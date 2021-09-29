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Arkeologlar küplerin içerisinde 2 çocuk iskeleti buldu! Sıkıştırarak koymuşlar - Son Dakika

Arkeologlar küplerin içerisinde 2 çocuk iskeleti buldu! Sıkıştırarak koymuşlar

29.09.2021 07:35

Malatya'da yaklaşık 7 bin yıllık geçmişe sahip olan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Kalıcı Listesi'ne giren Arslantepe Höyüğü'nde devam eden kazı çalışmaları sonucunda çıkarılan toprak küplerde çocuk iskeletlerine rastlandı. İki iskeletin de sıkıştırılarak küplere konulduğu anlaşıldı.

Malatya'da devam eden Arslantepe Höyüğü kazılarında ilginç gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Arkeologların çalışmaları sonucunda çıkarılan küplerin içerisinde bu kez de çocuk iskeletleri çıktı. 2 çocuğa ait olduğu belirtilen iskeletler, sıkıştırıldıktan sonra küplere konulmuş. Arslantepe Höyüğü Kazı Başkanı Doç. Dr. Francesca Balossi Restelli, 2 aydır devam eden kazıları 7 Ekim'de tamamlayacaklarını söyledi.

"3 ODA DOLUSU SERAMİK VAR"

Bu seneki kazılarda geç kalkolitik tabakalara indiklerini ve orada elit evler bulduklarını dile getiren Restelli, "Şu an tam evlerin tabanına geldik. Tabanlar üstünde çok seramik bulduk. Küçük, büyük, çok farklı seramikler. Seramik (topraktan yapılmış) tencere ve küçük bardaklar var, tohum, çamur ile yapılmış dolaplar bulduk. Üç oda dolusu seramik var. Şu anda onları kaldırıyoruz, tabandan kimyasal analiz yapmak için örnek alacağız. Bu analizden daha fazla bilgi alabiliriz, organik madde varsa veya ne yaptılar oda içinde öğrenebiliriz." dedi.

Arslantepe Höyüğü kazılarında toprak küplerde iki çocuk iskeleti bulundu

İKİ ÇOCUK İSKELETİ BULUNDU

Evlerde hayvan kemiklerinden yapılmış iğne de bulduklarına işaret eden Restelli, iğnelerin o dönemde elbise yapımında kullanıldığını anlattı. Kazılarda vazo ve büyük küpler de ortaya çıktığını, bu küp ve vazoların tarımsal ürünlerin muhafazası için kullanıldığını aktaran Restelli, küplerden ikisinde iki çocuk iskeleti bulunduğunu kaydetti.

Restelli, bulunan küplerdeki iskeletlerin geç kalkolitik döneme ait olduğuna ve milattan önce 3 bin 600 yılına tarihlendiğine değinerek, inceleme sonunda iskeletlerin tam kesin tarihi ile çocukların herhangi bir hastalığı olup olmadığının da ortaya çıkacağını dile getirdi.

Arslantepe Höyüğü kazılarında toprak küplerde iki çocuk iskeleti bulundu

"İNEK, KEÇİ VE KOYUN ÇOK KULLANILIYORDU"

Kalkolitik döneme ait bir peynir kabı da bulduklarını ifade eden Restelli, "Tam böyle bir süzgeç veya peynir yapmak için seramik diyebilirim. Nasıl kullandılar daha belli değil ama anlamak için biraz araştırma yapacağız. O da geç kalkolitik döneme tarihlenen evlerden çıktı. O dönemde bugünkü hayvanlar vardı. İnek, keçi ve koyun Arslantepe'de onları çok kullandılar. Biz bu yönde hayvan kemikleri çok buluyoruz." ifadesini kullandı.

Arslantepe Höyüğü kazılarında toprak küplerde iki çocuk iskeleti bulundu

"YÜZLERCE YIL ÇALIŞILABİLECEK BİR BÖLGE"

Höyüğün kuzeyinde geç Hitit dönemine tarihlenen kazılar da yaptıklarını belirten Restelli, "Orada şu an yeni tabakaya iniyoruz, üstünde çok büyük anıtsal bir bina vardı, kaldırdık. Şu anki kazılarımızda yine duvarlar başlıyor. Burada duvar içinde milattan önce 900 yılına ait bir altın küpe bulduk." diye konuştu. Restelli, Arslantepe'nin çok önemli bir höyük olduğuna dikkati çekerek, "Malatya ovasının tam kenarında, yaşamak için çok güzel bir yer. Ondan dolayı burada yerleşim binlerce yıl devam etti. Demek ki biz de burada yüzlerce yıl çalışabiliriz. Bizden sonra gelecek arkeologlar da burada kesinlikle çok güzel şeyler bulacaklar ve tarihi çok daha iyi anlayabileceğiz." dedi.

Arkeologlar küplerin içerisinde 2 çocuk iskeleti buldu! Sıkıştırarak koymuşlar

Seramik, Malatya, Tohum, Ekim, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Arkeologlar küplerin içerisinde 2 çocuk iskeleti buldu! Sıkıştırarak koymuşlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arkeologlar küplerin içerisinde 2 çocuk iskeleti buldu! Sıkıştırarak koymuşlar - Son Dakika
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