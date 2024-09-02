Ataşehir Belediyesi Gençlik Orkestrası ve Otto Hahn Gymnasium Gençlik Senfoni Orkestrası Dünya Barış Günü'nde ortak konser verdi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Ataşehir Belediyesi Gençlik Orkestrası ve Otto Hahn Gymnasium Gençlik Senfoni Orkestrası Dünya Barış Günü'nde ortak konser verdi

Ataşehir Belediyesi Gençlik Orkestrası ve Otto Hahn Gymnasium Gençlik Senfoni Orkestrası Dünya Barış Günü\'nde ortak konser verdi

Ataşehir Belediyesi Gençlik Orkestrası ile Otto Hahn Gymnasium Gençlik Senfoni Orkestrası, Dünya Barış Günü'nde İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde bir araya gelerek ortak konser verdi. Ünlü sanatçı Aydilge de sahne aldı. Konserde, müziğin birleştirici gücü vurgulandı.

02.09.2024 10:22
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Ataşehir Belediyesi Gençlik Orkestrası ile Otto Hahn Gymnasium Gençlik Senfoni Orkestrası 1 Eylül Dünya Barış Günün'de İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde bir araya gelerek ortak konser verdi. Farklı kültürleri ve sesleri bir araya getirip, müziğin birleştirici gücünü kullanarak dünya barışına katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte ünlü sanatçı Aydilge de sahne aldı. Konser sonrası açıklamalarda bulunan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, " Filistin'deki savaş dursun. Dünyanın herhangi bir yerindeki savaş ve çatışmalar dursun istiyoruz. Mustafa Kemal Atatürk bize çok önemli bir miras bıraktı. Sadece Türkiye'de yaşayan insanlara barış dilememiş, 'yurtta barış dünyada barış' demiş" ifadelerini kullandı.

Almanya'nın Monheim am Rhein Belediyesi'nden Oliver Drechsel'in yönettiği Otto Hahn Gymnasium Gençlik Senfoni Orkestrası, Ataşehir Belediyesi Gençlik Orkestrası ile birlikte özel bir projeye imza atmak için Dünya Barış Günü'nde İstanbul'a geldi.

Proje kapsamında gerçekleştirilecek olan iki konserden ilki Ataşehir'de bulunan İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi, Şener Şen Sahnesi'nde saat 20.00'de başladı.

'Dostluğun ve Kardeşliğin Sesi!' temasıyla düzenlenen ilk konserde, konuk sanatçı Aydilge de sahne aldı. Etkinlik, Dünya Barış Günü'nü coşkuyla kutlamak ve müziğin birleştirici gücünü vurgulamak amacıyla hazırlandı.

Konserde, Oliver Drechsel'in Avrupa Suiti eseri, Avusturya valsi ve İtalyan tarantellası sahnelendi. Otto Hahn Gymnasium ve Ataşehir Belediyesi Gençlik Orkestraları'nın performansı hem Türkiye'de hem de Almanya'dan eş zamanlı olarak izlendi.

ADIGÜZEL: İSTİYORUZ Kİ BARIŞ BİR YAŞAM BİÇİMİ HALİNE GELSİN

Konser sonrası konuşan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, "Dünya Barış Günü'nde Ataşehir'de binlerce Ataşehirlinin katıldığı bir konser düzenledik. Aslında buradan çok önemli bir mesaj verdik. Müziğin evrenselliği ile birlikte, birleştirici gücüye dünyadaki savaşların, çatışmaların durması için

Ataşehir'den bir mesajı hep birlikte paylaştık. Bu noktada gençleri kendimize örnek almalıyız. Müzik yapmak için iki ülkeden gençler bir araya geldi. İstiyoruz ki barış bir yaşam biçimi haline gelsin. Filistin'deki savaş da dursun. Dünyanın herhangi bir yerindeki savaş ve çatışmalar dursun itiyoruz. Bir de kurucumuz, liderimiz Mustafa Kemal Atatürk bize çok önemli bir miras bıraktı. Sadece Türkiye'de yaşayan insanlara barış dilememiş, yurtta barış dünyada barış, demiş" diye konuştu.

'ÇOK GURURLU VE MUTLUYUM'

Konsere konuk şarkıcı olarak katılan Şarkıcı Aydilge ise "Çok gururlu ve mutluyum çünkü eşimin şefliğini yaptığı Ataşehir Belediyesi Gençlik Senfonisi Orkestrası'na konuk sanatçı olarak eşlik ettim. Harika konseri sevgili eşim önderliğinde bu harika gençler gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı.

'MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, TÜM DÜNYAYA ÖRNEK OLMUŞ GERÇEK BİR LİDER'

Ataşehir Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası Şefi Utku Barış Andaç, "Yurtta barış, dünyada barış ilkesini devlet politikası olarak benimsetmiş olan bir ülke liderine sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Mustafa Kemal Atatürk, tüm dünyaya örnek olmuş gerçek bir lider. Gençlerimizin de onun emeğine sahip çıktığının mesajını bu şekilde veriyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Ataşehir Belediyesi Gençlik Orkestrası ve Otto Hahn Gymnasium Gençlik Senfoni Orkestrası Dünya Barış Günü'nde ortak konser verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ataşehir Belediyesi Gençlik Orkestrası ve Otto Hahn Gymnasium Gençlik Senfoni Orkestrası Dünya Barış Günü'nde ortak konser verdi - Son Dakika
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