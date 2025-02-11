Aksaray\'da \'Türkiye\'nin Kadın Öncüleri\' Sergisi Açıldı

Kültür Sanat

AKSARAY'dan Hollanda'nın Haarlem şehrine 1960'lı yıllarda çalışmak için giden kadınların hikayesinin anlatıldığı 'Türkiye'nin Kadın Öncüleri' adlı fotoğraf sergisi, tarihi 2'nci Kılıçarslan Hamamı'nda açıldı. 3 kuşağın hikayesinin fotoğraflarla anlatıldığı serginin açılışına, Hollanda Ankara Büyükelçiliği Sosyal İşler Ataşesi Wiecher Van Der Laan da katıldı.

Aksaray Belediyesi tarafından restore edilen 800 yıllık tarihi 2'nci Kılıçarslan Hamamı, 60'lı yıllarda Hollanda'ya giden Türk kadınlarının hikayelerinin yer aldığı fotoğraf sergisiyle kapılarını açtı. 'Türkiye'nin Kadın Öncüleri' adlı sergiye; Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Hollanda Ankara Büyükelçiliği Sosyal İşler Ataşesi Wiecher Van Der Laan, Belediye Başkanı Evren Dinçer ile sanatseverler katıldı.

'HER ERKEK, KADININ PENCERESİNDEN DÜNYAYA AÇILIR'

Etkinlikte konuşan Vali Kumbuzoğlu, "Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Adalet Divanı, Barış Sarayı'na, Osmanlı devletinin en önemli değeri olan Hereke halısını hediye ettik. Bundan birkaç ay önce bakım onarımı tekrardan Sultanhanı ilçesinde yapıldı. Hollanda ile Aksaray'da keşiştik. 161 metre olan halının bakım onarımı gerçekleştirilerek yine Hollanda Büyükelçimizle Ankara'da Kültür Turizm Bakanımızla birlikte halıyı teslim ettik. Tarihi ve kültürel değerlerin devam etmesi temenni ediyorum. Öncü kelimesi benim de çok hoşuma gitti. Kadınların öncülüğü apayrı bir anlam ifade eder. Bizim kültürümüzde, her erkek, kadının penceresinden dünyaya açılır" dedi.

'HİKAYEMİZ, AKSARAY'DA YANKI BULACAK'

Hollanda Ankara Büyükelçiliği Sosyal İşler Ataşesi Wiecher Van Der Laan ise "1960'lı yıllarda Aksaray ve çevresinden birçok kişi, iş göçü olarak Avrupa'ya gitmişlerdir. Bu yüzden hikayemiz, Aksaray'da büyük yankı bulacaktır. 1964 yılında Hollanda Krallığı ve Türkiye bir anlaşma imzalayarak, Türk vatandaşlarının ülkemizde çalışması için davet etti. Bu anlaşmanın 60'incı yılını kutluyoruz. Bu kutlama, Türkiye- Hollanda ilişkilerinde bir dönüm noktasını temsil etmektedir. 1960 yılında sadece 200 Türk vatandaşı varken, şimdi yarım milyona yakın Türk vatandaşı ikamet ediyor. Bugün de Hollanda'da yaşayan kadınların hikayelerini burada duyurmak istiyoruz. Öncü Türk Kadınları sergisi ile kadınları onurlandırmak istedik. Sergimizi Hollanda'dan Aksaray'a getirdikö diye konuştu.

'Türkiye'nin Kadın Öncüleri' sergisi, 2 hafta boyunca ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Haber- Kamera: : Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA