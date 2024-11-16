Annem Ankara: Gerçek Hayat Hikayesinden Ekrana Taşınıyor

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GERÇEK bir yaşam öyküsünü ekrana taşıyacak olan Annem Ankara, çarşamba akşamı yayın hayatına başlıyor. Dizinin başrol oyuncusu Bergüzar Korel, hayat verdiği Zuhal'i anlattı. Canlandırdığı karakteri çocuklarına adamış yalnız bir kadın olarak tanımlayan Korel, "Annem Ankara, gerçek bir hayat hikayesi, o yüzden Zuhal de son derece gerçek bir kadın" dedi.

90'LARA YOLCULUK

Kanal D'nin BKM imzalı yeni dizisi Annem Ankara ile 90'lara yolculuk çarşamba günü başlıyor. Gerçek bir yaşam öyküsünü ekrana yansıtacak Annem Ankara'nın başrol oyuncularından Bergüzar Korel, canlandırdığı karakter Zuhal'i ilk kez anlattı.

GÜÇLÜ VE ŞEFKATLİ

Zuhal'in en önemli özelliğinin şefkati olduğunun altını çizen başarılı oyuncu, "Canlandırdığım bütün kadınların çoğu anneydi ama Zuhal'in şefkati diğerlerinden çok daha farklı" diye konuştu.

ROMAN GİBİ SENARYO

Korel, Annem Ankara'nın senaryosunu sürükleyici bir romana benzeterek "Bir senaryo geldiğinde roman gibi elinizden bırakmak istemiyorsanız o iş doğru iştir. Annem Ankara'nın 4 bölümünü arka arkaya okudum ve hiçbir detay konuşmadan 'evet' dedim. Samimiyetini, gerçek hikaye olmasını çok sevdim. O yüzden kabul ettim" ifadelerini kullandı.

EVİMİZ SOBALIYDI

Annem Ankara'nın 1990'lı yılların Ankara'sında geçtiğini anımsatan Korel, "Ben 90'lı yılları tam olarak yaşadım. Evimiz sobalıydı. 'Bizimkiler' dizisini izlerdik. Yerli Malı Haftası vardı, Okuma Bayramı vardı. Her şeyden bir tane vardı ve çok kıymetliydi" sözleriyle o yıllara özlemini dile getirdi.

SEVGİ DOLU ÇOCUKLAR

Dizide olduğu gibi özel hayatında da üç çocuk annesi olan Bergüzar Korel, "Dizideki üç çocuğum da acayip sevgi dolu. Çok sevdim onları. Hatta geçen gün kızım Leyla'nın doğum gününü kutladık hep birlikte" dedi.

GERÇEK HİKAYE

Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'ü yıllar sonra aynı projede buluşturan Annem Ankara, babalık nedir görmemiş Hasan ile 3 erkek çocuğuna bakabilmek için erken yaşta emekli olan Zuhal'in gerçek yaşam hikayesini anlatıyor. Senaryosunu Başak Angigün'ün kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda usta isim Faruk Teber oturuyor.

GENİŞ VE GÜÇLÜ KADRO

Dizinin oyuncu kadrosunda Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'ün yanı sıra Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sevinç Erbulak, Yıldıray Şahinler ve Güler Ökten, Sinem Uslu, Muharrem Türkseven, Mustafa Açılan, Dilek Çelebi, Hakan Akın, Fatma Toptaş, Durukan Çelikkaya, Ezgi Gör, Selen Özbayrak, Başak Akan, Mustafa Enis Bilir, Beyza Şekerci, Cansu Dağdelen, Ediz Gülsuyu, Mert Tanık, Naz Özgülüş, Egemen Ulaş Önkal, Mehmet Can Akça ve Yasin Pehlivan yer alıyor.

Annem Ankara, 20 Kasım Çarşamba günü saat 20'de Kanal D'de başlayacak.