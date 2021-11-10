Atatürk'ün "mahallesinde" 10 Kasım yoğunluğu - Son Dakika

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün nüfusa kayıtlı olduğu Gaziantep'teki Bey Mahallesi'nde yer alan "Atatürk Anı Müzesi"nde 10 Kasım gibi özel günlerde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 26 Ocak 1933'te Gaziantep'i ziyaret ettiğinde, kent meclisince, Büyük Önder'e hemşehrilik verilerek, merkeze bağlı Bey Mahallesi nüfusuna kaydedildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi de aynı mahallede bulunan tarihi Antep evini 2013 yılında restore edip, Atatürk'ün hatıralarını gelecek nesillere aktarmak ve korumak amacıyla Atatürk Anı Müzesi haline getirdi. Her yıl binlerce kişi tarafından ziyaret edilen müzede, Atatürk'ün kentte kaldığı gece yattığı yatak, kullandığı yemek takımı ve bazı özel eşyalarının yanı sıra Antep'in Kurtuluş Savaşı'nda verdiği destansı mücadelenin izleri yer alıyor.

Müze görevlisi Zübeyde Nisa Karabacak, AA muhabirine, müzenin diğerlerinden farklı olduğunu, her ziyaretçinin duygulandığını ifade etti.

Müzede yıl içinde çeşitli etkinlikler yaptıklarını ifade eden Karabacak, "Müzemizi, açıldığı günden bu yana 100 bini aşkın kişi ziyaret etti. Özellikle yaz mevsiminde daha çok ziyaretçi geliyor. Onun dışında okul gruplarını ağırlıyoruz." dedi.

Özellikle 10 Kasım gibi özel tarihlerde yoğun ilgi gören müzenin her köşesinin adeta tarih koktuğunu dile getiren Karabacak, şöyle devam etti:

"Müzemiz Atatürk'ün Gaziantep'e gelişini, yani iki gazinin buluşmasını temsil ediyor. Aynı zamanda Atatürk'ün resmi olarak Gaziantep Bey Mahallesi'ne kayıtlı olduğu gösteren kimlik örneğinin nüshası var. Bunun yanında İstiklal Madalyası'nın replikası sergileniyor. Atatürk'ün yazmış olduğu Nutuk'un ilk 50 baskısından biri müzemizde sergileniyor. Özel günlerde 29 Ekim, 19 Mayıs ve 10 Kasım gibi önemli günlerde ziyaretçi sayımız artıyor. İnsanlar o günlerde o maneviyatı yaşamak adına daha fazla ziyaret ediyorlar."

Ziyaretçilerden beğeni

Ziyaretçilerden Cemre Aybüke Akyüz de Atatürk'ün anılarının yaşatıldığı müzeleri gezmeyi sevdiğini söyledi.

Müzeyi gezerken çok duygulandığını ifade eden Akyüz, "Yıl içinde sık sık arkadaşlarımı da getiriyorum. Buraya geldiğimde Atatürk'ün bu mahallede gezdiğini, kurtuluş mücadelesinde verdiği mücadeleyi hissetmek onun burada kaldığını düşünmek insanın içini ürpertiyor. Atatürk'ün Antep nüfusuna kayıtlı olması bize ne kadar değer verdiğini gösteriyor bu bizim için çok önemli. Bu hafta çok duyguluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

Miraç Ünal ise Antalya'nın Manavgat ilçesinden kenti gezmeye geldiğini söyledi.

Ziyarete Atatürk Anı Müzesinden başladığını ifade eden Ünal, "İyi ki bu kente gelmişim. Muhteşem bir kültür şöleni yaşıyorum. Atatürk'ün anı odasına çıktığımda tüylerim diken diken oldu resmen. O hep kalbimizde yaşıyor ama onun hatıralarını görmek başka bir duygu." dedi.