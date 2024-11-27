Annem Ankara: Gerçek Bir Hayat Hikayesinin Ekrandaki Yansıması

Kültür Sanat

ZORLUKLARA karşı umudunu kaybetmeyen bir anneyi anlatan Annem Ankara'nın senaristi Başak Angigün, hayal gücüne değil hatıralarına başvurdu. Kendi yaşadıklarını yani gerçek hayat hikayesini kaleme alan başarılı senarist, dizinin ilk bölümünü; oyuncu kadrosunun yanı sıra eşi ve kızıyla izledi. Gözyaşlarını tutamayan Angigün, 'Hikaye tüm annelere şifa olsun, hepimize iyi gelsin' diye konuştu. Kanal D'de gerçek bir hayat hikayesini ekrana yansıtan BKM imzalı Annem Ankara, ilk bölümüyle ülke gündemine girdi.

Başrollerini Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'ün paylaştığı dizi, izleyenleri ağlatırken sosyal medyada da çok konuşuldu. 90'lı yılların Ankara'sında üç çocuğuyla ortada kalan Zuhal'in hayata karşı direnişi yüreklere dokundu.

DİZİ SEKTÖRÜNDE BİR İLK

Bu hikayeyi, televizyon ve sinema dünyasında projelere imza atan senarist Başak Angigün kaleme alıyor. Angigün, Annem Ankara'nın senaryosunun her satırında kendi çocukluğuna dönüyor. Kendi yaşam öyküsünü yazan senarist, geçmişiyle yüzleşerek büyük bir cesaret örneği sergiliyor.

HEM ŞAŞIRTACAK HEM DUYGULANDIRACAK

Ankara'da Halk Ekmek bayisi işleterek kendisini ve kardeşlerini okutmaya çalışan annesini, annelerini aldatan ama ailesinden de kopmak istemeyen babasını ve kardeşlerini kaleme alan Başak Angigün, dizinin yeni bölümlerinde de hatıralarına başvurarak izleyenleri hem şaşırtacak hem de duygulandıracak.

HİKAYEYİ ANLATAN BAŞAR

Annem Ankara'da, Başak Angigün'ü Mustafa Enis Bilir, 'Başar' karakteriyle canlandırıyor. Ailenin ortanca çocuğu olan Başar, hikayeyi izleyicilere anlatıyor.

90'LARIN ANKARA'SI

Annem Ankara, dönemin atmosferini yansıtan dekorları ve kostümleriyle dikkat çekerken seyircileri de eski günlere götürüyor. Annem Ankara, çarşamba akşamları Kanal D'de izleyiciyle buluşmaya devam edecek.

GÜÇLÜ KADRO

Annem Ankara'nın başrollerini Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür paylaşıyor. Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sevinç Erbulak, Yıldıray Şahinler ve Güler Ökten, Sinem Uslu, Muharrem Türkseven, Mustafa Açılan, Dilek Çelebi, Hakan Akın ,Fatma Toptaş, Durukan Çelikkaya, Ezgi Gör, Selen Özbayrak, Başak Akan, Mustafa Enis Bilir, Beyza Şekerci, Cansu Dağdelen, Ediz Gülsuyu, Mert Tanık, Naz Özgülüş, Egemen Ulaş Önkal Mehmet Can Akça ve Yasin Pehlivan yer alıyor.

Gerçek bir yaşam öyküsünü ekrana taşıyan Annem Ankara, çarşamba akşamları yeni bölümleri ile ekrana gelecek.