Nobel ödüllü Aziz Sancar’ın doğup büyüdüğü ev müze olarak açıldı

Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar’ın Mardin’in Savur ilçesinde doğup büyüdüğü ev, düzenlenen törenle müzeye dönüştürüldü. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla açılan müzede, Sancar’ın yaşamına, bilimsel çalışmalarına ve başarılarına ilişkin fotoğraflar, diplomalar, cübbeler ve çeşitli ödüller sergilenecek. Tarihi yapıdaki diğer katların ise okuma salonu ve bilim merkezi olarak kullanılması planlanıyor.

AZİZ SANCAR’IN ÇOCUKLUK EVİ MÜZE OLDU

Mardin’in Savur ilçesinde bulunan ve Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar’ın çocukluk yıllarını geçirdiği tarihi ev, gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarının ardından müze olarak ziyarete açıldı.

Açılış törenine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanı sıra Aziz Sancar, eşi Gwen Boles Sancar, Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Savur Kaymakamı Enes Emircan Buyuran, ilçe belediye başkanları ve davetliler katıldı.

Törende konuşan Bakan Ersoy, müzenin Sancar’ın hayatını, bilimsel çalışmalarını ve başarılarını gelecek kuşaklara aktaracağını belirtti.

“SAVUR’UN SOKAKLARINDAN BİLİMİN EVRENSEL DÜNYASINA”

Aziz Sancar’ın bilimsel çalışmalarının Türkiye’nin yetiştirdiği bilim insanlarının neler başarabileceğini dünyaya gösterdiğini ifade eden Ersoy, Sancar’ın başarı hikâyesinin Savur’dan başlayarak bilimin evrensel dünyasına uzandığını söyledi.

Müzenin yalnızca bir bilim insanının hayatını anlatmakla sınırlı kalmayacağını vurgulayan Ersoy, çocukların ve gençlerin kendi hayallerinin peşinden gitmeleri için buradan ilham almalarını istediklerini dile getirdi.

Ersoy, başarının yalnızca kazanılan ödüllerle ölçülemeyeceğini belirterek bilimsel çalışmalarda sabır, emek, azim ve öğrenme isteğinin önemine dikkat çekti.

TARİHİ YAPI RESTORE EDİLDİ

1938 öncesine uzanan geçmişiyle dikkat çeken tarihi evde, yapının özgün mimari dokusunu korumak amacıyla kapsamlı restorasyon çalışmaları yürütüldü.

Çalışmalar kapsamında yapısal güçlendirme, taş temizliği, sıva, derz ve yalıtım uygulamaları gerçekleştirildi. Ayrıca binanın geleneksel mimari özelliklerinin korunması için çeşitli mimari unsurlar üzerinde titizlikle çalışıldı.

Dört katlı taş yapının 395 metrekarelik birinci katında müze düzenlemesi yapıldı. Üç ayrı salonda Aziz Sancar’ın yaşamına ve bilimsel kariyerine ilişkin materyallerin sergilenmesi için özel alanlar oluşturuldu.

DİPLOMALARI, CÜBBELERİ VE ÖDÜLLERİ SERGİLENECEK

Müzede Aziz Sancar’ın hayatından kesitler sunan fotoğrafların yanı sıra tıp aletleri, diplomaları, cübbeleri, aldığı ödüller ve hediyeler ile bilimsel çalışmalarına ilişkin dosyalar ziyaretçilerin ilgisine sunulacak.

Sergi alanlarında, Sancar’ın çocukluk yıllarından başlayarak uluslararası bilim dünyasında elde ettiği başarılara uzanan yaşam yolculuğunun anlatılması amaçlanıyor.

DİĞER KATLAR BİLİM MERKEZİ OLARAK KULLANILACAK

Bakan Ersoy, yapının yalnızca müze olarak değerlendirilmediğini, aynı zamanda gençleri bilimle buluşturacak bir merkez olarak da işlev göreceğini açıkladı.

Bu kapsamda binanın bodrumu ve müze olarak düzenlenen birinci kat dışındaki diğer katlarının, Mardin Valiliği tarafından okuma salonu ve bilim merkezi olarak kullanılması planlanıyor.

Aziz Sancar Müzesi’nin hem bilim insanının mirasını yaşatması hem de Savur’un tarihi kimliğini gelecek kuşaklara aktarması hedefleniyor.