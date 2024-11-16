Annem Ankara: Gerçek Hayat Hikayesinden Ekrana Taşınıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Annem Ankara: Gerçek Hayat Hikayesinden Ekrana Taşınıyor

Annem Ankara: Gerçek Hayat Hikayesinden Ekrana Taşınıyor

Kanal D'nin yeni dizisi Annem Ankara, gerçek bir yaşam öyküsünü ekrana taşıyarak çarşamba günü yayın hayatına başlıyor. Başrol oyuncusu Bergüzar Korel, canlandırdığı Zuhal karakterini ve dizinin 90'lı yıllarda geçmesini anlattı.

16.11.2024 10:41  Güncelleme: 10:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

GERÇEK bir yaşam öyküsünü ekrana taşıyacak olan Annem Ankara, çarşamba akşamı yayın hayatına başlıyor. Dizinin başrol oyuncusu Bergüzar Korel, hayat verdiği Zuhal'i anlattı. Canlandırdığı karakteri çocuklarına adamış yalnız bir kadın olarak tanımlayan Korel, "Annem Ankara, gerçek bir hayat hikayesi, o yüzden Zuhal de son derece gerçek bir kadın" dedi.

90'LARA YOLCULUK

Kanal D'nin BKM imzalı yeni dizisi Annem Ankara ile 90'lara yolculuk çarşamba günü başlıyor. Gerçek bir yaşam öyküsünü ekrana yansıtacak Annem Ankara'nın başrol oyuncularından Bergüzar Korel, canlandırdığı karakter Zuhal'i ilk kez anlattı.

GÜÇLÜ VE ŞEFKATLİ

Zuhal'in en önemli özelliğinin şefkati olduğunun altını çizen başarılı oyuncu, "Canlandırdığım bütün kadınların çoğu anneydi ama Zuhal'in şefkati diğerlerinden çok daha farklı" diye konuştu.

ROMAN GİBİ SENARYO

Korel, Annem Ankara'nın senaryosunu sürükleyici bir romana benzeterek "Bir senaryo geldiğinde roman gibi elinizden bırakmak istemiyorsanız o iş doğru iştir. Annem Ankara'nın 4 bölümünü arka arkaya okudum ve hiçbir detay konuşmadan 'evet' dedim. Samimiyetini, gerçek hikaye olmasını çok sevdim. O yüzden kabul ettim" ifadelerini kullandı.

EVİMİZ SOBALIYDI

Annem Ankara'nın 1990'lı yılların Ankara'sında geçtiğini anımsatan Korel, "Ben 90'lı yılları tam olarak yaşadım. Evimiz sobalıydı. 'Bizimkiler' dizisini izlerdik. Yerli Malı Haftası vardı, Okuma Bayramı vardı. Her şeyden bir tane vardı ve çok kıymetliydi" sözleriyle o yıllara özlemini dile getirdi.

SEVGİ DOLU ÇOCUKLAR

Dizide olduğu gibi özel hayatında da üç çocuk annesi olan Bergüzar Korel, "Dizideki üç çocuğum da acayip sevgi dolu. Çok sevdim onları. Hatta geçen gün kızım Leyla'nın doğum gününü kutladık hep birlikte" dedi.

GERÇEK HİKAYE

Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'ü yıllar sonra aynı projede buluşturan Annem Ankara, babalık nedir görmemiş Hasan ile 3 erkek çocuğuna bakabilmek için erken yaşta emekli olan Zuhal'in gerçek yaşam hikayesini anlatıyor. Senaryosunu Başak Angigün'ün kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda usta isim Faruk Teber oturuyor.

GENİŞ VE GÜÇLÜ KADRO

Dizinin oyuncu kadrosunda Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'ün yanı sıra Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sevinç Erbulak, Yıldıray Şahinler ve Güler Ökten, Sinem Uslu, Muharrem Türkseven, Mustafa Açılan, Dilek Çelebi, Hakan Akın, Fatma Toptaş, Durukan Çelikkaya, Ezgi Gör, Selen Özbayrak, Başak Akan, Mustafa Enis Bilir, Beyza Şekerci, Cansu Dağdelen, Ediz Gülsuyu, Mert Tanık, Naz Özgülüş, Egemen Ulaş Önkal, Mehmet Can Akça ve Yasin Pehlivan yer alıyor.

Annem Ankara, 20 Kasım Çarşamba günü saat 20'de Kanal D'de başlayacak.

Kaynak: DHA

Bergüzar Korel, Annem Ankara, Kültür Sanat, Magazin, Kanal D, Ankara, Sinema, Yaşam, Medya, Dizi, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Annem Ankara: Gerçek Hayat Hikayesinden Ekrana Taşınıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:55 Ahmet Türk’ü ziyaret eden İmamoğlu’nun Mardin’e girişi olay oldu Ahmet Türk'ü ziyaret eden İmamoğlu'nun Mardin'e girişi olay oldu
10:19 Gözlerin çevrildiği Bakan Şimşek’ten asgari ücret zammı için ilk sözler Gözlerin çevrildiği Bakan Şimşek'ten asgari ücret zammı için ilk sözler
10:12 AIDS’ten ölen çocuğun babasının ifadesi ortaya çıktı AIDS'ten ölen çocuğun babasının ifadesi ortaya çıktı
09:18 Bakan Tekin’in tartışılan pozu Meclis gündeminde Bakan Tekin'in tartışılan pozu Meclis gündeminde
08:34 Jake Paul, 8 raundluk maçta Mike Tyson’a karşı galip geldi Jake Paul, 8 raundluk maçta Mike Tyson'a karşı galip geldi
15:06 CHP’li belediyede işçiler isyanda CHP'li belediyede işçiler isyanda
14:53 L’Gante’ye 5 yıldızlı Fenerbahçe formasını kimin verdiği ortaya çıktı L'Gante'ye 5 yıldızlı Fenerbahçe formasını kimin verdiği ortaya çıktı
14:53 Damattan geline ilginç hediye: 17 bin doları halı gibi gelinin önünde serdi Damattan geline ilginç hediye: 17 bin doları halı gibi gelinin önünde serdi
14:44 Canlı yayında fenalaşan Songül Karlı hastaneye kaldırıldı Canlı yayında fenalaşan Songül Karlı hastaneye kaldırıldı
14:35 Ölen köpeği için arsa satın alıp, mezar yaptırdı Ölen köpeği için arsa satın alıp, mezar yaptırdı
14:27 Yeni nesil yazarkasa POS zorunluluğuna erteleme geldi Yeni nesil yazarkasa POS zorunluluğuna erteleme geldi
14:19 Icardi-Wanda Nara kavgasının perde arkası ortaya çıktı Icardi-Wanda Nara kavgasının perde arkası ortaya çıktı
14:13 AK Partili başkandan canlı yayında skandal “torpil“ savunması AK Partili başkandan canlı yayında skandal "torpil" savunması
14:13 Şiddetli türbülansa giren uçakta yolcular tavana çarptı Şiddetli türbülansa giren uçakta yolcular tavana çarptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2024 11:28:22. #1.13#
SON DAKİKA: Annem Ankara: Gerçek Hayat Hikayesinden Ekrana Taşınıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.