyla gerçekleştirdiklerini belirterek, " Sultan Alparslan'ı, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum" diye konuştu.

"Bu topraklar kolay yurdumuz olmadı" diyen Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban da şöyle konuştu:

"Çok meşakkatli süreçlerden geçtik. Dün ve bugün bu topraklara göz dikenler aynı zamanda bu milletin birliğine ve dirliğine göz diktiler. Ama milletin şuuru, Cenab-ı Hakk'a şükürler olsun bu toprakları bu zamana kadar yem etmedi. Bugün de burada her çadırımızda sergilediğimiz, Edirne'den Kars'a cümlesinin hayat bulduğu bu alanda inşallah Urfa, Mardin, Diyarbakır, Edirne, Çanakkale, İstanbul, İzmir neyimiz var ise hepimiz buradayız. Biz biriz, tek ülkeyiz, tek milletiz, Alem-i İslam'ın da miftahıyız. Bu yürekle hareket ediyoruz. Bura ve Malazgirt'te biz işe başlarken aslında batıya, tüm dünyaya o sesi veriyoruz. Bu millet hiçbir surette size bu coğrafyayı dar edeceğiniz bir imkanı vermez. Kuvvetimiz ve Allah'ın izniyle sadece 80 milyon Türkiye değil coğrafyamızdaki tüm mazlumların sesi olacağız ve bu millete zarar verdirmeyeceğiz. Batı'nın bütün enstrümanları devreye girse yine biz zarar verdirmeyeceğiz, başaramayacaklar."

Konuşmaların ardından Vali Çağatay ve beraberindekiler, çadırları ve stantları tek tek gezdi. Etkinlikler, halk oyunları gösterileri, okçuluk, atlı okçuluk, cirit gibi oyunlarla devam edecek.

Çarho bölgesinde inşa edilen Türkiye'nin ikinci büyük millet bahçesi ve 1071 Sultan Alparslan Otağı'nda gerçekleştirilen programa Bitlis Valisi Oktay Çağatay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

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Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü etkinlikleri Ahlat'ta başladı Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü etkinlikleri Ahlat'ta başladı
Kaynak: İHA

Türkiye Cumhuriyeti, Malazgirt, Türkiye, Bitlis, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Ahlat'ta 1071 etkinlikleri başladı - Son Dakika

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