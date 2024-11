Bir Adım Vakfı\'nın genç kadın sanatçıları BASE 2024\'te eserlerini sergiliyor

Kültür Sanat

YENİ mezun sanatçıları sanatseverlerle buluşturan Ortak Mezuniyet Sergisi BASE 2024, sekizinci kez kapılarını açtı. Bir Adım Var Vakfı ise bu yıl da 'Sanat Ne Yapar?' temasıyla düzenlenen BASE 2024'e katılarak İstanbul'dan Kütahya'ya farklı şehirlerden genç kadınların eserlerini sergiledi. Sergi 1 Aralık'a kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek.

Bu yıl 33 şehirden 40 üniversite mezunu 132 genç sanatçıyı sanatseverlerle buluşturan BASE 2024'te resim, fotoğraf, seramik, cam, heykel, video, yeni medya, grafik tasarım, geleneksel Türk sanatları gibi farklı disiplinlerde üretilen yaklaşık 150 eser yer alıyor. Bir Adım Var Vakfı, BASE'e ilk kez 2021'de 'Kadın' temasıyla 4 genç sanatçıyı destekleyerek katılmıştı. Rönesans Yönetim Kurulu Başkanı İpek Ilıcak Kayaalp tarafından kurulan Bir Adım Var Vakfı bu yıl, İstanbul başta olmak üzere İzmir'den Batman'a kadar farklı şehirlerdeki 15 kadın sanatçının eserine yer verdi. Beşiktaş'ta gerçekleşen sergi 1 Aralık'a kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek.

SÜRÜÇ: İLHAM KAYNAĞIM KADINLAR OLDU

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü'nde okuyan 20 yaşındaki Melis Sürüç, 'Golden Strings' tuval üzerine akrilik eseriyle sergide yer aldı. Sürüç, "Bir Adım Var Vakfı'nın 2022 yılından beri öğrencisiyim. Bu eseri aslında konu bazlı tasarladım. BASE'nin kendi belirlediği konusu 'Sanat Ne Yapar?'dı. Bende kendime "Sanat ne yapar" diye sordum. Bu sırada da ülkemizde gelenekselleşmekte olan bazı olaylar vardı. Bu olaylardan yola çıktım. Eserimi bu şekilde konu odaklı tasarladım. Benim ilham kaynağım Bir Adım Var Vakfı'nın misyonu olan kadınlar oldu ve kadınların çıkartamadığı sesleri oldu. Vakıf bana üniversitenin ilk senesinde fon desteği sağlamaya başladı ve bir noktada sadece fon desteği değil mental açıdan da destek oldu. Tamamen bir ailem gibi hissettirdi. 1'inci sınıftan beri kendimi çok geliştirmemi sağladı. Yetgen eğitimine katıldım. Bana vakıf tarafından koç eğitimi de verildi. 'Bir Koçum Var' programına da katıldım. İkisi de bana destek verdi. Mental ve gelişimsel açıdan çok fazla destek oldu" dedi.

'KADINLARIN ÇIKARAMADIĞI SESLERİ ÇIKARABİLMESİNİ VE YALNIZ OLMADIKLARINI GÖSTERMEYİ AMAÇLADIM'

Sürüç eserini yurt ortamında hazırladığını belirterek, "Bu yüzden biraz zorluydu ama kendime en çok yakın olan akriliği kullandım. Eskizi dijital ortamda yaptıktan sonra direkt tuvale geçirdim. Ardından yaklaşık 1 haftalık bir süreçten sonra eserim tamamlandı. Eserimde kadınların çıkaramadığı sesleri çıkarabilmesini ve onların yalnız olmadığını göstermeyi amaçladım. Eserimde anlatılmak istenen herkesin düşünceleri ve kendi korktukları şeylerin söylenebilir olduğunu düşündüm ve bunu amaçladım. Eserim benim için önemli çünkü şu an gündemde olan şeyleri de baz alırsak aslında kadınlar hiçbir şekilde ses çıkartamıyor. Bu vakıfta aslında bunu amaçlıyor. Bizim sesimiz oluyor. Ben de bu sergide bunu ortaya çıkarmak istedim" diye konuştu.

AKGÜNAY: ESERİM YOLCULUĞUMU ANLATIYOR

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Piyano Anasanat Dalı 3'üncü sınıf öğrencisi Esin Nisa Akgünay ise 'Yolculuğum' adlı eseriyle sergide yer aldı. Akgünay, "Bu eser aslında adıyla da birlikte yolculuğum. Ben küçüklüğümden beri piyano eğitimi alıyorum. Şu an da okuyorum. Aynı zamanda kalp benim sembolüm. Sembolümle piyanoyu birleştirmek istedim. Yolculuğumu temsil ediyor. Benim küçüklükten beri hayatta, ilişkilerde, çalışma ortamımda her şekilde zorluğu, güzelliği, mücadeleyi, başarıyı güzel bir yolu temsil ediyor. Bir Adım Var Vakfı benim için çok değerli. Bana çok büyük katkıları var. Maddi manevi benim için çok önemli, destek sundular. Her zaman bir yolculuğun içindeyiz. Hiçbir zaman pes etmemeliyiz. Zorlandığımız zamanlarda yeniden ayağa kalkmamız, hiç vazgeçmememizi ve güzellikleri temsil ediyor. Benim için çok önemli çünkü küçüklüğümden beri okuduğum, mesleğini yaptığım piyanomla ilgili hayatımı anlatıyor. Bir labirentin içinde kayboluşlarımı, çıkışlarımı, düşüşlerimi, başarılarımı ve doğru yolu bulacağımı gösteriyor. Bir Adım Var Vakfı, Bir Adımla Dünyaya programıyla beni destekledi. O yüzden çok önemli bir yeri var. Sanatta genç kadınlara ve bütün bölümlerde çok güzel destekliyor" diye belirtti.

Bir Adım Var Vakfı'nın desteğiyle sergilenen 15 genç kadın sanatçının eserlerinin isimleri ve sanatçıları ise şu şekilde:

Arin Gözükara: Paralel Evrende Veganlık

Büşra Çırak: Yargı

Damla Akyüz: Görünmez Mahkeme

Defne Hadiş: Xıı'den Sonra, Trimming Time, Lucifer Match, Biomechanics, Sekiz Köşeli Yıldız

Deniz Depecik: Benden Bir Parça

Dilek Bozkaya: İsimsiz

Elif Yıldırım: Kendine Bakış

Esin Nisa Akgünay: Yolculuğum

Melis Sürüç: Golden Strings

Öykü Özcan: Alegori

Papatya Biter: Tears Of Nature

Ümran Aydın: Oluşum

Yağmur Aydemir: Eksik

Zehra Öztürk: Kavuşma, Buğu, Veda