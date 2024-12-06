Annem Ankara Dizisinin Son Bölümünde Şok Gelişmeler! - Son Dakika
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Kültür Sanat

Annem Ankara Dizisinin Son Bölümünde Şok Gelişmeler!

Annem Ankara Dizisinin Son Bölümünde Şok Gelişmeler!

Kanal D'nin sevilen dizisi Annem Ankara'nın son bölümünde Hasan karakterine yapılan saldırı, izleyicileri derinden etkiledi. İzleyiciler, 'Hasan yaşayacak mı, Mehmet Günsür diziden ayrılıyor mu?' sorularını sormaya başladı. Yeni bölümde tüm bu soruların yanıtları belli olacak.

06.12.2024 11:43  Güncelleme: 11:46
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Kanal D'nin sevilen dizisi Annem Ankara'nın son bölümü izleyici derinden etkiledi. Mehmet Günsür'ün canlandırdığı Hasan'ın saldırıya uğradığı ve hastaneye kaldırıldığı haberi tüm aileyi gözyaşlarına boğdu. Yeni bölümün fragmanında hastane odasında Hasan'ın başında bekleyen Zuhal, "Sen istesen de istemesen de biz bir aileyiz, ben de oğullarım da senin yanındayız, yaşamak zorundasın Hasan!" dediği anlar izleyicide 'Hasan yaşayacak mı, Mehmet Günsür diziden ayrılıyor mu?' sorularını daha da pekiştirdi.

'BÖYLE VEDALAŞMAMALIYDIK'

Dizide anlatıcı olan ortanca oğul Başar'ın son bölümün finalinde "Böyle vedalaşmamalıydık babamla." sözleri de akıllarda soru işaretleri bıraktı.

HASAN İÇİN YOLUN SONU MU?

Mehmet Günsür'ün canlandırdığı Hasan karakteri ölecek mi? Mehmet Günsür Annem Ankara'ya veda mı edecek? Tüm bu soruların yanıtları 11 Aralık Çarşamba günü yayınlanacak olan yeni bölümde belli olacak.

GERÇEK BİR HİKAYE

Başak Angigün kendi gerçek hayat hikayesinden yola çıkarak kaleme aldığı, yönetmenliğini Can Ulkay'ın yaptığı, BKM imzalı Annem Ankara'nın başrollerini Mehmet Günsür ve Bergüzar Korel paylaşıyor.

GÜÇLÜ KADRO

Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Korel ve Günsür'ün yanı sıra; Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sevinç Erbulak, Yıldıray Şahinler ve Güler Ökten, Sinem Uslu, Muharrem Türkseven, Mustafa Açılan, Dilek Çelebi, Hakan Akın ,Fatma Toptaş, Durukan Çelikkaya, Ezgi Gör, Selen Özbayrak, Başak Akan, Mustafa Enis Bilir, Beyza Şekerci, Cansu Dağdelen, Ediz Gülsuyu, Mert Tanık, Naz Özgülüş, Egemen Ulaş Önkal Mehmet Can Akça, Yasin Pehlivan yer alıyor.

Gerçek bir hikayeden uyarlanan Annem Ankara, her çarşamba akşamı saat 20.00'de Kanal D'de.

Kaynak: DHA

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