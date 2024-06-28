Bursa'da 62. Uluslararası Festival Başlıyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Bursa'da 62. Uluslararası Festival Başlıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 62. Uluslararası Bursa Festivali, ünlü sanatçıların katılımıyla 5-31 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festival kapsamında müzik, dans ve sahne sanatlarına dair birçok etkinlik düzenlenecek. Festivalin amacı, farklı kültürleri bir araya getirerek barış ve kardeşlik mesajını dünyaya yaymak.

28.06.2024 14:59
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Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 62'ncisi düzenlenen Uluslararası Bursa Festivali, 5-31 Temmuz'da ünlü sanatçıların katılımıyla gerçekleştirilecek.

Merinos Parkı'nda 5 Temmuz'da, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nın Siudy Garrido Flamenko Topluluğu ile vereceği konserle başlayacak festivalde, aynı sahnede 17 Temmuz'da Feride Hilal Akın, 22 Temmuz'da Bülent Ortaçgil ile Jehan Barbur, Dilek Türkan, Zuhal Olcay ve Ceylan Ertem tarafından "Kadın Sesi Değmiş Şarkılar", 24 Temmuz'da İBB Kent Orkestrasınca "Unutulmaz Aranjmanlar ve Türkçe 90'lar" konseri verilecek. Aynı sahnede, 27 Temmuz'da Köfn, 28 Temmuz'da Aziza Mustafa Zadeh, 31 Temmuz'da Büyük Ev Ablukada sahne alacak.

Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda 14 Temmuz'da Şevval Sam ve Pera Filarmoni Orkestrası "Aşkı Bulacaksın", 16 Temmuz'da Fatih Erkoç ve Kerem Görsev Trio "Jazz Project", 18 Temmuz'da Ahmet Özhan, 20 Temmuz'da Dedublüman, 21 Temmuz'da Nükhet Duru ve Pow Trio feat Cenk Erdoğan "Nünü Caz Söylüyor", 23 Temmuz'da Celtic Legends, 25 Temmuz'da Bekir Ünlüataer "Zeki Müren Eserleri", 26 Temmuz'da Ceza, Mercan Dede ve Hayko Cepkin "Best of Genres", 29 Temmuz'da Emel Mathlouthi, 30 Temmuz'da Burçin Büle, Güvenç Dağüstün ve Zuhal Olcay "Şair Şarkıları" konserlerine yer verilecek.

Yıldırım Cazibe Merkezi'nde ise 8 Temmuz'da Duble Salih adlı grup " Ege'nin İki Yakası", 25 Temmuz'da Berlin Europa Senfoni Oda Orkestrası ve Erdal Akkaya, 28 Temmuz'da Erkan Oğur, Coşkun Karademir ve Derya Türkan "Eski Müzik" başlıklı konserle sanatseverlerle buluşacak.

Balat Ormanı Ormandaki Kulübe'de 18 Temmuz'da Anna Maria Jopek feat Piotr Wojtasik Quintet, 22 Temmuz'da No Land ve 30 Temmuz'da Şenay Lambaoğlu, sahneye çıkacak.

Ayrıca, 9 Temmuz'da Mustafakemalpaşa Amfi Tiyatro'da Ramazan Sesler "Babadan Oğula Bir Gırnata Efsanesi" konseri verecek, 10 Temmuz'da Kestel Açıkhava Tiyatrosu'nda Abhazya devlet sanatçısı Gülcan Altan sahne alacak, 27 Temmuz'da İznik Antik Tiyatro'da Bedreddin Oratoryosu sahnelenecek.

Etkinlik biletleri, 29 Haziran saat 20.00'den itibaren "biletinial.com" internet sitesinden alınabilecek.

Festival kapsamında, 36'ncısı gerçekleştirilecek Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması'nda, 23 ülkeden gelecek dans ekipleri, 7-12 Temmuz'da 17 ilçede gösteriler yapacak.

"Uluslararası Bursa Festivali'ni bu yıl büyük bir coşkuyla gerçekleştireceğiz"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Kültürpark'taki bir tesiste gerçekleştirilen festivalin tanıtım toplantısında, 62. Uluslararası Bursa Festivali'nin heyecanını yaşadıklarını, kentte sanatın varlığının sürdürülebilmesinin çok önemli olduğunu söyledi.

Kültür ve sanatla zenginleşen şehirlerin yaşanabilir ve anlamlı olduğunu belirten Bozbey, "Biz istiyoruz ki Bursa'nın her ilçesi, mahallesi, sokağı kültür ve sanat etkinlikleriyle dolup taşsın, canlansın ve şenlensin, her yaştan, her kesimden yurttaşımız sanat faaliyetlerine ulaşsın. Bu bilinçle dünyanın kültür ve sanat takvimine giren etkinlikler düzenleyerek, kente değer katmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Bursa'da sanat coşkusunu yaşatan en önemli etkinliğin Uluslararası Bursa Festivali olduğunu anlatan Bozbey, şunları kaydetti:

"1962 yılından bu yana Bursa'nın kültür ve sanat hayatına anlamlı bir boyut kazandıran Uluslararası Bursa Festivali'ni bu yıl büyük bir coşkuyla gerçekleştireceğiz. Yerli ve yabancı pek çok sanatçının sahne alacağı festivalde, müziğin, dansın ve sahne sanatlarının büyülü dünyasına beraber adım atacak ve sanatın evrensel diline hep birlikte tanık olacağız. Festivalle farklı kültürleri ve sanatçıları bir araya getirerek barışın ve kardeşliğin mesajını dünyaya yayacağız. Tüm sanatseverleri, 62. Uluslararası Bursa Festivali'ne davet ediyorum. Gelin, hep birlikte bu özel festivale ortak olalım ve sanatın büyülü dünyasına birlikte adım atalım."

BKSTV Yönetim Kurulu Başkanı Metin Atış da Müzeyyen Senar ve Zeki Müren'in eşsiz sesleriyle başlayan, kuşaktan kuşağa 62 yıldır devam eden festivalin Bursa'yı aydınlatmaya devam edeceğini dile getirdi.

Festival için yapılan çalışmalara destek verenlere teşekkür eden Atış, "Şehrin bu tür değerlerine sahip çıkarak, festivalin bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz. Sanatseverleri yeni anılar biriktirecekleri festival coşkusuna eşlik etmeye davet ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Bursa'da 62. Uluslararası Festival Başlıyor - Son Dakika

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