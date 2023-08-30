30 Ağustos'ta sahneye çıkan Ece Seçkin'den Bilecik Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı'na övgü - Son Dakika

30 Ağustos'ta sahneye çıkan Ece Seçkin'den Bilecik Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı'na övgü

Son Güncelleme: 31.08.2023 10:08

Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen '30 Ağustos Zafer Bayramı Kurtuluş Festivali' etkinlikleri kapsamında sahne alan şarkıcı Ece Seçkin, Bilecik Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı'nı görünce sessiz kalamadı. Subaşı'na övgü yağdıran Seçkin, "Dünyadaki en güzel belediye başkanı olmak nasıl bir duygu? Bu kadar karizmatik bir kadın olmak nasıl bir duygu?” ifadelerini kullandı.

Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen "30 Ağustos Zafer Bayramı Kurtuluş Festivali" etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan fener alayı, Tevfikbey Caddesi ve Atatürk Bulvarı üzerinden devam ederek Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. Anlamlı günde sahneye çıkan Ece Seçkin, karşısında gördüğü Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı'na hayran kaldı.

BANDO EŞLİĞİNDE KUTLAMA YAPTILAR

Fener alayına ellerindeki Türk bayrakları ve fenerlerle katılan Bilecikli vatandaşlar, bando eşliğinde zaman zaman Atatürk'ün "Ne mutlu Türk'üm diyene" sözünü haykırdı. Fener alayı sonrasında Cumhuriyet Meydanı'nda şarkıcı Ece Seçkin konser verdi. Konserde CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, şarkıcı Seçkin'e mermer üzerine çizilmiş Atatürk resmini ve çiçek takdim etti.

Bilecik Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı'nı gören Ece Seçkin hayran kaldı: En güzel belediye başkanı

"BU KADAR KARİZMATİK BİR KADIN OLMAK NASIL BİR DUYGU?"

Bir dönem şıklığı ve güzelliğiyle Game of Thrones dizisinin 'Daenerys Targaryen' karakterine benzetilen Subaşı'yla konuşan Ece Seçkin, "Dünyadaki en güzel belediye başkanı olmak nasıl bir duygu? Bu kadar karizmatik bir kadın olmak nasıl bir duygu?" dedi. Seçkin'in sözlerinden dolayı konserde alkış tufanı koparken Subaşı da "Güzel bakan güzel görür diye bir söz vardır. Bizler de sizi öyle görüyoruz" yanıtını verdi.

Ayrıca Bozüyük'te 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında sanatçı Funda Arar, merkez Vezirhan Beldesi'nde de sanatçı Bilge Nihan ve Cengiz Kurtoğlu konser verdi.

Bilecik Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı'nı gören Ece Seçkin hayran kaldı: En güzel belediye başkanı
Bilecik Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı'nı gören Ece Seçkin hayran kaldı: En güzel belediye başkanı
Bilecik Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı'nı gören Ece Seçkin hayran kaldı: En güzel belediye başkanı
Bilecik Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı'nı gören Ece Seçkin hayran kaldı: En güzel belediye başkanı
Bilecik Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı'nı gören Ece Seçkin hayran kaldı: En güzel belediye başkanı
Bilecik Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı'nı gören Ece Seçkin hayran kaldı: En güzel belediye başkanı
Bilecik Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı'nı gören Ece Seçkin hayran kaldı: En güzel belediye başkanı
Bilecik Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı'nı gören Ece Seçkin hayran kaldı: En güzel belediye başkanı
Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat 30 Ağustos'ta sahneye çıkan Ece Seçkin'den Bilecik Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı'na övgü - Son Dakika


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SON DAKİKA: 30 Ağustos'ta sahneye çıkan Ece Seçkin'den Bilecik Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı'na övgü - Son Dakika
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