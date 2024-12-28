Antalya\'da Yılbaşı Menüsü Coğrafi İşaretli Ürünlerle Zenginleşti

Kültür Sanat

Yılbaşı yoğunluğunun yaşandığı Antalya'da 5 yıldızlı bir otelin menüsü, Anadolu'ya özgü coğrafi işaretli yöresel lezzetlerle taçlandırıldı.

Turizmde bu yıl yeni bir rekor kıran kentte yılbaşı dolayısıyla hareketlilik devam ediyor. Çam ağaçları, Noel baba figürleri ile süslenen otellerde yılbaşı menüleri de özenle seçiliyor. Özel güne özel lezzetler hazırlayan şefler, tüm hünerlerini sergiliyor.

Anadolu'nun 7 bölgesinde yetişen coğrafi işaretli ürünlerin tanıtımını yapmak isteyen Kundu Turizm Merkezi'ndeki bir otelin lezzet ustaları, Isparta'nın gülü, Aydın'ın kestanesi ve Afyonkarahisar'ın vişnesiyle hazırladıkları hindiyi misafirlerin beğenisine sunuyor.

Menüde soğuk başlangıç tabağı, ara sıcak, salata, ana yemek ve tatlılarda da kullanılan malzemelerin hangi yöreye özgü olduğu aktarılıyor.

Limak Holding Turizm Grubu Başkanı ve Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, AA muhabirine, yabancı misafirlerin doğal güzelliklerin yanı sıra geleneksel ürünlerini tatmak için de Türkiye'yi tercih ettiğini söyledi.

Gastronomi turizminin gelişmesi için önemli çalışmalar yaptıklarını, fuarlar, festivaller düzenlediklerini anlatan Kavaloğlu, "Antalya'nın yanı sıra Türkiye'nin coğrafi işaretli ürünlerini misafirlerimize tattırıyoruz. Yılbaşı dolayısıyla ağırlıklı olarak Almanya, Rusya, İngiltere ve Polonya'dan misafirlerimiz var. 24 Aralık'tan 6 Ocak'a kadar yılbaşı programları olacak. Menüler de buna göre hazırlandı." dedi.

Menüde ürünler şehirleriyle tanıtılıyor

Otelin mutfak şefi Halil Gökmenoğlu ise mesleğinde 41'inci yılı geride bıraktığını, bu sene farklı bir konsept hazırladıklarını belirtti.

Bu yılki menüde coğrafi işaretli ürünlere daha fazla vurgu yapmak istediklerini dile getiren Gökmenoğlu, "Isparta'nın gülü, Aydın'ın kestanesi gibi ürünlerimizi ana yemeğimiz hindide kullandık. Gül aromalı bir hindi yemeği hazırladık. Anadolu'nun 7 bölgesinden ürünleri menümüzde kullandık. Menüde ürünle birlikte şehirlerin isimlerine de yer verdik." diye konuştu.

Gökmenoğlu, menüde "Nevşehir narlı Christmas bisküvi, Finike portakal sos, Niğde elma cips, Ankara soğanı, Trabzon özel ekmeği, Karaman obruk peyniri, Taşkesti sarımsağı, Bolu kanlıca mantarı, Alanya avokado, Isparta gülü, Afyonkarahisar vişneli sos, Aydın kestane sos, Amasya elma kıtırı" şeklinde kullandıkları ürünleri yörelerinin ismini yazarak tanıttıklarını kaydetti.

Anadolu sevdalısı olduklarını vurgulayan Gökmenoğlu, "Topraklarımız çok zengin ürün çeşitliliğine sahip. Ne ekerseniz çıkar. Geleneksel, kültürel lezzetlerimize sahip çıkmak adına bu yıl böyle bir çalışma ortaya koyduk. Gelen misafirlerimize coğrafi işaretli ürünlerimizi tanıma, deneyimleme imkanı sunuyoruz." dedi.