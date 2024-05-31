Akdamar Adası'nda görkemli final: 21. Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği sona erdi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Akdamar Adası'nda görkemli final: 21. Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği sona erdi

Van Devlet Tiyatrosu tarafından düzenlenen 21. Van Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği, Akdamar Adası'nda sahnelenen oyun ile sona erdi. Şenliğe 8 devlet tiyatrosu katıldı ve 10 ayrı oyun sergilendi. Şenlik kapsamında çocuklar, Van Devlet Tiyatrosu sanatçılarıyla birlikte sahne deneyimi yaşadılar. Şenlikte ayrıca işitme engelliler okulu ile birlikte bir oyun çalışması da gerçekleştirildi.

31.05.2024 00:33
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Akdamar Adası'nda görkemli final

21 Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği sona erdi

VAN - Van Devlet Tiyatrosu tarafından bu yıl 21'incisi düzenlenen 'Van Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği', Akdamar Adası'nda sahnelenen oyun ile sona erdi.

Van Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleşen '21. Van Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği', Akdamar Adası'nda sahnelenen oyun ile sona erdi. İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından Akdamar Kilisesi önüne sahnelenen 'Masal Yolu' oyunu çocuklardan büyük beğeni aldı. 19 Mayıs'ta kortej yürüyüşü ile başlayan ve Sivas, Trabzon, İzmir, İstanbul, Diyarbakır, Ankara ve Bursa Devlet Tiyatroları çocuk oyunlarının sahnelendiği şenlik ile ilgili açıklamada bulunan Van Devlet Tiyatrosu Müdürü Ferdi Erkmen, "Şenliğimize katılım tahmin ettiğimizden daha fazla oldu. 20 bin civarında çocuk ve genç izleyici bekliyorduk ama 25 bine yakın bir katılım sağlandı. 19 -29 Mayıs tarihleri arasında yaklaşık 104 ayrı seans yaptık. Bugünde Akdamar Adası'nda şenliğimiz son buluyor. Güzel bir şekilde başladı ve görkemli bir şekilde bitti" dedi.

Şenliğe yurt içinden 8 devlet tiyatrosunun katıldığını ve 10 ayrı oyunun sergilendiğini aktaran Erkmen, "Bunun yanında şenliğimizin asıl oluşum amacı; ilkokullarda, ortaokullarda ve liselerdeki çocuklarımızı Van Devlet Tiyatrosu sanatçılarıyla beraber gerek okullardaki sahnede gerekse Van Devlet Tiyatrosu sahnesinde ağırladık. İşin mutfağını da öğrendiler. Bu yılın bence en güzel etkinliği, işitme engelliler okulu ile beraber bir oyun çalıştık. Harikaydı. Sözün bittiği yerde onlar başladılar. Mutlu ve umutlu bir şekilde devam ettik. Umarım bu şekilde devam eder ve hep birlikte daha iyisini yapabiliriz" ifadelerini kullandı.

Çocuklar ise tiyatro oyununda yer aldıkları için mutlu olduklarını belirterek Van Devlet Tiyatrosu yetkililerine teşekkür ettiler.

(ATL-MSA-Y)

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Akdamar Adası'nda görkemli final: 21. Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği sona erdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akdamar Adası'nda görkemli final: 21. Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği sona erdi - Son Dakika
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