Buika Türkiye Turnesini Tamamladı

Kültür Sanat

Grammy ödüllü İspanyol şarkıcı Buika, Türkiye turnesi kapsamında İzmir Kültürpark Açık Hava Sahnesi'nde son konserini verdi.

Kültürpark Açık Hava Sahnesi'ne çıkan Buika, ilk şarkısının ardından "Seni seviyorum İzmir" diyerek müzikseverlere hitap etti.

Burada konser vermekten dolayı mutluluk duyduğunu dile getiren Buika, "Turnemizin son konseri. Yaklaşık 10 gündür Türkiye'deyiz. Çok harika bir ülke. İstanbul, Antalya, Bursa, Ankara'da konserler yaptık. Buraya taşınmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından Buika, "No Habra Nadie En El Mundo", "La falsa moneda" ve "Mi nina Lola" isimli eserlerin de olduğu sevilen şarkılarını seslendirdi.

Besteci, söz yazarı ve yorumcu Buika, eserlerinde flamenko, soul, Afrika müzikleri, R&B, rumba ve caz gibi farklı müzik türlerini bir araya getiriyor.