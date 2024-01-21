Antalya\'da Uluslararası Sömestir Festivali ve Çocuk Tiyatro Şenliği Başladı

Antalya'da çocukların yarıyıl tatilinde sanatla buluşmaları amacıyla düzenlenen Uluslararası Sömestir Festivali ile Sömestir Tatili Çocuk Tiyatro Şenliği başladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarınca (AŞT) organize edilen 1. Uluslararası Sömestir Festivali kapsamında ilk olarak Yıldız Kenter Sahnesi'nde "Balon Ağacı" oyunu sahnelendi.

Çocukların eğlenceli vakit geçireceği, 3 Şubat'a kadar sürecek festivale AŞT'nin yanı sıra İstanbul, İzmir, Eskişehir, Adana, Denizli, Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ve Tarsus Şehir Tiyatrosu da katılıyor.

Bulgaristan'dan Varna Devlet Kukla Tiyatrosu, Rusya'dan Theatre Privet, Danimarka'dan Batıda Theatre da oyunları sahnelenecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığınca düzenlenen Sömestir Tatili Çocuk Tiyatro Şenliği de Antalya Kültür Merkezi ve Yeni Mahalle Kültür Merkezi'nde başladı.

Şenlik kapsamında Keloğlanın Sihirli Kitabı adlı oyun çocuklarla buluşturuldu.

28 Ocak'a kadar sürecek festivalde 13.00 ve 15.00 olmak üzere iki seansta birbirinden renkli ve eğlenceli çocuk oyunları seyircilerle buluşacak.